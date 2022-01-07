Конте не исключает возвращение Эриксена в «Тоттенхэм»

Наставник «Тоттенхэма» высказался о :

В последнее время я не общался с Эриксеном. Конечно, было замечательно видеть его на поле. Мы говорим о действительно важном футболисте и хорошем человеке.

То, что случилось летом, конечно, было ужасно не только для Кристиана, но и для людей, которые с ним работали и людей, которые его знают. Мне было страшно в тот момент. Теперь мы вновь можем видеть Эриксена готовым играть в футбол. Думаю, дверь в наш клуб для него всегда открыта.