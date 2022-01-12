ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

Оскар готов сократить зарплату, чтобы перейти в «Барселону»

вчера, 09:24

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар, который известен по своим выступлениям за «Челси», может перейти в «Барселону».

Бразилец является пятым самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Чтобы перейти в каталонский клуб, Оскар готов пойти на сокращение заработной платы.

Приоритетом для «сине-гранатовых» в зимнее трансферное окно является подписание нападающего, поэтому Оскар не является главной целью «Барселоны» в январе.

Все новости
СлухиУмтити хочет уйти из «Барселоны» в аренду
Вчера, 22:34 Комментарии1
Слухи«Хетафе» хочет подписать Оскара
Вчера, 22:05 Комментарии1
Клопп: «Знаю, что Салах хочет остаться в „Ливерпуле“»
Вчера, 21:10 Комментарии6
Защитник «Эвертона» Динь сегодня подпишет контракт с «Астон Виллой»
Вчера, 20:47 Комментарии3
Слухи«Наполи» намерен подписать защитника «Хетафе» Оливеру
Вчера, 20:40 Комментарии2
Слухи«Милан» собирается выкупить контракт Флоренци у «Ромы»
Вчера, 20:05 Комментарии1
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:55
Заработал, теперь захотелось поиграть в футбол
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:19
Крутейший голешник забил в ворота Ювентуса в Лиге чемпионов.
Позже, в 26 лет был продан за 60 млн в Китай, а сам был на то время третьим в мире игроком по ЗП.
beefs
beefs
вчера в 09:41
плохо когда интересы не совпадают...
sash71
sash71
вчера в 09:33
Если он ещё не совсем забыл уровень Европейского чемпионата то вполне может усилить Барсу.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 09:28
Это похвально.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100