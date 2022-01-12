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Алексей Миранчук может оказаться в «Сампдории»

вчера, 11:19

В борьбу за российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука включилась «Сампдория». Клуб из Генуи хочет взять футболиста в аренду с последующим правом выкупа. На подписание Алексея также претендуют «Верона» и «Дженоа».

«Аталанта» хочет выручить с продажи Миранчука 15 млн евро.

26-летний россиянин выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В текущем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах итальянской Серии А, отметившись 1 голом. Также на его счету два поединка в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в 11 млн евро.

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Все комментарии
Ystavshiy
Ystavshiy
вчера в 15:18
Успехов Алексею, где бы он не оказался.
Респект за смелость, отличный футболист!
kust07
kust07
вчера в 14:55
Куда его только не сватают. А кто лавку полировать будет.
alexando1974
alexando1974
вчера в 14:26
уж лучше в Сампдории первым парнем чем в аталанте лавку протирать)))
протон
протон
вчера в 14:09
Ну кто его возьмёт с обязательным выкупом за 15 , мне кажется бред полный
Bivaliy67
Bivaliy67
вчера в 13:44
Тут всегда так горячо обсуждают любую "утку" из сомнительных источников, что даже забавно.
Сп62
Сп62
вчера в 13:15
Хорошее желание - с лавки и за 15 млн.!
beefs
beefs
вчера в 12:56
нужно переходить, там хоть будет играть а не полировать скамейку, это его уровень...
makkie
makkie
вчера в 12:42
Миранчуку 26 лет, нужно постоянно играть, а не сидеть на лавке.

Но и в любую команду тоже не уйдешь. Одно дело играть, а другое дело играть в команде, которая в глубоком кризисе и где сложно проявить все свои лучшие качестве. Оптимальный вариант - крепкий середнячок, а не аутсайдер.
Boricku
Boricku
вчера в 12:34, ред.
Топ клуб не по зубам, надо в середнячки и или аутсайдеры переходить, что бы лавку не тереть
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:51
А в результате окажется в Химках !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:49
Агенты стали раскручивать Миранчука, надоело сидеть на лавке...
1 984
1 984
вчера в 11:46
С одной стороны вроде спрос есть, сначала Верона и Дженоа, теперь Сампдория. С другой стороны, конкретики пока никакой. Алексею нужно сменить обстановку и желательно этой зимой. У него есть все шансы заиграть в Серии А, но для этого необходимо играть! В Аталанте Алексею не доверяют - значит нужно уйти туда где дадут играть. Но только не в РПЛ.
112910415
112910415
вчера в 11:42
справа - обрыв, слева - скала ...
греть лавку в сильной команде или много бегать в депрессивной
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
вчера в 11:40
какие нафиг 15 млн.евр.? Леша твое место РПЛ!
drug01
drug01
вчера в 11:31
Главное больше играть
lotsman
lotsman
вчера в 11:29
В РПЛ Азмун, в Серии А Миранчук - многосерийные триллеры.
Roger Young
Roger Young
вчера в 11:29
Пока все это слухи. Во вторых, что Сампа, что Дженоа - одного поля кислые ягоды.

Одна в зоне вылета, вторая туда стремится. Переходить в кризисные команды - сомнительное удовольствие.
David Young
David Young ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 11:27
Здравствуйте. Сделать это не представляется возможным.
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