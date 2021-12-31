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Лукаку рассказал, что год назад отказался от предложения «Манчестер Сити»

вчера, 14:11

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку рассказал, что год назад отказался от предложения «Манчестер Сити».

После первого года в «Интере» я отказался от предложения «Манчестер Сити». Оно было более выгодное, чем то, что я сейчас имею в «Челси». Я не хотел уходить из «Интер», это было не время. Я хотел выиграть что-то с «Интером», потому что этот клуб спас мою карьеру.

В футболе есть три команды, которые являются абсолютными лидерами — «Барселона», «Реал» Мадрид и «Бавария». До перехода в «Челси» я хотел сотворить историю с «Интером», а после перейти в один из этих клубов.

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Все комментарии
Баобаб
Баобаб
сегодня в 04:37
Сити американские или индийские ему предлагали? Папуас зазнался.
Брулин
Брулин
вчера в 18:37
Фанаты «Интера» адресовали Лукаку баннер: «Важны те, кто остаются в буре, а не бегут от дождя»
Сантус
Сантус ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:35
Поймали где-то под ёлкой или пальмой,взяли вью и теперь крошат на оливье....тоже своя кухня...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:51
много носорога сегодня
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 16:34
О Боже! Что делать?...)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:55
За такое могут и не простить!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:24
Хорошо, что отказал.
sash71
sash71
вчера в 15:23
Лукаку уже наговорил себе на долгую лавку запасных. Не наливайте больше Ромелу бо его несёт не по детски.
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:21
Позорище какое-то..
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
вчера в 15:01, ред.
Бавария ладно, но Реал и Барселона сейчас это никак не абсолютные лидеры. Уровень Барселоны -лига Европы, уровень Реала - максимум четверть финал лиги чемпионов до встречи с той же Баварией или Мансити или Ливерпулем. Да их тот же Челси в прошлом году выкинул. А в этом скорее всего ПСЖ их выкинет.
Да и Лукаку показал себя в АПЛ как гроза Астон Вилл. С топами его не видно как и в Манчестер так и в Эвертоне было.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:36
Запретить вставать на колено перед этим
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 14:33
Я тоже обратил внимание. Думаю с Тухелем, да и с фанами челси теперь ему непросто будет. То ли реально недалекий, то ли специально подливает масло в огонь) Ну и пусть...
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:24
"В футболе есть три команды, которые являются абсолютными лидерами — «Барселона», «Реал» Мадрид и «Бавария». До перехода в «Челси» я хотел сотворить историю с «Интером», а после перейти в один из этих клубов."

Это говорит игрок Челси. Так низко свой клуб никто не опускал) Реально тупоголовый ниггер, сам себя закапывает)
Cat01
Cat01
вчера в 14:24
Зачем старое ворошить
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:22
Их дело предлагать твоё дело отказывать.
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 14:21
Согласен, я изначально не хотел его в команде видеть
STVA 1
STVA 1 ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
вчера в 14:21
Думаю что нет но уточните!
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:20
Негр своим решением спас МС, любитель легких путей. В каком-то роде нам повезло
allemz
allemz
вчера в 14:16
Чот не понял, чего ниггер разнылся? То в "родной" Челси возвращался по его словам, а теперь как что-то пошло не так, сразу заднюю дает и сливается, заодно опуская себя непонятными вьюхами, выставляя пустословом. Этой балде 28 лет, а в голове сидит всё тот же ноющий ребенок. Всё-таки глупый ниггер.
За "что" Грановская 120 лямов отстегнула?
протон
протон
вчера в 14:12
Ну как-то не очень вовремя это высказывание, когда в нынешнем клубе не играешь железно в старте, а надо еще Тухелю доказывать, что можешь. Да и зарплата у него там я думаю куда выше миланской, если уж Вернеру 20ку положили, то и этого не обидели явно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:12
Расскажи еще как 20 лет назад отказал Венгеру!)
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