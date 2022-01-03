Кавазашвили: «Селихов может составить конкуренцию Сафонову в сборной»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре вратаря «Краснодара» в составе сборной России.

На данный момент Сафонов является лучшим вратарем сборной России. Как дальше у него сложится игровая карьера, зависит только от него. Есть вратари, которым сразу представляется возможность чувствовать себя уверенно. Надо еще посмотреть, как защитники к нему относятся. Если Матвей будет уверен, а не самоуверен в сборной, то флаг ему в руки, мы порадуемся за него. Конкуренты у него скоро появятся, потому что наша страна богата хорошими вратарями. Сафонова ждет хорошее соперничество с другими голкиперами. К примеру, Селихов, который уже заявил о себе в «Спартаке». Думаю, в сборной он составит конкуренцию Сафонову. Правда, Александра надо еще проверить в сборной, какое у него будет к тому моменту психологическое состояние. Я, как вратарь, чувствую, что у Селихова высокий потенциал.