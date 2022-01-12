«Арсенал» по-прежнему интересуется Влаховичем

Лондонский «Арсенал» не отказывается от возможности приобретения нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.
Как сообщает Sky Sport, «канониры» находятся в поиске нового форварда в связи с неопределенным будущим Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта.
Контракт 21-летнего серба с «фиалками» действует до 30 июня 2023 года, трансферная стоимость оценивается в 70 млн евро.
В текущем сезоне Влахович сыграл в 20 матчах Серии А, в которых отличился 16 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
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