«Боруссия» Д хочет получить ответ от Холанда до конца февраля .

Руководство дортмундской «Боруссии» хочет знать планы форварда Эрлинга Холанда.
«Шмели» настаивают на том, чтобы 21-летний норвежец принял решение о своей дальнейшей карьере к концу февраля.
Ранее слухи связывали Холанда с испанским грандом.
Руководство дортмундской «Боруссии» хочет знать планы форварда Эрлинга Холанда.
«Шмели» настаивают на том, чтобы 21-летний норвежец принял решение о своей дальнейшей карьере к концу февраля.
Ранее слухи связывали Холанда с испанским грандом.
Ничего удивительного и необычного в том что Эрлинг не дал ещё свой ответ руководству клуба. От него одного и его прихоти ничего не зависит. Нынче жизнь футболиста как отдельного субъекта в мировом футбольном шоу зависит от нескольких факторов. Клуб который хочет продать игрока, агент который курирует его, ну и конечно же клубы которые хотят приобрести Холанда, ну и основная часть - торг между заинтересованными лицами. И пока этот пазл скорее всего не сложился - 💰 💰 💰 ! Как только эти мешочки найдут своё место дислокации, значит всё будет Ок. Ну а пока лот ещё находится на торгах и лацитатор ещё не объявил о завершении сделки . Как-то так, на мой субъективный взгляд. Скоро в любом случае всё будет ясно. Но не хочется его видеть почему-то в Реале, хотя его сватают по каким-то причинам именно туда, ему скорее всего лучше будет перейти в АПЛ Манчестер Сити. Время покажет. Всем Добра !!!
Ничего удивительного и необычного в том что Эрлинг не дал ещё свой ответ руководству клуба. От него одного и его прихоти ничего не зависит. Нынче жизнь футболиста как отдельного субъекта в мировом футбольном шоу зависит от нескольких факторов. Клуб который хочет продать игрока, агент который курирует его, ну и конечно же клубы которые хотят приобрести Холанда, ну и основная часть - торг между заинтересованными лицами. И пока этот пазл скорее всего не сложился - 💰 💰 💰 ! Как только эти мешочки найдут своё место дислокации, значит всё будет Ок. Ну а пока лот ещё находится на торгах и лацитатор ещё не объявил о завершении сделки . Как-то так, на мой субъективный взгляд. Скоро в любом случае всё будет ясно. Но не хочется его видеть почему-то в Реале, хотя его сватают по каким-то причинам именно туда, ему скорее всего лучше будет перейти в АПЛ Манчестер Сити. Время покажет. Всем Добра !!!