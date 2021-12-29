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«Боруссия» Д хочет получить ответ от Холанда до конца февраля

вчера, 12:25

Руководство дортмундской «Боруссии» хочет знать планы форварда Эрлинга Холанда.

«Шмели» настаивают на том, чтобы 21-летний норвежец принял решение о своей дальнейшей карьере к концу февраля.

Ранее слухи связывали Холанда с испанским грандом.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:56
Боруссия еще на что то надеется? Очевидно что Холанд уйдет в топ клуб. Зачем ему оставаться в Дортмунде и тратить впустую драгоценные годы своей карьеры? Уже ясно что Боруссия неконкурентоспособна. Из Лиги чемпионов вылетела, а в чемпионате отставание от Баварии огромное. Холанд не хочет оставаться без трофеев.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:29, ред.
«Боруссия» Д хочет получить ответ от Холанда до конца февраля .
Ничего удивительного и необычного в том что Эрлинг не дал ещё свой ответ руководству клуба. От него одного и его прихоти ничего не зависит. Нынче жизнь футболиста как отдельного субъекта в мировом футбольном шоу зависит от нескольких факторов. Клуб который хочет продать игрока, агент который курирует его, ну и конечно же клубы которые хотят приобрести Холанда, ну и основная часть - торг между заинтересованными лицами. И пока этот пазл скорее всего не сложился - 💰 💰 💰 ! Как только эти мешочки найдут своё место дислокации, значит всё будет Ок. Ну а пока лот ещё находится на торгах и лацитатор ещё не объявил о завершении сделки . Как-то так, на мой субъективный взгляд. Скоро в любом случае всё будет ясно. Но не хочется его видеть почему-то в Реале, хотя его сватают по каким-то причинам именно туда, ему скорее всего лучше будет перейти в АПЛ Манчестер Сити. Время покажет. Всем Добра !!!
протон
протон
вчера в 13:05
Или в Сити уйдет этим летом или, если ему АПЛ не нравится, как писали, то следующим летом в Реал. Барса при всем уважении еще пару лет будет в кризисе, идти туда это очень спорный выбор
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:52
Мы ждем.
drug01
drug01
вчера в 12:37
Ждём ответ
David Young
David Young ответ particular (раскрыть)
вчера в 12:35
Это ещё и элемент недостаточной автономности.
David Young
David Young
вчера в 12:35
Не факт что дортмундцы получат ответ к тому времени.
particular
particular
вчера в 12:34
План у Эрлинга есть, но он постоянно корректируется... Ибо, его план зависит от планов других, а это тоже элементы нестабильности...
Шмелям нужна конкретика, а Холланд не хочет попасть впросак...
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