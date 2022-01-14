«Марсель» объявил о подписании форварда Бакамбу

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сегодня, 10:09

«Марсель» на официальном сайте объявил о подписании форварда сборной ДР Конго на правах свободного агента.

Контракт с 30-летним футболистом подписан до июня 2024 года.

Последним клубом Бакамбу был китайский «Бэйцзин Гоань».

Ранее Седрик, которым интересовались в России, также выступал за «Вильярреал», «Бурсаспор» и «Сошо».