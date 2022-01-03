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Кирьяков: «Было бы интересно посмотреть на Кокорина и Мамаева в „Химках“»

вчера, 17:07

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал переход полузащитника Павла Мамаева в «Химки».

Мамаев, однозначно, квалифицированный игрок. В борьбе за выживание такие футболисты нужны. Если он проявит свои лучшие качества, будет мотивирован, то это хорошее усиление для «Химок».

— Говорят, что «Фиорентина» хочет отдать Кокорина в аренду до конца сезона. Как вам связка Кокорин — Мамаев в «Химках»?

Было бы интересно на это посмотреть. Они оба хорошие футболисты, по крайней мере, для нашего чемпионата. Да, у них был непростой период, они это пережили. Вероятность их воссоединения в «Химках» есть, и можно посмотреть на это развитие событий не только с футбольной точки зрения.

— Кокорин сейчас мало играет за «Фиорентину». Стоит ли ему думать о завершении карьеры?

Я думаю, что нет. У него сейчас небольшие проблемы. Мы все ждали, надеялись, что он себя проявит в «Фиорентине», но пока не получается. Один из вариантов вернуться в Россию, почему бы и нет. Он квалифицированный игрок для РПЛ. Александр точно не помешал бы клубам, которые ведут борьбу за высокие места.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 18:46
Они не помешали бы Химкам.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:20
Если воссоединение произойдет, то хотя будут как в старые добрые времена Новый год вместе под одной крышей встречать:
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:08
Два хулигана в одной команде-это интересно? Это же практически банда!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:53, ред.
Кокорин: "Ну, что Павлик вспомним молодость?"
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:48
Будут как в старые добрые времена сидеть на скамье. Жалкое зрелище будет.
vn4ha5k9rhvm
vn4ha5k9rhvm
вчера в 17:25
Только предварительно спрятать в округе все стулья и всех корейцев
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:15
Интересно бывшие действительно так думая говорят, когда их спрашивают? Или их мысли прямо противоположные сказанному, в кругу таких же б/у, со смехом и по******ом?).
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