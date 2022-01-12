ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Арсенал» по-прежнему интересуется Влаховичем

вчера, 09:13

Лондонский «Арсенал» не отказывается от возможности приобретения нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.

Как сообщает Sky Sport, «канониры» находятся в поиске нового форварда в связи с неопределенным будущим Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта.

Контракт 21-летнего серба с «фиалками» действует до 30 июня 2023 года, трансферная стоимость оценивается в 70 млн евро.

В текущем сезоне Влахович сыграл в 20 матчах Серии А, в которых отличился 16 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Все новости
СлухиУмтити хочет уйти из «Барселоны» в аренду
Вчера, 22:34 Комментарии1
Слухи«Хетафе» хочет подписать Оскара
Вчера, 22:05 Комментарии1
Клопп: «Знаю, что Салах хочет остаться в „Ливерпуле“»
Вчера, 21:10 Комментарии6
Защитник «Эвертона» Динь сегодня подпишет контракт с «Астон Виллой»
Вчера, 20:47 Комментарии3
Слухи«Наполи» намерен подписать защитника «Хетафе» Оливеру
Вчера, 20:40 Комментарии2
Слухи«Милан» собирается выкупить контракт Флоренци у «Ромы»
Вчера, 20:05 Комментарии1
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:56
Почему именно у Влаховича считают не саму сумму трансфера, а зп до уплаты налогов подписной бонус деньги Фиорентине? Тогда трансферы тех же Лукаку или Грилиша надо было так же считать и писать, что они обошлись под 300 миллионов
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:10
Влахович, Влахович...одни разговоры о нем, а его агент пользуясь случаем решил хорошенечко нажиться на этом переходе. Если честно, из-за этого хочется послать их куда подальше....
Мне кажется лучше взять Исака, более разноплановый игрок
8m9u34cesj9z
8m9u34cesj9z
вчера в 10:06
Только с Кокошкой в нагрузку
dеigandre
dеigandre
вчера в 09:45
Там уже утверждают, что из-за агента трансфер до сих пор не состоялся. И, якобы, Влахович собирается уволить агента, если он помешает состояться трансферу.
1 984
1 984
вчера в 09:27
Надо договариваться.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100