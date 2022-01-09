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Бензема: «Я очень доволен своей статистикой. „Реал“ – лучший клуб мира»

вчера, 08:14
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился мыслями после победы в матче 20-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (4:1), в котором он сделал дубль.

Я очень доволен своей статистикой. Этот клуб – лучший в мире. Мне комфортно играть с Винисиусом, я прекрасно его знаю.

Что касается пенальти [на Каземиро], лучше поговорите с рефери, я не знаю, что сказать.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:29
С Винисиусом у них невероятная связка образовалась, хочется чтобы продолжалось это как можно дольше.
забавно, что Реал остается топ-клубом, Карим - двигатель Реала после Криша, а какое наследие оставил Месси после себя?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:02
Бензема счастлив в Реале и Реал действительно
sash71
sash71
вчера в 09:14
Матч с ПСЖ будет жарким
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:43
Уход Роналду положительно на нем сказался.
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