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Мончи лично прилетал в Петербург уговаривать Азмуна перейти в «Севилью»

вчера, 14:40

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун имеет варианты продолжения карьеры в Европе. На переговоры в Санкт-Петербург прилетал спортдиректор испанской «Севильи» Рамон Мончи. Сам Сердар не хочет переезжать в Испанию, а предпочитает варианты с Англией и Германией.

В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел 21 поединок во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи.

Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона.

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Все комментарии
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 04:27
В Примере половина таких нападающих.
Alexnvr
Alexnvr ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 22:37
Потому что Азмун не техничный, а форвард таранного типа. Я ни разу от него не видел вхождение в штрафную с дриблингом. Только навесы и прострелы. По моему мнению такой стиль это АПЛ.
pomor45
pomor45
вчера в 20:04
Журналисты лают - Сердар молчит.
1bear
1bear
вчера в 17:43
когда приличный нап идёт свободным агентом интерес выростает
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:57
Не перейдет никуда Азмун. Ведь проще деградировать за большие деньги, чем добиваться прогресса за меньшие.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:56
Может Азмун и рад, только вот без рукоблуда жить не может.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:27
пи...жь полный Азмун сейчас сидит в холодном Питере и ждёт Мончи рассмешили блин парень отдыхает загарает на солнышке
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 16:26
Интересно узнать аргументы по которым ему испанский футбол не подходит.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:34
Если есть спрос , пусть тогда сам и выбирает.
Ну а Севилья очень даже не плохой вариант.
протон
протон
вчера в 15:34
Чето похоже на какой то пиар Азмуна - то его Аталанта мечтает подписать, то он , видите ли, в Севилью не хочет... Прям Иммобиле какой-то, не меньше.
Futurista
Futurista
вчера в 15:20
Приехал отрывать Азмуна от газовой трубы...
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 15:13
Харчами перебирает? Так можно как Зюба закончить карьеру. Хотя испанский футбол ему не очень подходит. Реально ему либо Бундес, либо АПЛ.
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:10
Почему бы и нет..
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:04, ред.
За Сердаром в Питер нужно приезжать в период Белых ночей, а под Новый год Азмун где-нибудь на отдыхе далеко от северной столицы, так что эта новость далека от действительности.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:00, ред.
Ну сказали бы потусить приезжал...отзажигать так как в Испании запрещено......заодно по Азмуну переговорить.....мы бы поверили....
А то лично...к Сердару....на уговоры....))))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:49
Поиграл бы в Испании.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 14:48
Зачем он нужен если сам не хочет ехать?
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