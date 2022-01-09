Бензема: «Я очень доволен своей статистикой. „Реал“ – лучший клуб мира»

Нападающий «Реала» поделился мыслями после победы в матче 20-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (4:1), в котором он сделал дубль.

Я очень доволен своей статистикой. Этот клуб – лучший в мире. Мне комфортно играть с Винисиусом, я прекрасно его знаю.

Что касается пенальти [на Каземиро], лучше поговорите с рефери, я не знаю, что сказать.