«У „Баварии“ нет нефтяной скважины». Нагельсманн — о зимних трансферах

Главный тренер «Баварии» ответил на вопрос о том, будет ли мюнхенский клуб покупать новичков в январе.

Я всегда думаю о трансферах. Это часть моей работы. Всегда был большим поклонником зимних трансферов. Это приносит команде глоток свежего воздуха. Но в январе всегда также все сложно и дорого. Мы не обязаны кого-то подписывать. Обсуждаем разные варианты.

Мы обсудим это внутри клуба. Но должно быть и экономически разумное решение. В конце концов, у нас нет нефтяной скважины на Зебенерштрассе (там расположена база мюнхенского клуба – прим.).