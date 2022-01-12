«Ньюкасл» заплатит «Бернли» 28 млн евро отступных за трансфер Вуда

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вчера, 08:22

Английский «Ньюкасл» согласовал условия перехода нападающего «Бернли» . Об этом сообщает журналист Николо Скира в «твиттере».

По слухам, «сороки» выплатят за 30-летнего англичанина 28 млн евро — эта сумма прописана в его контракте в качестве отступных. Сегодня игрок должен пройти медосмотр, после чего с ним будет подписан трехлетний контракт.