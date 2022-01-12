Оскар готов сократить зарплату, чтобы перейти в «Барселону»

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вчера, 09:24

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар, который известен по своим выступлениям за «Челси», может перейти в «Барселону».

Бразилец является пятым самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Чтобы перейти в каталонский клуб, Оскар готов пойти на сокращение заработной платы.

Приоритетом для «сине-гранатовых» в зимнее трансферное окно является подписание нападающего, поэтому Оскар не является главной целью «Барселоны» в январе.