Лукаку рассказал, что год назад отказался от предложения «Манчестер Сити»

Нападающий «Челси» рассказал, что год назад отказался от предложения «Манчестер Сити».

После первого года в «Интере» я отказался от предложения «Манчестер Сити». Оно было более выгодное, чем то, что я сейчас имею в «Челси». Я не хотел уходить из «Интер», это было не время. Я хотел выиграть что-то с «Интером», потому что этот клуб спас мою карьеру.

В футболе есть три команды, которые являются абсолютными лидерами — «Барселона», «Реал» Мадрид и «Бавария». До перехода в «Челси» я хотел сотворить историю с «Интером», а после перейти в один из этих клубов.