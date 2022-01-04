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Форвард «Саранска»: «На „Зенит“ тратится слишком много денег»

вчера, 09:02

Нападающий «Саранска» Илья Кузьмичев порассуждал о «Зените».

Нынешний «Зенит» для меня менее интересен, чем 10-15 лет назад, когда за клуб выступали Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Игорь Денисов, Вячеслав Малафеев…

Раньше костяк команды составляли питерские воспитанники, теперь сплошь легионеры. Поэтому я охладел к команде.

Считаю, цель не оправдывает средства, на «Зенит» тратится слишком много денег. Могли бы часть направить на развитие футбола в регионах, поддержать детский спорт.

Несмотря на многомиллионные вливания, на международной арене подопечные Сергея Семака не добиваются результатов. Поэтому к питерскому клубу у меня предвзятое отношение.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 21:49
Ну кому как. Я, за время работы, исколесил шарик наш и лучше российская каменность, чем европейская лёгкость.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:29
Отчасти ты прав. Было бы справедливеё, если бы государство поддерживал все клубы, а не один, либо никого.
David Young
David Young ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 21:19
Зато есть неоевропейский стиль в том что касается одежды.
neukomm
neukomm ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:16, ред.
Да хоть 10 раз подряд. Всё это мелко. У Спартака вот куча чемпионств в 90-е и что? Кто-то об этом вспоминает? Правильно: " всё история, покрытая нафталином". Может кто помнит, что, к примеру, Лион 7 раз подряд брал чемп Франции? Так и ваши сегодняшние чемпионства забудут. И я еще раз повторяю: хотите что-то памятное - побеждайте в Европе ( не зря же вы кубки УЕФА вспомнили))
А Семак, увы, этого никогда не сможет, не тот это человек: есть в нем какая-то российская каменность что ли, и нет европейской искры, европейской легкости.
pomor45
pomor45
вчера в 20:01
Проблема, снедающая нутро, не в том, что Газпром тратит госденьги на футбол, а в том, что он тратит их на Зенит. Все эти возмущающиеся этим обстоятельством вмиг угомонились бы, если бы Газпром облагодетельствовал их клуб.
Брулин
Брулин
вчера в 18:58
Это вообще кто? Почему его мнение должно быть интересно?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:16
Расскажите кто-нибудь балбесу,что
"Предвзятое отношение — это такое отношение к чему-либо или к кому-либо, которое основано на предубеждении или сложившемся ранее необъективном мнении." А всё сказанное им-объективная реальность.
David Young
David Young
вчера в 18:04
Согласен с Ильёй.
CarcassBT
CarcassBT
вчера в 17:45
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    вчера в 17:45, ред.
    Это он ещё не в курсе, что ПАО "Газпром" (московская между прочим компания) перенесло свой головной офис в Питер, так как газпромовские директора-питерцы устали к своим содержанкам-эскортницам по выходным обратно в Питер на сапсане кататься) А на остальные сотни сотрудников-москвичей забили, пусть в Питере хаты за свой счет снимают или, кто переезжать не хочет, другую работу ищут. Главное чтобы 2-3 директора-питерца после работы домой шли, а не в пятизвездочную гостиницу))) И всё это обошлось государству в 120,7 млрд рублей. В стране видимо больше некуда деньги деть и нечего строить, кроме ВТОРОГО офисного комплекса Газпрома и (какое совпадение) в Питере, а не в столице или в газодобывающих регионах. Все больницы, школы, детсады видимо отремонтированы, заводы запущены, ветхое жилье заменили новостройки, все очередники получили квартиры) И у нас появились лишние 120,7 млрд. руб.

