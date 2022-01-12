«Ньюкасл» заплатит «Бернли» 28 млн евро отступных за трансфер Вуда

Английский «Ньюкасл» согласовал условия перехода нападающего «Бернли» Криса Вуда. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «твиттере».
По слухам, «сороки» выплатят за 30-летнего англичанина 28 млн евро — эта сумма прописана в его контракте в качестве отступных. Сегодня игрок должен пройти медосмотр, после чего с ним будет подписан трехлетний контракт.
В текущем сезоне Вуд сыграл в 17 матчах АПЛ и забил 3 гола. Его контракт с «Бернли» действует до лета 2023 года.
Если без иронии, то фанам Ньюкасла можно только посочувствовать - они себя невероятно обнадёжили и уже мечтали о приезда Мбаппе, а тут выяснилось что даже Коутиньо или Ботман не хотят идти в Ньюкасл. Путь для сорок один - покупать ещё и Тарковски из Бёрнли, Сарра или Кинга из Уотфорда, Кантвела из Норвича - короче "грабить тех, с кем и борешься за выживание" в АПЛ. Ну может ещё из Чемпионшипа удастся кого-то выдернуть... До лета - звёзды в Ньюкасл не поедут.
Если без иронии, то фанам Ньюкасла можно только посочувствовать - они себя невероятно обнадёжили и уже мечтали о приезда Мбаппе, а тут выяснилось что даже Коутиньо или Ботман не хотят идти в Ньюкасл. Путь для сорок один - покупать ещё и Тарковски из Бёрнли, Сарра или Кинга из Уотфорда, Кантвела из Норвича - короче "грабить тех, с кем и борешься за выживание" в АПЛ. Ну может ещё из Чемпионшипа удастся кого-то выдернуть... До лета - звёзды в Ньюкасл не поедут.
Толковые игроки и ветераны из топ-клубов - тоже врядли мечтают окунуться в борьбу за выживание. Шанс у Ньюкасла один - "грабить" другие такие же клубы кто сейчас борется за выживание (Бернли, Уотфорд, Норвич, Лидс), плюс искать в аренду откровенных "лавочников" (потому что на полный контракт даже они не согласятся) из средних клубов вроде Вулвз, Эвертона или Лестера. Можно ещё попробовать поискать в аренду молодёжь из Челси/Ливера/Сити, пообещав практику - но ничего серьёзнее Ньюкаслу сейчас не светит. Коутиньо отказался, Ботман из Лилля отказался. А условный Тарковски из Бёрнли, ничем не хуже Умтити в его текущем состоянии )))
Толковые игроки и ветераны из топ-клубов - тоже врядли мечтают окунуться в борьбу за выживание. Шанс у Ньюкасла один - "грабить" другие такие же клубы кто сейчас борется за выживание (Бернли, Уотфорд, Норвич, Лидс), плюс искать в аренду откровенных "лавочников" (потому что на полный контракт даже они не согласятся) из средних клубов вроде Вулвз, Эвертона или Лестера. Можно ещё попробовать поискать в аренду молодёжь из Челси/Ливера/Сити, пообещав практику - но ничего серьёзнее Ньюкаслу сейчас не светит. Коутиньо отказался, Ботман из Лилля отказался. А условный Тарковски из Бёрнли, ничем не хуже Умтити в его текущем состоянии )))