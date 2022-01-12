Алексей Миранчук может оказаться в «Сампдории»

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вчера, 11:19

В борьбу за российского полузащитника «Аталанты» включилась «Сампдория». Клуб из Генуи хочет взять футболиста в аренду с последующим правом выкупа. На подписание Алексея также претендуют «Верона» и «Дженоа».

«Аталанта» хочет выручить с продажи Миранчука 15 млн евро.

26-летний россиянин выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В текущем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах итальянской Серии А, отметившись 1 голом. Также на его счету два поединка в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в 11 млн евро.