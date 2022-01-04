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Наумов: «Смолов может перезапустить карьеру в „Динамо“»

вчера, 18:53

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи о переходе нападающего «железнодорожников» Федора Смолова в «Динамо».

Во всей этой истории, скорее, выигрывает только «Динамо». Ну, может, и сам Смолов. А проигрывает «Локомотив», потому что практически бесплатно отдает нападающего, игрока сборной России. Я не знаю, для чего он нужен «Динамо», но, скорее всего, в клубе руководствуются тем, что он составит конкуренцию молодым игрокам Тюкавину и Грулеву, которая им нужна. Ну и Смолов – игрок эпизода, а у «Динамо» есть хорошие полузащитники типа Фомина, Захаряна, они могут снабжать его мячами, а Федя будет забивать. Думаю, для «Динамо» это очень хороший вариант.

Что касается самого Смолова, то он понимал, что новый контракт в «Локомотиве» ему не предлагают, и надо что-то искать. Конечно, в «Динамо» он наверняка потеряет в деньгах, ведь в «Локо» зарплата у него высокая, «Динамо» таких денег никому не платит. Но надо отдать должное Смолову – он считает, что таким образом он сможет заново начать свою карьеру, точнее, перезапустить ее. Он же динамовский, начинал там. Думаю, для него это неплохой вариант, наверняка и болельщики примут его неплохо. Так что Смолов прав – потерял в деньгах, выиграет в чем-то другом. Это делает ему честь, что он пошел на это.

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Все комментарии
9jmk3uzjazam
9jmk3uzjazam
сегодня в 02:46
Что-то слабо верится
4RT
4RT
вчера в 22:40
По второму кругу пошёл
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:51
Наверное у Наумов Новый год не закончился ещё)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:17
Скорее - переход в "Динамо" попытка еще раз под завершение карьеры заработать деньги. Расставание с "Локомотивом" - дело в любом случае решенное (слишком не вяжется он с вновь заданном курсом). А отказ перехода в MLS, где он без статуса "звезды" получал сущие копейки связан не с опаской отказа от вызова в сборную, а попытка еще получить относительно более длительный контракт и получать деньги побольше, так как в России он более-менее популярен и является паспортистом, что принесет солидные бонусы к зарплате.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:46, ред.
Осталось Смолову сказать, как, когда-то Дзю, в Зените, типа пришел, чтобы стать чемпионом. И ведь вполне может стать). И понесется кот по кочкам. Федя здесь, Федя там. В общем король умер! Да здравствует новый король!)
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:32
Не понимаю зачем Динамо этот сбитый летчик когда у них столько талантливой молодежи в команде.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:22
Что-то вспоминаются прошлые акции руководства "Динамо" по убиению команды,как только она начинала играть! Может и Смолов для этого призван,не дай бог???
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:18
Смолов официально до сих пор ещё игрок Локомотива, а значит ни о каком перезапуске карьеры речь не идёт.
David Young
David Young ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 19:14
.
beefs
beefs
вчера в 19:12
Смолов уже не перезапуститься, характер не тот...
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:09, ред.
Пришел мужик в цирк. А там чудо - вышли крокодилы дрессированные и начали... летать над ареной. И фигуры высшего пилотажа показывать, и строем как "Стрижи", и пикирование, и кабрирование и петля Нестерова, и бочка, и плоский штопор, и иммельман, короче все-все.
Мужик обалдел и в антракте пробрался за кулисы. А там самый маленький крокодильчик сидит. Мужик его спрашивает: "А как же у вас все это получается?"
А крокодильчик грустно так ему отвечает: "Вы не представляете, как нас здесь 3,14здят!"
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:05
А он когда-нибудь запускал свою карьеру ? Смех да и только ! )))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:04
Смотря скока платить будут...
lotsman
lotsman
вчера в 19:02
Это как, возродиться заново?
протон
протон
вчера в 18:59
Бред. а что мешала играть в других клубах? Пижон есть пижон расхваленный Гусом
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