Стало известно, когда Маслов вернётся к тренировкам со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Павел Маслов продолжает восстанавливаться после операции, которую он перенёс летом прошлого года.
По данным источника, Маслов вернётся к тренировкам в общей группе московского клуба в конце января. Более точные сроки станут известны после углублённого медицинского обследования, которое футболисты «красно-белых» пройдут после возвращения из отпуска.
Учитывая дисквалификацию Кофрие, в первом туре после перерыва именно Маслов видится третьим ЦЗ. Хотя, возможно, Ваноли будет играть по схеме с 4 защитниками (но маловероятно).
Учитывая дисквалификацию Кофрие, в первом туре после перерыва именно Маслов видится третьим ЦЗ. Хотя, возможно, Ваноли будет играть по схеме с 4 защитниками (но маловероятно).
Здоровья Паше.
Здоровья Паше.