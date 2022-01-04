Форвард «Саранска»: «На „Зенит“ тратится слишком много денег»

Нападающий «Саранска» порассуждал о «Зените».

Нынешний «Зенит» для меня менее интересен, чем 10-15 лет назад, когда за клуб выступали Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Игорь Денисов, Вячеслав Малафеев…

Раньше костяк команды составляли питерские воспитанники, теперь сплошь легионеры. Поэтому я охладел к команде.

Считаю, цель не оправдывает средства, на «Зенит» тратится слишком много денег. Могли бы часть направить на развитие футбола в регионах, поддержать детский спорт.

Несмотря на многомиллионные вливания, на международной арене подопечные Сергея Семака не добиваются результатов. Поэтому к питерскому клубу у меня предвзятое отношение.