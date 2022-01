Бензема забил 300-й гол за «Реал»

«Реал» принимает «Валенсию» в матче 20-го тура Примеры.

В этом поединке отличился форвард хозяев , реализовав пенальти. Таким образом, на счету француза уже 300 голов за мадридский клуб во всех турнирах.

Лишь трем другим футболистам удавалось достичь этой отметки: (450 голов), Раулю (323) и (308).

