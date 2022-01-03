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Червиченко объяснил, почему ЦСКА не предлагает новый контракт Акинфееву

вчера, 17:12

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с контрактом голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Текущее соглашение вратаря истекает летом этого года, однако «армейцы» всё ещё не предложили Акинфееву новую сделку.

Сложно сказать, что происходит с ЦСКА. Думаю, это тайна, покрытая мраком. Возможно, там какая-то внутренняя возня идет, поэтому и не предлагают [контракт]. Но с Акинфеевым вопрос понятный: в ЦСКА это вратарь номер один. Даже не знаю, на кого его можно менять. Хотя в перспективе все равно менять когда-то придется. Может, захотят предложить что-то в самом конце.

Понятно, что Акинфеев вряд ли куда-то уйдет, даже если контракт закончится. Мы же понимаем, что из Москвы он никуда не поедет. Чтобы это произошло, ему денег должны в два раза больше предложить. Никто такое предложение сделать не сможет. А в московских клубах все вратарские позиции заняты. Это менеджеры ЦСКА понимают, и, возможно, так они играют на понижение.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 19:30
Да продлят контракт, никуда не денутся. Тут все зависит от желания самого Игоря: сколько он еще захочет поиграть, это раз, и второе, на сколько позволит ему здоровье.
Сп62
Сп62
вчера в 19:05
А как-нибудь Червиченко ещё можно назвать кроме, как бывший президент Спартака? Или это навечно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:43
Вот нам только червя не хватало, фас к федуну!
SHMEL
SHMEL
вчера в 18:41
Абсолютно не переживаю по этому вопросу, с Игорем договорятся всегда, на взаимовыгодных условиях.
4RT
4RT
вчера в 18:20
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:46
Я был более высокого мнения об интеллекте бывшего хозяина Спартака. Или там все такие?:
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:44
Не думаю, что лучший игрок команды в ноябре и декабре не сможет заключить с командой новый контракт, ближе к весне всё равно стороны договорятся о продлении сотрудничества.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 17:36
Все ясно.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:34
Тут всем ясно, что бабла зажали.
lotsman
lotsman
вчера в 17:30
Интересно, Игорь уже не нужен ЦСКА?
протон
протон
вчера в 17:23
Акинфеев может и до 40 играть, сильная сторона выбор позиции, а не кошачьи прыжки с одного угла в другой, а это с возрастом вряд ли уходит
На контракт Акинфееву даже болельщики скинутся, если клуб даст такую возможность.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:22
В ЦСКА сейчас разброд и шатания банковского толка.
протон
протон
вчера в 17:22
Копец конечно, в одном клубе не могут найти 2 млн на лучшего голкипера России, а в другом человек на банке сидит нагеленный и получает 2,5 млн
Mangur
Mangur
вчера в 17:13
Червяченко везде знаток.
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