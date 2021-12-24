ГлавнаяНовостиЗаграница: мнение

Агент Петреску: «Дан бесплатно покинет ЧФР, если будет предложение из РФ»

вчера, 12:00

Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы Дана Петреску, рассказал о желании румынского специалиста вернуться в Россию, где он тренировал «Кубань» и «Динамо».

На данный момент из России на нас никто не выходил. Никаких предложений нет. Но как только появится возможность возглавить российский клуб, Дан сразу же бесплатно покинет «ЧФР Клуж».

Петреску хочет вернуться в Россию, потому что еще не все высказал в плане тренерской работы здесь. Он готов возглавить клуб любой российской лиги, вопрос о топ-командах не стоит.

Ему нравится работать в России, потому что здесь очень развита футбольная инфраструктура.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:51
Деньги закончились, нужна срочно дойная корова
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:10
Думаю,если ему предложат работу клубы из РФ, он от радости сам ЧФРу отслюнявит денег,что бы затем срубить еще больше денег в России
4RT
4RT
вчера в 14:17
Мы эту "новость" уже десятый раз видим.
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:19
Тренеришка Петреску больше нигде так не подоит халявных бабок, как с российских клубов. Его желание понятно и очевидно.
Сп62
Сп62
вчера в 13:11
Воспоминания о хорошем хлебе с маслом покоя не дают.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:03
А что на это скажет Мостовой?
drug01
drug01
вчера в 12:33
Кто его будет ждать?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:20
В РПЛ у самих очередь из алкоголиков и тунеядцев). Только и ждут, когда огласят список).
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:16
Скоро у всех такой пункт в контрактах будет появляться.
shlomo
shlomo
вчера в 12:03
Не думаю, что вернется
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