    Газпром - гнилая рыба, а рыба как известно гниет с головы.
    Евгений Перфильев
    Евгений Перфильев
    вчера в 17:13
    Не в коня корм
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ ЖNЕЦ (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 16:51, ред.
    Не меньше? Серьезно?
    Вот только прибыль у Газпрома в 10 раз больше.
    lotsman
    lotsman ответ neukomm (раскрыть)
    вчера в 16:44
    Ну, допустим, ЦСКА ещё и кубок УЕФА брал, и Зенит тоже, и Спартак, когда то высоко добирался, но, к вашему сведению, в футболе рейтинги котируются за последние 5 лет. Остальное всё история, покрытая нафталином. Если вас не интересуют результаты в РПЛ, а только Европа, где вы, видимо, блистаете, то мы, болельщики Зенита, довольны тремя чемпионствами подряд и хорошей заявкой на четвёртое при Семаке.
    13 RUS
    13 RUS
    вчера в 16:30
    У всей страны к этому проекту такое отношение
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ЖNЕЦ (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 16:03
    Уважаемый, ты уклонился от темы дискуссии. Но давай по порядку. Гинер не финансовый директор РФС. а руководитель финансового комитета, по простому бухгалтер. А тебе известно, что в любой конторе деньгами распоряжается первое лицо, т.е. Дюков ( для сведения один из топ менеджеров Газпрома,)?Так что все вопросы по деньгам к нему, в том числе и по оплате услуг судей и Ашота. Что касается судейства, то его уровень характеризуется пожизненным отлучением Вилкова - штатного сотрудника Зенита и Газпрома. На этом фоне ошибки других судей - это детские шалости. Так что не надо уводить разговор в сторону . Зенит реально финансируется государством, как и Динамо, Локо частично ЦСКА, только объемы госденег у Зенита кратно превышают деньги всех остальных клубов. Это известно всем, даже ярым поклонникам Зенита и Газпрома.
    амурец
    амурец
    вчера в 16:03
    Прав
    lotsman
    lotsman ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
    вчера в 15:40
    Нет, не с Миллером. Он, зам. генерального компании, его жена, бухгалтер этой компании.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ CHEНOV (раскрыть)
    вчера в 15:33
    Этот вопрос как раз и не закрыт. Deloite просто считает все поступившие на счет клуба деньги доходом , или заработком. А реально 70% денег приходящих в Зенит - это не заработанные деньги, а полученные от Газпрома, т.е. от государства в виде многочисленных спонсорских отчислений. Около 30 дочек Газпрома являются спонсорами Зенита. А реальный заработок Зенита - это от УЕФА за ЕК ( около 30 -35 млн евро), продажа билетов ( 2-3 % не более), продажа атрибутики (еще2 %) и копейки от ТВ. При бюджете Зенита 250-280 млн , реально заработано не более 50 млн (это в лучшем случае). А остальное подачки от государства. Что ж поделаешь, такое у нас государства, что позволяет чиновникам (Миллеру, Медведеву, Дюкову) тратить деньги из бюджета на свои цацки. В Европе бы давно уже закрыли, но мы же не Европа.
    neukomm
    neukomm ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 15:30
    Кто там из РПЛ добился чего? Ну вообще-то Слуцкий с ЦСКА выходил дважды в плей-офф ЛЧ и один раз в 1/4. Результаты РПЛ никого не волнуют - нужны победы на евроарене, чего у Семака нет, просто ни-че-го. А победы в нашем позорном чемпионате он может клепать сколько угодно - крутым тренером это его не сделает.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ЖNЕЦ (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 15:25
    А ты друг, поклонник Газпрома, еще и самокритичен. Это радует!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ЖNЕЦ (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 15:24
    Возможно и разбирается, а возможно и нет. А утверждать, что луккойл не платит налоги, как ты. может только неосведомленный человек.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89 ответ CHEНOV (раскрыть)
    вчера в 15:23
    Сюда вообще то включен доход от коммерции - спонсорские и рекламные контракты. А Газпром там точно не скупится.
    П.с на каком месте был бы Зенит, если бы стадион стоимостью лярд евро повесили бы на него, а не на государственный бюджет? Затраты Зенита на этот стадик 1 рубль.
    Вопрос про разбазиривание денег закрыт?
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89 ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 15:14
    Норм так балаболишь. Работяги и инженеры же знают как распределяются финансовые потоки транснациональной компании. Наверно твои знакомые рядом с Миллером в кабинете сидят, да?
    ABir
    ABir
    вчера в 15:05
    Так ведь многие думают. А на самом деле оно так и есть
    lotsman
    lotsman ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
    вчера в 14:34
    Если бы не знал, я бы не говорил. Блаблабла - это у вас. У меня есть знакомые, работающие в строительстве и не раз сталкивались с работами на таких объектах. И большое финансирование идёт как раз из Газпрома и Лукойла. Есть и из других структур, но меньше. А из бюджета страны, мизер.
    морозз
    морозз
    вчера в 13:54
    Зенит …это конгломерат многих усилий властных структур страны, во главе с Володей и его клевретом Миллером! Но лучше бы они занимались один страной а вот другой газом! Но нет, полезли в те дали где бледно выглядят и мы видим раздутый мешок с деньгами не подкреплённый хорошими профессионалами! Забыто вообще такое слово как свой воспитанник, ставка на бразильцев и к чему это приведёт не понятно!
    CHEНOV
    CHEНOV
    вчера в 13:40, ред.
    Газпром умеет считать деньги.
    «Зенит» вошёл в мировой топ-15 самых зарабатывающих клубов, согласно отчёту Deloitte Football Money League — 2021, который публикуется ежегодно.
    Клуб из Санкт-Петербурга занимает 15-е место в рейтинге клубов с самыми большими доходами по итогам сезона-2019/20.
    Доход действующих чемпионом России составил 236,5 млн евро. В прошлогоднем рейтинге «Зенит» занимал 28-е место (180,4 млн).
    Надеюсь, вопрос про разбазаривание "народных" денег закрыт!
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89 ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 13:16
    Блаблабла... Каким еще газпромом? Исключительно средства из госбюджета на все это тратятся - и все это под эмблемой Газпрома. Это как объекты инфраструктуры (вообще любой) построенные на средства государственного или регионального бюджета - но с шильдиком ЕР
    Dinamo
    Dinamo
    вчера в 12:41
    Будь слова этого ноунейма полнейшим бредом, то и внимание обращать на него не стоило, но СБГ-фан вспыхнул и полез на ветку доказывать обратное... кому-то. Говорит о чём?

    Обмануть нас можно, и, возможно, мы даже поверим, но зачем обманывать себя? Как вы с этим живёте?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ЖNЕЦ (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 12:32
    Сообщу тебе лично по страшному секрету, что разница между ними в том, что Газпром - это госструктура (контрольный пакет акций у государства), а Луккойл - это частная кампания. А если тебя интересуют реально налоги, то никакого секрета нет. Зайди на сайт Луккойла или ГНИ и увидишь сколько налогов платит Луккойл. Так что пожелание к тебе впредь не приводи измышления , а добывай факты. Иначе плохо выглядишь.
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