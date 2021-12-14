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Полузащитник «Динамо» Шиманьски был прооперирован в Германии

14 декабря 2021, 22:50

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски был прооперирован в Германии. Ранее игроку был поставлен диагноз «двухсторонняя паховая грыжа». Тренерский и медицинский штабы приняли решение провести оперативное вмешательство во время зимней паузы в чемпионате России. Возвращение польского полузащитника в строй ожидается уже к началу январских сборов.

Напомним, на 6-й минуте встречи 17-го тура РПЛ «Динамо» — «Уфа» (2:0) полузащитник «Уфы» Вячеслав Кротов получил прямую красную карточку после нарушения на Шиманьски. Поляк покинул поле из-за травмы голеностопа. Позже КДК РФС наказал Кротова баном на три игры.

В текущем сезоне Шиманьски является лидером команды по системе «гол+пас», набрав 11 баллов.

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Все комментарии
3ht8jyzannjz
3ht8jyzannjz
15 декабря 2021 в 06:41
Пусть скорей поправляется
ОПС
ОПС
15 декабря 2021 в 04:48
Пусть быстрее выздоравливает.
Gahi
Gahi
15 декабря 2021 в 01:21
Здоровья Себастьяну и скорейшего возвращения в команду. Удачи
berda2003
berda2003
15 декабря 2021 в 00:26
ни хрена не умеем лечить, толь п...здеть по телеку...
баск
баск
15 декабря 2021 в 00:10, ред.
Стоит обратить внимание на то, что эта операция- не голеностоп имени Кротова,
с которым всё, вроде бы, обошлось.
А паховая грыжа..
С нею Шима мучился долгое время и не решался на операцию.
С этой грыжей он провёл всю осень, т.е. все предыдущие матчи играл, по сути,
с дремлющей травмой, которая его периодически беспокоила, и первый матч
с Зенитом, в частности, он почти целиком пропустил как раз из-за неё.

Теперь будет полностью здоров..
Даже страшно представить, что начнётся на полях боёв))
stanichnik
stanichnik
14 декабря 2021 в 23:31
До начала зимних сборов должен поправиться и вместе с командой готовиться к весенним играм.
beefs
beefs
14 декабря 2021 в 23:24
скорейшего выздоровления и удачи в дальнейшем...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 декабря 2021 в 22:51
Здоровья ему и скорейшего возвращения в строй,его не хватает команде!
протон
протон
14 декабря 2021 в 22:51
очень жаль, хороший футболист
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