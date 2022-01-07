Виейра пытается склонить Рэмзи к переходу в «Кристал Пэлас»

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вчера, 23:43

Полузащитник , скорее всего, покинет «Ювентус» этой зимой.

Журналист Николо Скира в своем «твиттере» сообщил, что 31-летний игрок может вернуться в АПЛ , интерес к нему проявляют несколько команд.

Отмечается, что предложение валлийцу сделал «Кристал Пэлас». Наставник лондонцев убеждает футболиста присоединиться к его команде.

Ранее ходили слухи, что Рэмзи отказал «Бернли», так как хочет играть за более амбициозный коллектив.