Ибрагимович забил 80 клубам в топ-5 лиг Европы и повторил рекорд Роналду

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович забил гол в ворота «Венеции» (1:0, второй тайм) на 3-й минуте в матче 21-го тура Серии А.
«Венеция» стала 80-м клубом в топ-5 лиг Европы, которому забил шведский нападающий. В 21-м веке только один игрок достигал такого результата – нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Ранее Златан в топ-5 играл за «Ювентус», «Интер», «Барселону», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».
В этом же матче Ибрагимович достиг другой впечатляющей отметки.
Учись, студент! (с)
Учись, студент! (с)
Но потом именно игрой, голами и результатами заставил уважать себя и доказал , что является одним из величайших игроков современности
Но потом именно игрой, голами и результатами заставил уважать себя и доказал , что является одним из величайших игроков современности