ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Масалитин: «Сафонов незаменим в „Краснодаре“, но Матвею ещё расти и расти»

вчера, 20:29

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слова голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, который считает, что вратарь Игорь Акинфеев не является лучшим игроком России на данной позиции:

У каждого времени есть свой герой. Игорь Акинфеев подтверждает свое имя и статус на протяжении многих сезонов. Понятно, что возраст берет свое, но уровень Акинфеева не вызывает никаких вопросов.

Возможно, Сафонов незаменим в «Краснодаре», но Матвею ещё расти и расти. У Сафонова все впереди. Да, Матвей Сафонов молодой и перспективный, но всем своим долголетием Акинфеев доказал, что он еще в фаворе. Считаю, что пока их нельзя сравнивать.

Сейчас идут разговоры, что ЦСКА пока не предложил Игорю контракт и не подписал соглашение. ЦСКА должен приложить все усилия, чтобы сохранить Акинфеева в команде.

Все новости
Кавазашвили: «Селихов может составить конкуренцию Сафонову в сборной»
Вчера, 18:20 Комментарии9
Колыванов заявил, что не понимает, зачем «Динамо» нужно подписывать Смолова
Вчера, 18:04 Комментарии6
Червиченко объяснил, почему ЦСКА не предлагает новый контракт Акинфееву
Вчера, 17:12 Комментарии14
Кирьяков: «Было бы интересно посмотреть на Кокорина и Мамаева в „Химках“»
Вчера, 17:07 Комментарии7
Мостовой: «Федуна только поцеловать стоит за такое отношение к „Спартаку“»
Вчера, 15:20 Комментарии16
Д. Билялетдинов высказался о смене тренера в «Спартаке»
Вчера, 12:44 Комментарии7
Все комментарии
beefs
beefs
вчера в 22:22
конечно очень спорное высказывание...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:55
Сафонов хорош, но до Игоря ему ещё тянуться и тянуться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:31
Сафонов один из ключевых игроков!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100