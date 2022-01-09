Ибрагимович забивает в национальных лигах каждый год, начиная с 1999-го

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович забил гол в ворота «Венеции» (1:0, первый тайм) на 3-й минуте в матче Серии А.
40-летний шведский нападающий забивает голы в чемпионатах разных стран все 23 года своей профессиональной карьеры – с 1999-го по 2022-й. «Венеция» — 125-я команда, которой он забил.
Ранее Златан играл за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
Недавно Ибрагимович достиг другой солидной отметки.
Никто не говорит, что Ибра никто, но для игрока его уровня был бы просто зашквар не забивать хотя бы гол, там где играет. Это просто данность и не более.
Никто не говорит, что Ибра никто, но для игрока его уровня был бы просто зашквар не забивать хотя бы гол, там где играет. Это просто данность и не более.
Аякс для любого ценителя футболя более чем Гранд клуб, его лига сейчас не входит в топ5, но изи топ 6-7, хотя спокойно заменит Лигу1.
А МЛС это уже потолок для всех нападающих "его калибра" в таком возрасте (либо просто вешают бутсы) - Игуаин, Суарес, Агуэро, Манджукич, скоро Левандовски, Роналду и т.д. А Златан уже успел там нашуметь, вернулся в кризисный Милан, забивает стабильно через матч, с ним команда набирает больше очков и борется за всё. До этого тащил МЮ при Моуре после ВанГала. В ПСЖ Кавани был просто тенью за ним.
И ты тут приходишь - "ничего особенного, все бы так могли при желании."
Когда Роналду забивал в Юве - все кичились, какой он классный что в трех лигах позабивал всем.
В общем. Назови еще 10 таких же футболистов с таким достижением - значит действительно, ничего особенного.
Назови 5 таких - уже супер результат, но не фантастика. Дальше уже 3-2...
Аякс для любого ценителя футболя более чем Гранд клуб, его лига сейчас не входит в топ5, но изи топ 6-7, хотя спокойно заменит Лигу1.
А МЛС это уже потолок для всех нападающих "его калибра" в таком возрасте (либо просто вешают бутсы) - Игуаин, Суарес, Агуэро, Манджукич, скоро Левандовски, Роналду и т.д. А Златан уже успел там нашуметь, вернулся в кризисный Милан, забивает стабильно через матч, с ним команда набирает больше очков и борется за всё. До этого тащил МЮ при Моуре после ВанГала. В ПСЖ Кавани был просто тенью за ним.
И ты тут приходишь - "ничего особенного, все бы так могли при желании."
Когда Роналду забивал в Юве - все кичились, какой он классный что в трех лигах позабивал всем.
В общем. Назови еще 10 таких же футболистов с таким достижением - значит действительно, ничего особенного.
Назови 5 таких - уже супер результат, но не фантастика. Дальше уже 3-2...