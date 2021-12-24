Артета рассказал, при каком условии уйдёт из «Арсенала»

Наставник «Арсенала» заявил, что просит своих игроков уважать клуб.

Ранее форвард лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг лишился капитанской повязки из-за нарушения дисциплины. По данным английских СМИ , 32-летний габонец наказан за опоздание из-за границы, куда он отправился с разрешения клуба по личным делам.

Я не диктатор. Я просто прошу уважения в клубу. Если я этого не получу, я соберу чемоданы и уйду куда-нибудь еще, потому что это минимум, о котором я прошу. Мне очень жаль, но я буду требовать этого от всех, кто работает в клубе, в первую очередь от себя. В тот день, когда я этого не сделаю, я уйду и займусь чем-нибудь еще.

Чтобы добиться успеха, нужно быть увлеченным чем-то. Если вы хотите играть за клуб с такой историей, существует минимальный стандарт, которому вы должны соответствовать.