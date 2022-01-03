Червиченко объяснил, почему ЦСКА не предлагает новый контракт Акинфееву

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с контрактом голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Текущее соглашение вратаря истекает летом этого года, однако «армейцы» всё ещё не предложили Акинфееву новую сделку.
Сложно сказать, что происходит с ЦСКА. Думаю, это тайна, покрытая мраком. Возможно, там какая-то внутренняя возня идет, поэтому и не предлагают [контракт]. Но с Акинфеевым вопрос понятный: в ЦСКА это вратарь номер один. Даже не знаю, на кого его можно менять. Хотя в перспективе все равно менять когда-то придется. Может, захотят предложить что-то в самом конце.
Понятно, что Акинфеев вряд ли куда-то уйдет, даже если контракт закончится. Мы же понимаем, что из Москвы он никуда не поедет. Чтобы это произошло, ему денег должны в два раза больше предложить. Никто такое предложение сделать не сможет. А в московских клубах все вратарские позиции заняты. Это менеджеры ЦСКА понимают, и, возможно, так они играют на понижение.
На контракт Акинфееву даже болельщики скинутся, если клуб даст такую возможность.
На контракт Акинфееву даже болельщики скинутся, если клуб даст такую возможность.