Бензема: «Я очень доволен своей статистикой. „Реал“ – лучший клуб мира»

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился мыслями после победы в матче 20-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (4:1), в котором он сделал дубль.
Я очень доволен своей статистикой. Этот клуб – лучший в мире. Мне комфортно играть с Винисиусом, я прекрасно его знаю.
Что касается пенальти [на Каземиро], лучше поговорите с рефери, я не знаю, что сказать.
забавно, что Реал остается топ-клубом, Карим - двигатель Реала после Криша, а какое наследие оставил Месси после себя?
забавно, что Реал остается топ-клубом, Карим - двигатель Реала после Криша, а какое наследие оставил Месси после себя?