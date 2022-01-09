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Ибрагимович забивает в национальных лигах каждый год, начиная с 1999-го

вчера, 15:29
ВенецияЛоготип футбольный клуб Венеция0 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович забил гол в ворота «Венеции» (1:0, первый тайм) на 3-й минуте в матче Серии А.

40-летний шведский нападающий забивает голы в чемпионатах разных стран все 23 года своей профессиональной карьеры – с 1999-го по 2022-й. «Венеция» — 125-я команда, которой он забил.

Ранее Златан играл за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Недавно Ибрагимович достиг другой солидной отметки.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:26
Пффф! Зато у него нет награды "шут года"!
112910415
112910415
сегодня в 07:33
как говорится, не первый век зажигает !
Байкал-38
Байкал-38 ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 19:03
Смысла не вижу больше в общении, тема закрыта!
Imrebellion
Imrebellion ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:01
Ахахах, сложно когда "железная логика".

Вот всё по-простому. Новость: Златан 23 года забивает непрерывно - это автоматически "офигеть как долго играет, забивает, в больших клубах, всем соперникам!". Такая отметка лишь у единиц.

Ты пишешь: "Не ну что тут такого? Вон те и те тоже забивают хотя бы по 1 голу (странно почему их не зовут большие клубы и нет статистики пораженных соперников).
Байкал-38
Байкал-38 ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 18:47, ред.
Я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму!
Нападающий должен забивать на протяжении всей карьеры.
Вон у нас к примеру диградант Чалов всё равно, но забивает несколько голов в год и что если он будет играть в ЦСКА до 45 лет он будет круче Ибры?
Ты просто не туда пошёл. Ибра своей карьерой доказал, что он многого добился в футболе, но это просто данность, просто сказать так оно и должно быть. А так получается, что Ибра непонятно, кто, который так долго играет и ещё умудряется голы забивать каждый год и то, что он забивает это фантастика, что такое дно забивает.
Смысла не вижу больше в общении, тема закрыта!
Imrebellion
Imrebellion ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:38
Рофлишь или что? Тут не новость "Оооо, объявился нападающий забивающий ежегодно!" Тотти, Торрес, Квальярелла и т.д. тоже до 40 играли и забивали не мало. При чем, все эти трое тоже легенды по своим причинам (а не по твоим меркам "просто забивали долгие годы".)

Тут человек стабильно за 20 с чем-то лет на проф уровне был главным бомбардиром далеко не слабых команд (с каждым из них брал трофеи на длинной дистанции). Это ли тебе не показатель и достижение?? Многие напы хоть и забивают много, но не могут запечатать каких-то соперников. А тут Златан уже догнал Роналду чисто по командам в топ5. "Старик" пережил множество травм, но всё еще бодр. Забил 510 голов за 850 игр. Он может еще лет 5 просто посидеть на лавке и всё равно получится крутая стата.

В общем, тут всё ясно. Если для тебя Месси и Роналду тоже "просто долгожители", а люди офигевают от наличия любого гола в году...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 18:12
Ну опять же всё зависит от возраста футболиста, кто то раньше заканчивает, кто то подольше играет, но суперфорварды к коим я причисляю Ибру забивают регулярно и каждый год.
Я могу конечно копнуть и глубже и поднять целый список из таких футболистов, дай Бог не обделил за всю историю футбола долгожителями и талантами.
К примеру Тотти забивал каждый год с 1994 по 2016 год , то есть 22 года подряд.
Сильвио Пиола 1930 года по 1954 год 24 года подряд.
Ну это только верхушки Италии, а копнуть все чемпионаты по всему миру, так собственно список большой получится.
Неужели для тебя Ибра это ничтожный футболист если забивать для него это просто фантастика?
Это так же как узнать сколько играют Роналду или Месси и офигеть от того, что они каждый год забивали!
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 17:37
Хороший показатель
Imrebellion
Imrebellion ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:23
Какие теперь проблемы находишь в Мальмё??? Где он еще должен был начинать карьеру?? Многие ли переросли этот клуб до таких масштабов??
Аякс для любого ценителя футболя более чем Гранд клуб, его лига сейчас не входит в топ5, но изи топ 6-7, хотя спокойно заменит Лигу1.
А МЛС это уже потолок для всех нападающих "его калибра" в таком возрасте (либо просто вешают бутсы) - Игуаин, Суарес, Агуэро, Манджукич, скоро Левандовски, Роналду и т.д. А Златан уже успел там нашуметь, вернулся в кризисный Милан, забивает стабильно через матч, с ним команда набирает больше очков и борется за всё. До этого тащил МЮ при Моуре после ВанГала. В ПСЖ Кавани был просто тенью за ним.
И ты тут приходишь - "ничего особенного, все бы так могли при желании."
Когда Роналду забивал в Юве - все кичились, какой он классный что в трех лигах позабивал всем.
В общем. Назови еще 10 таких же футболистов с таким достижением - значит действительно, ничего особенного.
Назови 5 таких - уже супер результат, но не фантастика. Дальше уже 3-2...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 16:39, ред.
Швеция топ лига, Мальме гранд? Голландия топ лига, Аякс гранд? МЛС топ лига? «Лос-Анджелес Гэлакси» гранд? Да и в последние годы клубы где играет Ибра далеки от европейских грандов. МЮ и то только на ЛЕ пожет замахнутся, что означает второй эшелон.
Никто не говорит, что Ибра никто, но для игрока его уровня был бы просто зашквар не забивать хотя бы гол, там где играет. Это просто данность и не более.
KTS22
KTS22
вчера в 16:38
Красавчик
Imrebellion
Imrebellion ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:17
Да, именно! Ничего фантастического! 73о это всё. Просто играйте дольше, делайте свою работу, завоюйте свои места основы ежегодно в таких клубах.
Подумаешь, речь о каких-то топ лигах Европы и их грандов.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 16:15
Просто Монстр!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:56
Ничего фантастического тут нет. Просто Ибра играет долго, без травм с длительным восстановлением и он нападающий. Вот если бы защитник или вообще вратарь, вот тогда бы да, а так просто данность.
К примеру вратарь Рожерио Сени (Бразилия) забивал каждый год с 1997 по 2015 год всего 132 гола.
Хосе Луис Чилаверт (Парагвай) забивал с 1982 года по 2004 год 67 голов.
Вот это фантастика, а нападающий забивал хотя бы гол в сезоне это данность.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 15:38
Фантастический показатель.
протон
протон
вчера в 15:33
Златан забивает каждое тысячелетие
1 984
1 984
вчера в 15:30
Мои поздравления.
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