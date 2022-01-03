Кирьяков: «Было бы интересно посмотреть на Кокорина и Мамаева в „Химках“»

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал переход полузащитника Павла Мамаева в «Химки».
Мамаев, однозначно, квалифицированный игрок. В борьбе за выживание такие футболисты нужны. Если он проявит свои лучшие качества, будет мотивирован, то это хорошее усиление для «Химок».
— Говорят, что «Фиорентина» хочет отдать Кокорина в аренду до конца сезона. Как вам связка Кокорин — Мамаев в «Химках»?
Было бы интересно на это посмотреть. Они оба хорошие футболисты, по крайней мере, для нашего чемпионата. Да, у них был непростой период, они это пережили. Вероятность их воссоединения в «Химках» есть, и можно посмотреть на это развитие событий не только с футбольной точки зрения.
— Кокорин сейчас мало играет за «Фиорентину». Стоит ли ему думать о завершении карьеры?
Я думаю, что нет. У него сейчас небольшие проблемы. Мы все ждали, надеялись, что он себя проявит в «Фиорентине», но пока не получается. Один из вариантов вернуться в Россию, почему бы и нет. Он квалифицированный игрок для РПЛ. Александр точно не помешал бы клубам, которые ведут борьбу за высокие места.
https://youtu.be/oCGutomNiQA