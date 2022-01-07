Виейра пытается склонить Рэмзи к переходу в «Кристал Пэлас»

Полузащитник Аарон Рэмзи, скорее всего, покинет «Ювентус» этой зимой.
Журналист Николо Скира в своем «твиттере» сообщил, что 31-летний игрок может вернуться в АПЛ, интерес к нему проявляют несколько команд.
Отмечается, что предложение валлийцу сделал «Кристал Пэлас». Наставник лондонцев Патрик Виейра убеждает футболиста присоединиться к его команде.
Ранее ходили слухи, что Рэмзи отказал «Бернли», так как хочет играть за более амбициозный коллектив.
Может реанимировать свою карьеру Рэмси в КП. У Виейра играющая команда
Может реанимировать свою карьеру Рэмси в КП. У Виейра играющая команда