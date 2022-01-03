Кирьяков: «Было бы интересно посмотреть на Кокорина и Мамаева в „Химках“»

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вчера, 17:07

Бывший футболист сборной России прокомментировал переход полузащитника в «Химки».

Мамаев, однозначно, квалифицированный игрок. В борьбе за выживание такие футболисты нужны. Если он проявит свои лучшие качества, будет мотивирован, то это хорошее усиление для «Химок».

— Говорят, что «Фиорентина» хочет отдать Кокорина в аренду до конца сезона. Как вам связка Кокорин — Мамаев в «Химках»?

Было бы интересно на это посмотреть. Они оба хорошие футболисты, по крайней мере, для нашего чемпионата. Да, у них был непростой период, они это пережили. Вероятность их воссоединения в «Химках» есть, и можно посмотреть на это развитие событий не только с футбольной точки зрения.

— Кокорин сейчас мало играет за «Фиорентину». Стоит ли ему думать о завершении карьеры?