Алексей Миранчук может оказаться в «Сампдории»

В борьбу за российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука включилась «Сампдория». Клуб из Генуи хочет взять футболиста в аренду с последующим правом выкупа. На подписание Алексея также претендуют «Верона» и «Дженоа».
«Аталанта» хочет выручить с продажи Миранчука 15 млн евро.
26-летний россиянин выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В текущем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах итальянской Серии А, отметившись 1 голом. Также на его счету два поединка в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в 11 млн евро.
Респект за смелость, отличный футболист!
Респект за смелость, отличный футболист!
Но и в любую команду тоже не уйдешь. Одно дело играть, а другое дело играть в команде, которая в глубоком кризисе и где сложно проявить все свои лучшие качестве. Оптимальный вариант - крепкий середнячок, а не аутсайдер.
Но и в любую команду тоже не уйдешь. Одно дело играть, а другое дело играть в команде, которая в глубоком кризисе и где сложно проявить все свои лучшие качестве. Оптимальный вариант - крепкий середнячок, а не аутсайдер.
греть лавку в сильной команде или много бегать в депрессивной
греть лавку в сильной команде или много бегать в депрессивной
Одна в зоне вылета, вторая туда стремится. Переходить в кризисные команды - сомнительное удовольствие.
Одна в зоне вылета, вторая туда стремится. Переходить в кризисные команды - сомнительное удовольствие.