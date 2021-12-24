Буффон: «„Ювентус“ утратил ДНК команды из-за Роналду»

Экс-вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что приход в клуб нападающего Криштиану Роналду лишил ее единства и сплоченности:
У «Ювентуса» был шанс выиграть Лигу чемпионов в первый год после его прихода, когда я был в ПСЖ. Я не мог понять, что случилось. Когда я вернулся, работал с ним в течение двух лет, у нас всё здорово получалось.
Хочу отметить, что «Ювентус» утратил ДНК команды из-за Роналду. В 2017 году мы вышли в финал Лиги чемпионов, потому что у нас была сплоченная команда, мы были единым целым. Конкуренция за попадание в стартовый состав была очень сильной. Но мы потеряли это с приходом Роналду.
Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года. В составе туринского коллектива он стал двукратным чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок и один раз Суперкубок страны. В августе 2021-го португалец покинул «старую синьору» и перешел в «Манчестер Юнайтед».