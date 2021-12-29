«Манчестер Сити» стал ещё одним претендентом на трансфер Шика

1640788280

вчера, 17:31

Нападающий «Байера» продолжает привлекать внимание команд Английской Премьер-Лиги.

Вариант с подписанием чеха рассматривает «Вест Хэм», однако в борьбу за трансфер игрока включился «Манчестер Сити». «Горожане» собираются усилить позицию форварда, а Шик является одной из целей манчестерского клуба.

В нынешнем сезоне Шик провёл 18 матчей за «Байер», записав на свой счёт 16 голов и 3 результативные передачи.