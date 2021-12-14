Полузащитник «Динамо» Шиманьски был прооперирован в Германии

1639511407

14 декабря 2021, 22:50

Полузащитник московского «Динамо» был прооперирован в Германии. Ранее игроку был поставлен диагноз «двухсторонняя паховая грыжа». Тренерский и медицинский штабы приняли решение провести оперативное вмешательство во время зимней паузы в чемпионате России. Возвращение польского полузащитника в строй ожидается уже к началу январских сборов.

Напомним, на 6-й минуте встречи 17-го тура РПЛ «Динамо» — «Уфа» (2:0) полузащитник «Уфы» получил прямую красную карточку после нарушения на Шиманьски. Поляк покинул поле из-за травмы голеностопа. Позже КДК РФС наказал Кротова баном на три игры.

В текущем сезоне Шиманьски является лидером команды по системе «гол+пас», набрав 11 баллов.