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«У „Баварии“ нет нефтяной скважины». Нагельсманн — о зимних трансферах

сегодня, 13:42

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн ответил на вопрос о том, будет ли мюнхенский клуб покупать новичков в январе.

Я всегда думаю о трансферах. Это часть моей работы. Всегда был большим поклонником зимних трансферов. Это приносит команде глоток свежего воздуха. Но в январе всегда также все сложно и дорого. Мы не обязаны кого-то подписывать. Обсуждаем разные варианты.

Мы обсудим это внутри клуба. Но должно быть и экономически разумное решение. В конце концов, у нас нет нефтяной скважины на Зебенерштрассе (там расположена база мюнхенского клуба – прим.).

Накануне «Бавария» арендовала южнокорейского футболиста.

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13 января ФотоКомментарии1
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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:18
А если немцы будут плохо себя вести, то ещё и газа не будет!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 13:57
У Зенита есть госбюджет. Благодаря Миллеру доступ к госденьгам неограниченный.
Igo0rek
Igo0rek ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 13:57
ГазпромНефть передает привет
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:51
А у Спартака ни одна а толку.
311
311
сегодня в 13:50
У Федуна есть, но толку от этого нет!)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:49
Ничего. У "Зенита" тоже нет. Как-то справляются))
Futurista
Futurista
сегодня в 13:46
Надо искать)...
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