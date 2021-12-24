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Буффон: «„Ювентус“ утратил ДНК команды из-за Роналду»

вчера, 09:57

Экс-вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что приход в клуб нападающего Криштиану Роналду лишил ее единства и сплоченности:

У «Ювентуса» был шанс выиграть Лигу чемпионов в первый год после его прихода, когда я был в ПСЖ. Я не мог понять, что случилось. Когда я вернулся, работал с ним в течение двух лет, у нас всё здорово получалось.

Хочу отметить, что «Ювентус» утратил ДНК команды из-за Роналду. В 2017 году мы вышли в финал Лиги чемпионов, потому что у нас была сплоченная команда, мы были единым целым. Конкуренция за попадание в стартовый состав была очень сильной. Но мы потеряли это с приходом Роналду.

Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года. В составе туринского коллектива он стал двукратным чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок и один раз Суперкубок страны. В августе 2021-го португалец покинул «старую синьору» и перешел в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Pervomaez
Pervomaez ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:32
Сколько людей столько и мнений, это тоже самое что сказать что Гвардиола плохой тренер, все хотели чтобы Роналду в одиночку выиграл лч.такому не бывать
Слайш
Слайш
вчера в 12:56
не очень красиво такое говорить...
Elliada
Elliada ответ LeoR (раскрыть)
вчера в 11:44
Прежде чем писать ерунду, посмотри результаты Юве до его перехода. Буффон не первый, кто признал, что Роналду разрушил Ювентус. Или по твоему футболисты, журналисты и эксперты не разбираются в футболе?
LeoR
LeoR
вчера в 10:57
Буффон сказал необдуманно, и тут же нашлись охочие до скандалов журналисты, чтобы слова его преувеличить до степени грубого выпада против Криштиану. Так вот, завидовать надо молча, а подавать чужие высказывания - точно и уважительно к другим людям. Самый великий игрок ХХ1 века Криштиану Роналду много раз вытаскивал все более опускавшийся клуб. Но он не мог чуть ли не в одиночку завоевывать с ним все победы. Винить надо руководство Юве и тренеров, которые с приходом Криштиану практически перестали покупать на усиление команды сильных игроков. И почему с уходом Криштиану Юве стал играть хуже? А Криштиану, несмотря на уже почтенный по футбольным меркам возраст, перейдя в МЮ, по-прежнему силен и по-прежнему тащит свою команду наверх.
Elliada
Elliada
вчера в 10:53
Все верно. Роналду развалил Ювентус, теперь уничтожает МЮ.

Те, кто говорят, что он тащит, посмотрите статистику и результаты команды до его прихода и после.

У Ювентуса ДО - золотые дубли и 2 финала ЛЧ. ПОСЛЕ - Юве в зоне ЛЕ.
У МЮ ДО - 2-е место в АПЛ и финал ЛЕ, теперь МЮ даже до ЛЕ не дотягивает.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:49
Всё правильно Буффон сказал
Gelious
Gelious
вчера в 10:39
Бонуччи все правильно сказал. Что все расслабились и стали просто надеяться на Роналду. Игроков тут винить сложно, за такое отвечает тренер
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:32
МЮ следующий.
m9xct6x66jzs
m9xct6x66jzs
вчера в 10:23
Ни хрена как загнул Буффонище
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 10:22
Да даже адекватные болелы Юве так думают.
sash71
sash71
вчера в 10:19
Утратил ДНК но заработал кучу денег на Роналду. Буффон парень конечно авторитетный в футболе но если раскрывать проблему то её нужно описывать со всех сторон.
beefs
beefs
вчера в 10:01
всем не угодишь...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:00
Теперь у Ювентуса выиграть Лигу Чемпионов нет никаких шансов.
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