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Миранчук пока не дал согласие на переход в «Дженоа»

вчера, 20:55

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пока не ответил согласием на переход в «Дженоа» на правах аренды до конца сезона.

26-летний Миранчук играет за итальянскую «Аталанту» с сентября 2020 года, когда перешел в нее из «Локомотива». В текущем сезоне полузащитник принял участие в 10 играх итальянской Серии А, отметившись 1 голом. Также на его счету 2 матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в услугах Миранчука заинтересован лично тренер «Дженоа» Андрей Шевченко.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:53
Без практики он завянет как футболист. Вряд ли Миранчук это не понимает, поэтому слушня о якобы его раздумьях — полная чушь. Всяко регулярный газон, пусть даже и в Серии Б, намного лучше, чем редчайшее появление на 5-10 минут в Аталанте.
Брулин
Брулин
сегодня в 10:48
Ну и балбес, будешь на лавке сидеть. А еще через полгода будешь вообще никому не нужен.
амурец
амурец
сегодня в 08:04, ред.
и зря, надо соглашаться, там хоть играть будет, а в Аталанте Гасперини будет его на лавке мариновать
f26w7e2y3s89
f26w7e2y3s89
сегодня в 04:43
Значит скоро даст
Boricku
Boricku
вчера в 23:14
Миранчук не вытянет, надо брать в аренду квалифицированных игроков сб. Украины.
Boricku
Boricku
вчера в 23:08
Надо уметь сидеть на контракте
David Young
David Young ответ Александр Комнин (раскрыть)
вчера в 22:11
Есть конкретные идеи на этот счёт?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:51
Миранчук понимает, что в случае вылета Дженоа всех собак повесят на него
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:48
Очень зря.
Александр Комнин
Александр Комнин
вчера в 21:45
Долой буржуазный спорт, даёшь пролетарскую физкультуру.
lotsman
lotsman
вчера в 21:32
Из 19 матчей принял участие в 10, забил 1 гол........Это же плохой результат.
7p396v78favu
7p396v78favu
вчера в 21:22
И что теперь?
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:21
За ним нет очереди
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:19
Это его дела
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:18
Может ему нравится скамейка
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:09
Вот именно: надо доказывать. Может Лёше удобней сидеть на лавке до 24-го года и улыбаться.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:08
Должен согласиться - это лучше чем на скамейке сидеть. Тем более это только аренда.
Cat01
Cat01
вчера в 21:04
Надо хорошо подумать
протон
протон
вчера в 21:01
100% игрового времени, команда, где ты будешь лидером, тренер, который лично тебя видеть хочет. Что тебе ещё надо, чтобы состоятельность доказывать в Серии А?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:00
Зачем ему итальянские ФНЛ?
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