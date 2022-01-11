Ан. Миранчук рассказал, когда рассчитывает вернуться в общую группу «Локо»

Полузащитник «Локомотива» рассказал, когда он рассчитывает вернуться в основную группу «железнодорожников».

Сегодня был на физиотерапии. Буду ли тренироваться в общей группе на сборах? Надеюсь, что так будет. Чувствую себя отлично, всё хорошо. Сейчас пройдём медобследование, поговорим с врачами, и уже будет известно, смогу ли я быть в общей группе.