Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку рассказал, что год назад отказался от предложения «Манчестер Сити».
После первого года в «Интере» я отказался от предложения «Манчестер Сити». Оно было более выгодное, чем то, что я сейчас имею в «Челси». Я не хотел уходить из «Интер», это было не время. Я хотел выиграть что-то с «Интером», потому что этот клуб спас мою карьеру.
В футболе есть три команды, которые являются абсолютными лидерами — «Барселона», «Реал» Мадрид и «Бавария». До перехода в «Челси» я хотел сотворить историю с «Интером», а после перейти в один из этих клубов.
Да и Лукаку показал себя в АПЛ как гроза Астон Вилл. С топами его не видно как и в Манчестер так и в Эвертоне было.
Да и Лукаку показал себя в АПЛ как гроза Астон Вилл. С топами его не видно как и в Манчестер так и в Эвертоне было.
Это говорит игрок Челси. Так низко свой клуб никто не опускал) Реально тупоголовый ниггер, сам себя закапывает)
Это говорит игрок Челси. Так низко свой клуб никто не опускал) Реально тупоголовый ниггер, сам себя закапывает)
За "что" Грановская 120 лямов отстегнула?
За "что" Грановская 120 лямов отстегнула?