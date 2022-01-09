Стало известно, когда Маслов вернётся к тренировкам со «Спартаком»

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вчера, 12:24

Защитник «Спартака» продолжает восстанавливаться после операции, которую он перенёс летом прошлого года.

По данным источника, Маслов вернётся к тренировкам в общей группе московского клуба в конце января. Более точные сроки станут известны после углублённого медицинского обследования, которое футболисты «красно-белых» пройдут после возвращения из отпуска.