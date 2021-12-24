Буффон: «„Ювентус“ утратил ДНК команды из-за Роналду»

Экс-вратарь «Ювентуса» заявил, что приход в клуб нападающего лишил ее единства и сплоченности:

У «Ювентуса» был шанс выиграть Лигу чемпионов в первый год после его прихода, когда я был в ПСЖ . Я не мог понять, что случилось. Когда я вернулся, работал с ним в течение двух лет, у нас всё здорово получалось.

Хочу отметить, что «Ювентус» утратил ДНК команды из-за Роналду. В 2017 году мы вышли в финал Лиги чемпионов, потому что у нас была сплоченная команда, мы были единым целым. Конкуренция за попадание в стартовый состав была очень сильной. Но мы потеряли это с приходом Роналду.