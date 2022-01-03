ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Кавазашвили: «Селихов может составить конкуренцию Сафонову в сборной»

вчера, 18:20

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в составе сборной России.

На данный момент Сафонов является лучшим вратарем сборной России. Как дальше у него сложится игровая карьера, зависит только от него. Есть вратари, которым сразу представляется возможность чувствовать себя уверенно. Надо еще посмотреть, как защитники к нему относятся. Если Матвей будет уверен, а не самоуверен в сборной, то флаг ему в руки, мы порадуемся за него. Конкуренты у него скоро появятся, потому что наша страна богата хорошими вратарями. Сафонова ждет хорошее соперничество с другими голкиперами. К примеру, Селихов, который уже заявил о себе в «Спартаке». Думаю, в сборной он составит конкуренцию Сафонову. Правда, Александра надо еще проверить в сборной, какое у него будет к тому моменту психологическое состояние. Я, как вратарь, чувствую, что у Селихова высокий потенциал.

Все новости
Масалитин: «Сафонов незаменим в „Краснодаре“, но Матвею ещё расти и расти»
Вчера, 20:29 Комментарии3
Колыванов заявил, что не понимает, зачем «Динамо» нужно подписывать Смолова
Вчера, 18:04 Комментарии6
Червиченко объяснил, почему ЦСКА не предлагает новый контракт Акинфееву
Вчера, 17:12 Комментарии14
Кирьяков: «Было бы интересно посмотреть на Кокорина и Мамаева в „Химках“»
Вчера, 17:07 Комментарии7
Мостовой: «Федуна только поцеловать стоит за такое отношение к „Спартаку“»
Вчера, 15:20 Комментарии16
Д. Билялетдинов высказался о смене тренера в «Спартаке»
Вчера, 12:44 Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:55
Чем выше конкуренция, тем сильнее позиция. Никто не должен чувствовать себя незаменимым
makkie
makkie
вчера в 20:01
Сафонов сильнее Максименко - это факт!
А вот Селихов действительно может составить конкуренцию Матвею. Просто Сашу замучили травмы, из-за которых он не может даже один сезон полноценно провести. Надеюсь, весной будет стоять в раме Спартака и получит вызов в сборную России!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:31
Сафонов УЖЕ самоуверен,а Селихов НЕДОСТАТОЧНО уверен в себе.А остальное увидим позже,в ходе продолжения сезона.
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 19:20
двое лучших на сегодняшний день
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 19:17
У Селихова опыта поболее будет
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:16
Адачи Саше . Матвей конечно сейчас воротник номер один
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:57
Это надо будет увидеть..
протон
протон
вчера в 18:27
Спартаковская классика)) 1 матч сыграл - уже в сборную)) смотрите, чтобы ваш вратарь сборной помог, чтобы вас Ростов не обогнал в эти выходные))
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 18:22
Он может.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100