Ан. Миранчук рассказал, когда рассчитывает вернуться в общую группу «Локо»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, когда он рассчитывает вернуться в основную группу «железнодорожников».
Сегодня был на физиотерапии. Буду ли тренироваться в общей группе на сборах? Надеюсь, что так будет. Чувствую себя отлично, всё хорошо. Сейчас пройдём медобследование, поговорим с врачами, и уже будет известно, смогу ли я быть в общей группе.
Миранчук прошёл реабилитацию в Германии после травмы сухожилия, полученной в январе 2021 года.
А самое главное здоровья тебе!!!
А самое главное здоровья тебе!!!