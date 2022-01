Пиоли проводит 400-й матч в качестве тренера в Серии А

Матч 21-го тура Серии А между «Миланом» и «Венецией» стал четырёхсотым для главного тренера «россонери» в рамках чемпионата Италии.

Пиоли стал восьмым тренером, который сумел достичь данной отметки в высшем дивизионе Италии.

400 — Match number 400 for Stefano #Pioli in Serie A, he becomes today the 8th manager to reach this milestone in the Italian top-flight in the three points for a win era. Milestone.#SerieA #VeneziaMilan pic.twitter.com/vcwnbBEMP5