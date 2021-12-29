«Боруссия» Д хочет получить ответ от Холанда до конца февраля .

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вчера, 12:25

Руководство дортмундской «Боруссии» хочет знать планы форварда .

«Шмели» настаивают на том, чтобы 21-летний норвежец принял решение о своей дальнейшей карьере к концу февраля.

Ранее слухи связывали Холанда с испанским грандом.