Оскар готов сократить зарплату, чтобы перейти в «Барселону»

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар, который известен по своим выступлениям за «Челси», может перейти в «Барселону».
Бразилец является пятым самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Чтобы перейти в каталонский клуб, Оскар готов пойти на сокращение заработной платы.
Приоритетом для «сине-гранатовых» в зимнее трансферное окно является подписание нападающего, поэтому Оскар не является главной целью «Барселоны» в январе.
Позже, в 26 лет был продан за 60 млн в Китай, а сам был на то время третьим в мире игроком по ЗП.
Позже, в 26 лет был продан за 60 млн в Китай, а сам был на то время третьим в мире игроком по ЗП.