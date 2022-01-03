Червиченко объяснил, почему ЦСКА не предлагает новый контракт Акинфееву

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с контрактом голкипера ЦСКА . Текущее соглашение вратаря истекает летом этого года, однако «армейцы» всё ещё не предложили Акинфееву новую сделку.

Сложно сказать, что происходит с ЦСКА . Думаю, это тайна, покрытая мраком. Возможно, там какая-то внутренняя возня идет, поэтому и не предлагают [контракт]. Но с Акинфеевым вопрос понятный: в ЦСКА это вратарь номер один. Даже не знаю, на кого его можно менять. Хотя в перспективе все равно менять когда-то придется. Может, захотят предложить что-то в самом конце.