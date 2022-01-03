Масалитин: «Сафонов незаменим в „Краснодаре“, но Матвею ещё расти и расти»

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слова голкипера «Краснодара» , который считает, что вратарь не является лучшим игроком России на данной позиции:

У каждого времени есть свой герой. Игорь Акинфеев подтверждает свое имя и статус на протяжении многих сезонов. Понятно, что возраст берет свое, но уровень Акинфеева не вызывает никаких вопросов.

Возможно, Сафонов незаменим в «Краснодаре», но Матвею ещё расти и расти. У Сафонова все впереди. Да, Матвей Сафонов молодой и перспективный, но всем своим долголетием Акинфеев доказал, что он еще в фаворе. Считаю, что пока их нельзя сравнивать.