Миранчук пока не дал согласие на переход в «Дженоа»

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вчера, 20:55

Полузащитник «Аталанты» пока не ответил согласием на переход в «Дженоа» на правах аренды до конца сезона.

26-летний Миранчук играет за итальянскую «Аталанту» с сентября 2020 года, когда перешел в нее из «Локомотива». В текущем сезоне полузащитник принял участие в 10 играх итальянской Серии А, отметившись 1 голом. Также на его счету 2 матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в услугах Миранчука заинтересован лично тренер «Дженоа» Андрей Шевченко.