Мончи лично прилетал в Петербург уговаривать Азмуна перейти в «Севилью»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун имеет варианты продолжения карьеры в Европе. На переговоры в Санкт-Петербург прилетал спортдиректор испанской «Севильи» Рамон Мончи. Сам Сердар не хочет переезжать в Испанию, а предпочитает варианты с Англией и Германией.
В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел 21 поединок во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи.
Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона.
Ну а Севилья очень даже не плохой вариант.
Ну а Севилья очень даже не плохой вариант.
А то лично...к Сердару....на уговоры....))))
А то лично...к Сердару....на уговоры....))))