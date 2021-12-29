ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Манчестер Сити» стал ещё одним претендентом на трансфер Шика

вчера, 17:31

Нападающий «Байера» Патрик Шик продолжает привлекать внимание команд Английской Премьер-Лиги.

Вариант с подписанием чеха рассматривает «Вест Хэм», однако в борьбу за трансфер игрока включился «Манчестер Сити». «Горожане» собираются усилить позицию форварда, а Шик является одной из целей манчестерского клуба.

В нынешнем сезоне Шик провёл 18 матчей за «Байер», записав на свой счёт 16 голов и 3 результативные передачи.

Все новости
СлухиМората может перейти в «Барселону»
Сегодня, 09:39 Комментарии4
«Спартак» опроверг желание подписать Орешкевича
Сегодня, 09:00 Комментарии7
Слухи«Севилья» арендует Марсьяля
Сегодня, 08:11 Комментарии7
Слухи«Рома» договорилась об условиях личного контракта с хавбеком «Арсенала»
Вчера, 21:47 Комментарии6
СлухиЛьорис может вернуться в команду, в которой начинал карьеру
Вчера, 20:33 Комментарии7
СлухиАртём Максименко близок к трансферу в «Крылья Советов»
Вчера, 15:11 Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
FruttyPups
FruttyPups ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:15
исправили.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:14
Ещё одним*
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:24, ред.
25 летний чех проводит пока что лучший сезен в своей карьере. Отлично отыграл на ЧЕ, в Байере показывает отличную результативность, поэтому неудивительно что им интересуются другие клубы. На мой взгляд Патрику больше подойдет Дортмундская Боруссия,и возможно сможет заменить в составе шмелей Холланда.
Ну а если выбирать между клубами АПЛ Вест Хэмом и Сити, то выбор падет в пользу горожан, хотя в составе молотобойцев играет несколько соотечественников Шика, и это может сыграть свою роль в выборе игрока.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:10
Скорее всего Шик перейдет в Вест Хэм к чехам.
Ironigor
Ironigor ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:08
Привет дружище. ✌
Могут себе позволить 💰 💰 💰 ☝😉
sihafazatron
sihafazatron ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:56
хотят поШиковать немного)))
протон
протон
вчера в 17:47
Это после игры с Шотландией такая очередь ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:44
В очередь, прошу соблюдать очередь !)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100