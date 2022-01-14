«Марсель» объявил о подписании форварда Бакамбу

«Марсель» на официальном сайте объявил о подписании форварда сборной ДР Конго Седрика Бакамбу на правах свободного агента.
Контракт с 30-летним футболистом подписан до июня 2024 года.
Последним клубом Бакамбу был китайский «Бэйцзин Гоань».
Ранее Седрик, которым интересовались в России, также выступал за «Вильярреал», «Бурсаспор» и «Сошо».
Пока там этот осел, прототип бьелсы, делает из АТАКУЮЩЕГО Марселя жалкий автобус. Лишь бы не пропустить, а там как будет. Тьфу.
Пока там этот осел, прототип бьелсы, делает из АТАКУЮЩЕГО Марселя жалкий автобус. Лишь бы не пропустить, а там как будет. Тьфу.