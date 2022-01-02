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Мерсон: «Роналду не должно быть в составе МЮ. В команде что-то не так»

вчера, 12:44

Экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением о влиянии Криштиану Роналду на «Манчестер Юнайтед».

Твердо верю, что Криштиану Роналду не должно быть в составе «Манчестер Юнайтед». Этого не случится, но Эдинсон Кавани должен занять его место в атаке, а Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд и Мэйсон Гринвуд должны конкурировать за место на флангах.

Что-то здесь не так. Думаю, за кулисами происходит много всего, и это не идет на пользу команде.

Ранее о ситуации Роналду в МЮ высказался агент игрока Жорже Мендеш.

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Все комментарии
S.T.A.L.K.Е.R
S.T.A.L.K.Е.R
вчера в 15:25
Вот эти убивает командную игру и т.д меня всегда удивляло…В этом сезоне он забил 14 голов.Разве МЮ делал бы камбэки в ЛЧ без него? Или Ливерпуль они обыграли бы недавно? А как же просранный финал ЛЕ Вилльяреалу? Который недавно только Роналду закамбэчил…Убил также Ювентус? А где Юве сейчас? Или они думают,что Бентакур и Рэмзи уровня ЛЧ? Дело не в Роналду, а в отсутствии игры.Гвардиола 5 лет строит МС, вкладывает миллиарды, и ни одной ЛЧ.Единственный минус от Роналду -это штрафные,в остальном он дает результат даже в свои 37…
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:50
Согласен со многими, от его присутствия в МЮ страдает командная игра, которая и до этого была не на вфсоте, мягко говоря.
sash71
sash71
вчера в 13:46
Я не фанат Роналду но если посмотреть статистику матчей то португалец в свои 37 даёт результат. А результат это забитые голы на, что у него лучшая пожалуй чуйка оказываться в нужное время время в нужном месте. По Кавани ничего плохого так же не могу сказать. Очень достойный игрок и явно усиливает нападение МЮ. В целом состав у МЮ наисильнейший и при Рангнике, в отличии от ушедшего Сульшера, МЮ стабилизировался по игре и его не лихорадит как было ранее.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:42
Всё проблемы у МЮ от Роналду выходит.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 13:25
Может быть он и прав.
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:18
.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:13
В Реале командная игра строилась вокруг Роналду и это приносило результат, так как он был в расцвете лет, плюс ещё партнёры были мировыми звёздами. Придя в Ювентус Роналду стал методично убивать командную игру, которой всегда славился туринский клуб. Думаю в Юве с облегчением выдохнули когда он ушёл из клуба.
В МЮ на первых порах Роналду на адреналине производил фурор, но запал иссяк и мы наблюдаем как он опять "убивает" и без того слабую командную игру.
Вся проблема в том, что Роналду нарцисс и не может понять, что он уже не тот, что был раньше, годы берут своё. Ему надо в МЛС или к шейхам, там он будет наслаждаться собой как раньше.
Gelious
Gelious
вчера в 13:13
Гений! А ничего, что Каванни давно уже не тянет весь матч играть? А Рэшфорд играет так, что фанаты требует повесить его. Люблю я эту экспертизу, конечно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:54
Единственное несоответствие, что по работе с "Локомотивом" Рангник озвучил свою направление по приоритету работы с молодыми дарованиями, а тут такое:
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:45
Каждое мнение имеет место быть
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