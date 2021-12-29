Мончи лично прилетал в Петербург уговаривать Азмуна перейти в «Севилью»

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вчера, 14:40

Нападающий «Зенита» имеет варианты продолжения карьеры в Европе. На переговоры в Санкт-Петербург прилетал спортдиректор испанской «Севильи» Рамон Мончи. Сам Сердар не хочет переезжать в Испанию, а предпочитает варианты с Англией и Германией.

В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел 21 поединок во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи.

Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона.