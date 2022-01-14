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«Марсель» объявил о подписании форварда Бакамбу

сегодня, 10:09

«Марсель» на официальном сайте объявил о подписании форварда сборной ДР Конго Седрика Бакамбу на правах свободного агента.

Контракт с 30-летним футболистом подписан до июня 2024 года.

Последним клубом Бакамбу был китайский «Бэйцзин Гоань».

Ранее Седрик, которым интересовались в России, также выступал за «Вильярреал», «Бурсаспор» и «Сошо».

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Все комментарии
3pubtmvs99ts
3pubtmvs99ts
сегодня в 11:32
Успешной игры в новой команде.
Nazi
Nazi
сегодня в 11:22
Марселю ни крена не поможет, не то что какой то неведомый бакамбу :)
Пока там этот осел, прототип бьелсы, делает из АТАКУЮЩЕГО Марселя жалкий автобус. Лишь бы не пропустить, а там как будет. Тьфу.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:10
Должен помочь марселю
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