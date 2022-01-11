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Ан. Миранчук рассказал, когда рассчитывает вернуться в общую группу «Локо»

вчера, 17:33

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, когда он рассчитывает вернуться в основную группу «железнодорожников».

Сегодня был на физиотерапии. Буду ли тренироваться в общей группе на сборах? Надеюсь, что так будет. Чувствую себя отлично, всё хорошо. Сейчас пройдём медобследование, поговорим с врачами, и уже будет известно, смогу ли я быть в общей группе.

Миранчук прошёл реабилитацию в Германии после травмы сухожилия, полученной в январе 2021 года.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:03
Эффективный менеджмент мечтает избавиться от Антона, а он вернуться в общую группу локо...Какие-то уж очень разные желания. сплавит Цорн Антошу в какие-нибудь Химки.
ДСА
ДСА
вчера в 18:54
Брат его затмил.
kasyak7
kasyak7
вчера в 18:29
Антоха пора возвращаться в строй и начинать пахать.
протон
протон
вчера в 18:15
Очень его не хватает, надеюсь, вернётся на прежний уровень
Cat01
Cat01
вчера в 17:58
А он что уже прибыл???
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:57
Антоха ты нужен команде, возвращайся быстрее!
А самое главное здоровья тебе!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:38
Для Локо возвращение в строй Антона будет хорошей новостью.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:34
Чем быстрее тем лучше...
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