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Виейра пытается склонить Рэмзи к переходу в «Кристал Пэлас»

вчера, 23:43

Полузащитник Аарон Рэмзи, скорее всего, покинет «Ювентус» этой зимой.

Журналист Николо Скира в своем «твиттере» сообщил, что 31-летний игрок может вернуться в АПЛ, интерес к нему проявляют несколько команд.

Отмечается, что предложение валлийцу сделал «Кристал Пэлас». Наставник лондонцев Патрик Виейра убеждает футболиста присоединиться к его команде.

Ранее ходили слухи, что Рэмзи отказал «Бернли», так как хочет играть за более амбициозный коллектив.

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Все комментарии
crxrufv5229v
crxrufv5229v
сегодня в 07:37
Можно рассмотреть этот вариант
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:02
Уже вариант получше чем Бернли.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:10
В АПЛ тяжелее играть.
drug01
drug01
сегодня в 00:13
Ему надо самому решить
протон
протон
вчера в 23:44
А оно нужно самому Рэмзи? Он с футболом закончил в то же время, что и его друг по сборной Бэйл, т.е. после ЧМ в России. Оба досидят свои контракты в текущих клубах, получив возможный максимум, а потом можно и официальное заявление сделать, что карьера завершена.
Может реанимировать свою карьеру Рэмси в КП. У Виейра играющая команда
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