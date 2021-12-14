Полузащитник «Динамо» Шиманьски был прооперирован в Германии

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски был прооперирован в Германии. Ранее игроку был поставлен диагноз «двухсторонняя паховая грыжа». Тренерский и медицинский штабы приняли решение провести оперативное вмешательство во время зимней паузы в чемпионате России. Возвращение польского полузащитника в строй ожидается уже к началу январских сборов.
Напомним, на 6-й минуте встречи 17-го тура РПЛ «Динамо» — «Уфа» (2:0) полузащитник «Уфы» Вячеслав Кротов получил прямую красную карточку после нарушения на Шиманьски. Поляк покинул поле из-за травмы голеностопа. Позже КДК РФС наказал Кротова баном на три игры.
В текущем сезоне Шиманьски является лидером команды по системе «гол+пас», набрав 11 баллов.
с которым всё, вроде бы, обошлось.
А паховая грыжа..
С нею Шима мучился долгое время и не решался на операцию.
С этой грыжей он провёл всю осень, т.е. все предыдущие матчи играл, по сути,
с дремлющей травмой, которая его периодически беспокоила, и первый матч
с Зенитом, в частности, он почти целиком пропустил как раз из-за неё.
Теперь будет полностью здоров..
Даже страшно представить, что начнётся на полях боёв))
с которым всё, вроде бы, обошлось.
А паховая грыжа..
С нею Шима мучился долгое время и не решался на операцию.
С этой грыжей он провёл всю осень, т.е. все предыдущие матчи играл, по сути,
с дремлющей травмой, которая его периодически беспокоила, и первый матч
с Зенитом, в частности, он почти целиком пропустил как раз из-за неё.
Теперь будет полностью здоров..
Даже страшно представить, что начнётся на полях боёв))