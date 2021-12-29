«Манчестер Сити» стал ещё одним претендентом на трансфер Шика

Нападающий «Байера» Патрик Шик продолжает привлекать внимание команд Английской Премьер-Лиги.
Вариант с подписанием чеха рассматривает «Вест Хэм», однако в борьбу за трансфер игрока включился «Манчестер Сити». «Горожане» собираются усилить позицию форварда, а Шик является одной из целей манчестерского клуба.
В нынешнем сезоне Шик провёл 18 матчей за «Байер», записав на свой счёт 16 голов и 3 результативные передачи.
Ну а если выбирать между клубами АПЛ Вест Хэмом и Сити, то выбор падет в пользу горожан, хотя в составе молотобойцев играет несколько соотечественников Шика, и это может сыграть свою роль в выборе игрока.
Ну а если выбирать между клубами АПЛ Вест Хэмом и Сити, то выбор падет в пользу горожан, хотя в составе молотобойцев играет несколько соотечественников Шика, и это может сыграть свою роль в выборе игрока.