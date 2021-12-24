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Артета рассказал, при каком условии уйдёт из «Арсенала»

вчера, 11:13

Наставник «Арсенала» Микель Артета заявил, что просит своих игроков уважать клуб.

Ранее форвард лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг лишился капитанской повязки из-за нарушения дисциплины. По данным английских СМИ, 32-летний габонец наказан за опоздание из-за границы, куда он отправился с разрешения клуба по личным делам.

Я не диктатор. Я просто прошу уважения в клубу. Если я этого не получу, я соберу чемоданы и уйду куда-нибудь еще, потому что это минимум, о котором я прошу. Мне очень жаль, но я буду требовать этого от всех, кто работает в клубе, в первую очередь от себя. В тот день, когда я этого не сделаю, я уйду и займусь чем-нибудь еще.

Чтобы добиться успеха, нужно быть увлеченным чем-то. Если вы хотите играть за клуб с такой историей, существует минимальный стандарт, которому вы должны соответствовать.

Артета тренирует «Арсенал» с декабря 2019 года. Под руководством 39-летнего специалиста столичный клуб находится на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ.

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Все комментарии
qajdsnf
qajdsnf ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:09
И зачем Арсеналу нужны старые жирдяи с деменцией ?
youtomee
youtomee ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 16:54
Он знает куда и зачем он ездил, Артета же его и отпустил сам. Но Обама опоздал и не дождался результата ПЦР теста после возвращения, а это уже можно считать риском для всей команды. Вроде так там все было
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 15:47
вообще то Обамеянг ездил к своей больной матери...., а не на танцы в ночной клуб
David Young
David Young
вчера в 12:07
Немного видоизменю прямую речь:

"Я не диктатор. Я просто прошу доминацию на поле. Если я этого не получу, я соберу чемоданы и уйду куда-нибудь еще, потому что это минимум, о котором я прошу. Мне очень жаль, но я буду требовать этого от всех, кто работает в клубе, в первую очередь от себя. В тот день, когда я этого не сделаю, я уйду и займусь чем-нибудь еще."
dеigandre
dеigandre
вчера в 12:06
Да как только ему предложат интересный вариант-свалит.
На Арсенале сейчас учится, ошибается. Если станет хорошим тренером-сразу убежит
протон
протон
вчера в 11:15
Арсеналу сейчас нужен обычный английский тренер типа Ходжсона,Реднаппа или Эллардайса. Как вариант Брюс из Ньюкасла.
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