Мерсон: «Роналду не должно быть в составе МЮ. В команде что-то не так»

Экс-игрок «Арсенала» поделился мнением о влиянии на «Манчестер Юнайтед».

Твердо верю, что Криштиану Роналду не должно быть в составе «Манчестер Юнайтед». Этого не случится, но Эдинсон Кавани должен занять его место в атаке, а Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд и Мэйсон Гринвуд должны конкурировать за место на флангах.

Что-то здесь не так. Думаю, за кулисами происходит много всего, и это не идет на пользу команде.