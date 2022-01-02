Мерсон: «Роналду не должно быть в составе МЮ. В команде что-то не так»

Экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением о влиянии Криштиану Роналду на «Манчестер Юнайтед».
Твердо верю, что Криштиану Роналду не должно быть в составе «Манчестер Юнайтед». Этого не случится, но Эдинсон Кавани должен занять его место в атаке, а Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд и Мэйсон Гринвуд должны конкурировать за место на флангах.
Что-то здесь не так. Думаю, за кулисами происходит много всего, и это не идет на пользу команде.
Ранее о ситуации Роналду в МЮ высказался агент игрока Жорже Мендеш.
В МЮ на первых порах Роналду на адреналине производил фурор, но запал иссяк и мы наблюдаем как он опять "убивает" и без того слабую командную игру.
Вся проблема в том, что Роналду нарцисс и не может понять, что он уже не тот, что был раньше, годы берут своё. Ему надо в МЛС или к шейхам, там он будет наслаждаться собой как раньше.
В МЮ на первых порах Роналду на адреналине производил фурор, но запал иссяк и мы наблюдаем как он опять "убивает" и без того слабую командную игру.
Вся проблема в том, что Роналду нарцисс и не может понять, что он уже не тот, что был раньше, годы берут своё. Ему надо в МЛС или к шейхам, там он будет наслаждаться собой как раньше.