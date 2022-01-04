Форвард «Саранска»: «На „Зенит“ тратится слишком много денег»

Нападающий «Саранска» Илья Кузьмичев порассуждал о «Зените».
Нынешний «Зенит» для меня менее интересен, чем 10-15 лет назад, когда за клуб выступали Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Игорь Денисов, Вячеслав Малафеев…
Раньше костяк команды составляли питерские воспитанники, теперь сплошь легионеры. Поэтому я охладел к команде.
Считаю, цель не оправдывает средства, на «Зенит» тратится слишком много денег. Могли бы часть направить на развитие футбола в регионах, поддержать детский спорт.
Несмотря на многомиллионные вливания, на международной арене подопечные Сергея Семака не добиваются результатов. Поэтому к питерскому клубу у меня предвзятое отношение.
А Семак, увы, этого никогда не сможет, не тот это человек: есть в нем какая-то российская каменность что ли, и нет европейской искры, европейской легкости.
А Семак, увы, этого никогда не сможет, не тот это человек: есть в нем какая-то российская каменность что ли, и нет европейской искры, европейской легкости.
"Предвзятое отношение — это такое отношение к чему-либо или к кому-либо, которое основано на предубеждении или сложившемся ранее необъективном мнении." А всё сказанное им-объективная реальность.
"Предвзятое отношение — это такое отношение к чему-либо или к кому-либо, которое основано на предубеждении или сложившемся ранее необъективном мнении." А всё сказанное им-объективная реальность.
Остальное, нефть, медь, уголь, ж/дороги, банки, это всё сугубо частное, таков манямирок маскалька😉🤣
Остальное, нефть, медь, уголь, ж/дороги, банки, это всё сугубо частное, таков манямирок маскалька😉🤣
Газпром - гнилая рыба, а рыба как известно гниет с головы.
Газпром - гнилая рыба, а рыба как известно гниет с головы.
Вот только прибыль у Газпрома в 10 раз больше.
Вот только прибыль у Газпрома в 10 раз больше.
П.с на каком месте был бы Зенит, если бы стадион стоимостью лярд евро повесили бы на него, а не на государственный бюджет? Затраты Зенита на этот стадик 1 рубль.
Вопрос про разбазиривание денег закрыт?
П.с на каком месте был бы Зенит, если бы стадион стоимостью лярд евро повесили бы на него, а не на государственный бюджет? Затраты Зенита на этот стадик 1 рубль.
Вопрос про разбазиривание денег закрыт?
«Зенит» вошёл в мировой топ-15 самых зарабатывающих клубов, согласно отчёту Deloitte Football Money League — 2021, который публикуется ежегодно.
Клуб из Санкт-Петербурга занимает 15-е место в рейтинге клубов с самыми большими доходами по итогам сезона-2019/20.
Доход действующих чемпионом России составил 236,5 млн евро. В прошлогоднем рейтинге «Зенит» занимал 28-е место (180,4 млн).
Надеюсь, вопрос про разбазаривание "народных" денег закрыт!
«Зенит» вошёл в мировой топ-15 самых зарабатывающих клубов, согласно отчёту Deloitte Football Money League — 2021, который публикуется ежегодно.
Клуб из Санкт-Петербурга занимает 15-е место в рейтинге клубов с самыми большими доходами по итогам сезона-2019/20.
Доход действующих чемпионом России составил 236,5 млн евро. В прошлогоднем рейтинге «Зенит» занимал 28-е место (180,4 млн).
Надеюсь, вопрос про разбазаривание "народных" денег закрыт!
Обмануть нас можно, и, возможно, мы даже поверим, но зачем обманывать себя? Как вы с этим живёте?
Обмануть нас можно, и, возможно, мы даже поверим, но зачем обманывать себя? Как вы с этим живёте?