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Стало известно, когда Маслов вернётся к тренировкам со «Спартаком»

вчера, 12:24

Защитник «Спартака» Павел Маслов продолжает восстанавливаться после операции, которую он перенёс летом прошлого года.

По данным источника, Маслов вернётся к тренировкам в общей группе московского клуба в конце января. Более точные сроки станут известны после углублённого медицинского обследования, которое футболисты «красно-белых» пройдут после возвращения из отпуска.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
вчера в 16:42
В Фиорентину бы его
makkie
makkie
вчера в 16:15, ред.
Здоровья Паше, ждём в основной группе!

Учитывая дисквалификацию Кофрие, в первом туре после перерыва именно Маслов видится третьим ЦЗ. Хотя, возможно, Ваноли будет играть по схеме с 4 защитниками (но маловероятно).
протон
протон
вчера в 15:06
Это хорошая новость. Надеюсь, быстро форму наберет и последствий после травмы не будет.
Здоровья Паше.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 12:45
Что ж он там сломал ???? Голову ?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:36
Всему своё время
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:36
Что-то долго он отдыхает.
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