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«Ньюкасл» заплатит «Бернли» 28 млн евро отступных за трансфер Вуда

вчера, 08:22

Английский «Ньюкасл» согласовал условия перехода нападающего «Бернли» Криса Вуда. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «твиттере».

По слухам, «сороки» выплатят за 30-летнего англичанина 28 млн евро — эта сумма прописана в его контракте в качестве отступных. Сегодня игрок должен пройти медосмотр, после чего с ним будет подписан трехлетний контракт.

В текущем сезоне Вуд сыграл в 17 матчах АПЛ и забил 3 гола. Его контракт с «Бернли» действует до лета 2023 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:59
Российский вуд из зенита могли бы взять, немного дешевле выйдет.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
вчера в 15:07
За 28 миллионов Азара можно купить, правда пойдет ли он в Нькасл. А еще всякие Де Йонги из Барселоны, в Челси куча балласта от которого хотят избавится. Видимо действительно мало кто идет в Ньюкасл если за такого игрока 28 миллионов предлагают.
shlifen
shlifen ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:13, ред.
Не хочу вас расстраивать - но "ресурсы" тут не помогут. Звёзды не хотят рисковать вылетом в Чемпионшип. Молодые и талантливые ("птенцы" Аякса, немецкие и французкие таланты) - зачем им ехать в Ньюкасл?? (нет ни еврокубков, ни современной инфраструктуры, климат тоже "так себе", ни условий для развития). Молодой и талантливый выберет условные Дортмунд/Лейпциг, Севилью, Сассуоло/Аталанту - там и условия для развития есть, и подбор игроков, и уверенность что тебя продадут в клуб покруче, если будешь блистать и дальше.
Толковые игроки и ветераны из топ-клубов - тоже врядли мечтают окунуться в борьбу за выживание. Шанс у Ньюкасла один - "грабить" другие такие же клубы кто сейчас борется за выживание (Бернли, Уотфорд, Норвич, Лидс), плюс искать в аренду откровенных "лавочников" (потому что на полный контракт даже они не согласятся) из средних клубов вроде Вулвз, Эвертона или Лестера. Можно ещё попробовать поискать в аренду молодёжь из Челси/Ливера/Сити, пообещав практику - но ничего серьёзнее Ньюкаслу сейчас не светит. Коутиньо отказался, Ботман из Лилля отказался. А условный Тарковски из Бёрнли, ничем не хуже Умтити в его текущем состоянии )))
shlifen
shlifen
вчера в 12:03
Капец у Ньюкасла проблемы с подбором игроков. Если за Вуда с оценочной стоимостью 6 лимонов, приходится платить 28... А сколько было разговоров о том, что сейчас саудиты как зайдут в АПЛ, как скупят всех звёзд. А на деле, как и ожидалось, никто из звёзд не хочет спасать Ньюкасл от вылета, а талантливые и молодые - скорее захотят в клубы играющие в еврокубках УЖЕ СЕЙЧАС, а не когда-то там в будущем ))
Если без иронии, то фанам Ньюкасла можно только посочувствовать - они себя невероятно обнадёжили и уже мечтали о приезда Мбаппе, а тут выяснилось что даже Коутиньо или Ботман не хотят идти в Ньюкасл. Путь для сорок один - покупать ещё и Тарковски из Бёрнли, Сарра или Кинга из Уотфорда, Кантвела из Норвича - короче "грабить тех, с кем и борешься за выживание" в АПЛ. Ну может ещё из Чемпионшипа удастся кого-то выдернуть... До лета - звёзды в Ньюкасл не поедут.
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:57
28 млн за 30-ти летнего игрока...да уж и мне интересно чем он поможет сорокам в борьбе за сохранение места в АПЛ. При их ресурсе можно взять более сильных игроков, а они снова набирают шлак
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:23
Хорошие отступные .
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