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Конте не исключает возвращение Эриксена в «Тоттенхэм»

вчера, 21:31

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о Кристиане Эриксене:

В последнее время я не общался с Эриксеном. Конечно, было замечательно видеть его на поле. Мы говорим о действительно важном футболисте и хорошем человеке.

То, что случилось летом, конечно, было ужасно не только для Кристиана, но и для людей, которые с ним работали и людей, которые его знают. Мне было страшно в тот момент. Теперь мы вновь можем видеть Эриксена готовым играть в футбол. Думаю, дверь в наш клуб для него всегда открыта.

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Все комментарии
sash71
sash71
сегодня в 01:01
Конте, как человек вежливый и вполне адекватный, поддержал Эриксена в трудную минуту. Примерно такой же пост солидарности могут дать и другие наставники АПЛ тем самым дать посыл Кристиану, что о нем помнят. Но я уверен дойди дело до реальных шагов все они в один голос спихнут все дальнейшие действия на врачей и их рекомендации. Ответственность за то если вдруг Эриксен отдаст богу душу прямо на поле ни один из них на себя не возьмёт.
jwr4ps7w778c
jwr4ps7w778c
вчера в 22:47
Слова ни к чему не обязывают.
bkwy3m824rmh
bkwy3m824rmh
вчера в 22:41
Ни о чем.
УЕСКА
УЕСКА ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 22:39
В АПЛ правила разрешают играть с кардиодефибрилятором так что Эриксену ничто не мешает играть в АПЛ. Все зависит от его желания.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:38
Воьзмите лучше Кокорина или Миранчука - такой же бездельник но дешевле !
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:31
Какой то популизм,после поражения от Челси. Эриксен не хотел играть за Шпор.на этом его карьера закончилась,хотел в Реал, а получилось в Интер,где тоже ничего не получилось,кроме побочки от АПЛ+Нервы от Парика,который его плотно на банке держал. С таким здоровьем в АПЛ просто не пустят и Конте знает,но хочет понравиться болелам.
Сантус
Сантус
вчера в 22:25
Зачем люди играют в рулетку?Ладно,я пойму Эриксена,деньги или "какжеябез футбола" и прочее...но какой клуб возьмёт на себя ответственность?Что они будут блеять не дай бог случись что?Так что всё это бред.На лавке,в кабинете другое дело.
1bear
1bear
вчера в 22:12
возьмите его на административную работу
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 22:03
Отстаньте от человека, ему заканчивать пора с футболом, и так чудом жив остался
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:59
Будет здорово если Эриксен еще поблистает на поле.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:52
Ему уже пора в любители переходить.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:43
А как же сердце, очень рискованно.
1 984
1 984
вчера в 21:35
Всё же вряд ли его пустят в АПЛ.
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