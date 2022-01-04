Наумов: «Смолов может перезапустить карьеру в „Динамо“»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи о переходе нападающего «железнодорожников» в «Динамо».

Во всей этой истории, скорее, выигрывает только «Динамо». Ну, может, и сам Смолов. А проигрывает «Локомотив», потому что практически бесплатно отдает нападающего, игрока сборной России. Я не знаю, для чего он нужен «Динамо», но, скорее всего, в клубе руководствуются тем, что он составит конкуренцию молодым игрокам Тюкавину и Грулеву, которая им нужна. Ну и Смолов – игрок эпизода, а у «Динамо» есть хорошие полузащитники типа Фомина, Захаряна, они могут снабжать его мячами, а Федя будет забивать. Думаю, для «Динамо» это очень хороший вариант.

Что касается самого Смолова, то он понимал, что новый контракт в «Локомотиве» ему не предлагают, и надо что-то искать. Конечно, в «Динамо» он наверняка потеряет в деньгах, ведь в «Локо» зарплата у него высокая, «Динамо» таких денег никому не платит. Но надо отдать должное Смолову – он считает, что таким образом он сможет заново начать свою карьеру, точнее, перезапустить ее. Он же динамовский, начинал там. Думаю, для него это неплохой вариант, наверняка и болельщики примут его неплохо. Так что Смолов прав – потерял в деньгах, выиграет в чем-то другом. Это делает ему честь, что он пошел на это.