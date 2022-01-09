Ибрагимович забил 80 клубам в топ-5 лиг Европы и повторил рекорд Роналду

1641732127

вчера, 15:42

Форвард «Милана» забил гол в ворота «Венеции» (1:0, второй тайм) на 3-й минуте в матче 21-го тура Серии А.

«Венеция» стала 80-м клубом в топ-5 лиг Европы, которому забил шведский нападающий. В 21-м веке только один игрок достигал такого результата – нападающий «Манчестер Юнайтед» .

Ранее Златан в топ-5 играл за «Ювентус», «Интер», «Барселону», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».

В этом же матче Ибрагимович достиг другой впечатляющей отметки.