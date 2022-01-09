Ибрагимович забивает в национальных лигах каждый год, начиная с 1999-го

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вчера, 15:29

Форвард «Милана» забил гол в ворота «Венеции» (1:0, первый тайм) на 3-й минуте в матче Серии А.

40-летний шведский нападающий забивает голы в чемпионатах разных стран все 23 года своей профессиональной карьеры – с 1999-го по 2022-й. «Венеция» — 125-я команда, которой он забил.

Ранее Златан играл за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», ПСЖ , «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Недавно Ибрагимович достиг другой солидной отметки.