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Ибрагимович забил 80 клубам в топ-5 лиг Европы и повторил рекорд Роналду

вчера, 15:42

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович забил гол в ворота «Венеции» (1:0, второй тайм) на 3-й минуте в матче 21-го тура Серии А.

«Венеция» стала 80-м клубом в топ-5 лиг Европы, которому забил шведский нападающий. В 21-м веке только один игрок достигал такого результата – нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Ранее Златан в топ-5 играл за «Ювентус», «Интер», «Барселону», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».

В этом же матче Ибрагимович достиг другой впечатляющей отметки.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:33
Слабовато! Наш известный нападающий в Италии умудрился совершенно ничего не делать в нападении, да ещё и награду получить. ))

Учись, студент! (с)
112910415
112910415
сегодня в 07:27
великий и ужасный !
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:09
Молодец Ибра. В 40 лет продолжает бить рекорды. Это достойно уважения.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:57
А кто победил ?
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:58
Великий футболист, что еще можно добавить! В его годы уже многие тренеруют футбольные клубы, но у Златана имеется некое спортивное долголетие.
beefs
beefs
вчера в 18:22
уважение ветерану, дальнейших побед...
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 18:01
Это только за 21 век? А то Ибра ведь еще в 20 веке поиграл. Не удивлюсь, если выяснится, что он в еще в 18 веке корабли на абордаж брал и грабил.
kasyak7
kasyak7
вчера в 18:00
И не скажешь что Ибрагимовичу пятый десяток пошел.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ D.E.S.P.E.R.A.D.O (раскрыть)
вчера в 17:37
А смысл фермеров гонять то когда Золотой мяч дают за копа америка
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:33
Силён носатый!
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 17:32
Пока что только повторил
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:30
Рекорд у Ибрагимовича.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:29
Месси просто обязан подарить Златану Золотой мяч!
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 17:21
Был период , когда Златан больше впечатлял эпатажем, высказываниями и неординарными поступками
Но потом именно игрой, голами и результатами заставил уважать себя и доказал , что является одним из величайших игроков современности
lotsman
lotsman
вчера в 17:07
Нравится мне этот игрок.
1bear
1bear
вчера в 16:32
Браво ! Златан - уважуха !!!
D.E.S.P.E.R.A.D.O
D.E.S.P.E.R.A.D.O
вчера в 16:28
А карлан перейдя в лигу фермеров забил лишь 1 гол)))))))))))))
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:26
Ибра крут бесспорно
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:21
всегда есть место подвигу
particular
particular
вчера в 16:11
Уникальное достижение игрока, наделённого спесивым характером...
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 15:55
Насколько ж сузили достижение с этим топ5. Количество соперников в Швеции, Голландии и США сразу в минус.
shlomo
shlomo
вчера в 15:50
ну Ибра есть Ибра
протон
протон
вчера в 15:42
Во всех значимых футбольных рекордах фигурирует имя Роналду. Это и есть величие
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