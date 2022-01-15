Дорогие «старики». Самые крупные трансферные траты на тех, кому за 30

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сегодня, 00:16

Иногда после 30 жизнь только начинается. «Соккер.ру» — о самых дорогих трансферах игроков, которым уже больше 30 лет.

По футбольным меркам человек после 30 лет уже должен доигрывать. Стать участником дорогого трансфера в таком возрасте – большая редкость. В январе 2022 года десятка самых дорогих трансферов игроков, которым за 30, пополнилась новым футболистом. Причем весьма неожиданным. И это повод поговорить о всей десятке.

10. Крис Вуд (из «Бернли» в «Ньюкасл» за 27 млн фунтов)

Когда твой клуб покупают богатеи с Ближнего Востока, ты ждешь супертрансферов, покупки Мбаппе или кого-то подобного. А получаешь Криса Вуда за огромные деньги. Такое становление «Ньюкасла» в качестве топ-клуба. «Сороки» показали свои финансовые мускулы, подписав Вуда за внушительную сумму через несколько дней после подписания 30-летнего Кирана Триппьера из «Атлетико».

27 миллионов фунтов – это более чем десятикратное превышение суммы, которую «Лидс» заплатил за 23-летнего Вуда в 2015 году. Хотя «Бернли» тоже за него много выложил. Он заплатил 15 миллионов фунтов, и это был трансферный рекорд клуба. «Ньюкасл» выложил 27 миллионов, закрыв пункт о сумме отступных, а заодно лишив звезды прямого конкурента в борьбе за выживание. Может, в этом глубинный смысл хода?

9. Матс Хуммельс (из «Баварии» в «Боруссию» Д за 27,5 млн фунтов)

Хуммельс вдоволь попрыгал между Дортмундом и Мюнхеном. Чемпион мира разбил сердца фанатов «Боруссии», когда в 2016 году перешел в «Баварию» на пике карьеры. Но он вернулся в 2019 году. Второе появление Хуммельса было менее впечатляющим, чем первое, а «Бавария» продала его обратно с небольшим убытком. Но лучшие годы Хуммельса к тому моменту были позади.

7-8. Леонардо Бонуччи (из «Милана» в «Ювентус» за 31,5 млн фунтов)

В 2017 году «Милан» совершил серию безумных трат. Были привлечены Билья, Чалханоглу, Рикардо Родригес, Андре Силва, а главной звездой в этой серии стал Бонуччи, который внезапно сменил «Ювентус» на «Милан», будучи одним из лучших центральных защитников мира. Леонардо ушел после ссоры с Массимилиано Аллегри и почти сразу был назначен капитаном «россонери». «Милан» собирался бросить вызов «Ювентусу» в Серии А и вернуться в Лигу чемпионов. Но планы не воплотились в жизнь. «Ювентус» вернул Бонуччи за приличную сумму, и Леонардо пришлось замаливать грехи перед туринцами за предательство.

7-8. Яспер Силлесен (из «Барселоны» в «Валенсию» за 31,5 млн фунтов)

В 2016 году «Барселона» разбрасывалась деньгами щедро – сейчас в это трудно поверить. Дублера для тер Штегена купили у «Аякса» за 13 миллионов фунтов вместе с Денисом Суаресом и Андре Гомешем за 35 миллионов фунтов в рамках перестраивания команды. Но разумными те траты назвать было сложно. Сделка по Алькасеру оказалась провальной, Динь продержался в команде недолго, Халилович не стал следующим Хави, а сейчас играет в «Рединге». В 2019 году «Барселона» избавилась от Силлесена, надеясь возместить потери. Но как за него каталонцам удалось выручить у «Валенсии» такие сумасшедшие деньги? Большой вопрос.

6. Габриэль Батистута (из «Фиорентины» в «Рому» за 32,5 млн фунтов)

Аргентинец стал легендой в «Фиорентине», забив 167 голов за девять лет. Когда «Рома» обратилась по трансферу Батистуты, тот еще был в расцвете сил, поэтому «Фиорентина» затребовала крупную сумму. В тот момент трансферная сумма за него стала самой большой в истории при покупке футболиста старше 30 лет. Но оно того стоила. Батистута в «Роме» забил 20 мячей, и клуб стал чемпионом Италии.

5. Раджа Наингголан (из «Ромы» в «Интер» за 34 млн фунтов)

На пике формы Наингголан был сгустком энергии. Динамичный, напористый, яркий, стремительный, готовый отрабатывать и сзади, и спереди. Поэтому «Интер» воспылал к нему страстью и помимо 34 млн фунтов отдал «Роме» Сантона с Дзаньоло. В итоге Наингголан провел в «Интере» всего сезон и перешел в «Кальяри» на правах аренды, а Дзаньоло быстро взлетел в роли одного из самых перспективных полузащитников в итальянском футболе. Вот тут вышла осечка.

3-4. Леонардо Бонуччи (из «Ювентуса» в «Милан» за 37 млн фунтов)

Эта история останется в веках. Бонуччи дважды оказался в этом уникальном рейтинге. Ведь «Милан» приобрел его у «Ювентуса» тоже в возрасте за 30. И за большую сумму. Впрочем, трансфер оказался провальным, как и весь тот проект построения «Милана» с большими затратами – за них клуб еще получил наказание от УЕФА .

3-4. Паулиньо (из «Барселоны» в «Гуанчжоу Эвергранд» за 37 млн фунтов)

Сказочная история получилась с Паулиньо. В 2015 году бразилец покинул «Тоттенхэм», где стал настоящим провалом, и отправился в Китай. Казалось, что это билет в один конец. И оттуда Паулиньо уже вернется в Бразилию доигрывать тихонечко. Но через два года внезапно «Барселона» активирует пункт о выкупе Паулиньо и подписывает его. Причем в Каталонии бразилец снова засиял. Но только чтобы опять вскоре вернуться в Китай – «Эвергранд» вывалил более чем внушительную сумму. И на этот раз Паулиньо ушел в тень окончательно.

2. Миралем Пьянич (из «Ювентуса» в «Барселону» за 54 млн фунтов)

Сделка по покупке Пьянича может считаться одной из самых странных, когда-либо проведенных «Барселоной». Никто не понял, зачем каталонцы выложили такие деньги за 30-летнего хавбека, которому в итоге на поле места не нашлось. Прилично игравший в «Роме», «Ювентусе» и «Лионе» босниец потерялся мгновенно. Сейчас ищет себя в «Бешикташе», который его арендовал.

1. Криштиану Роналду (из «Реала» в «Ювентус» за 105 млн фунтов)

Это была легендарная сделка, которая разрушила казавшееся вечным внутрииспанское противостояние Роналду и Месси. Сменилась футбольная эпоха. «Ювентус» устал от доминирования в Италии и уже хотел сделать хоть что-нибудь, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Переход Роналду должен был ознаменовать новый рассвет для «Ювентуса». Но таковым не стал. За три года, пока Роналду весьма неплохо со статистической точки зрения играл в Серии А, «Ювентус» вылетал из еврокубков от «Аякса», «Лиона» и «Порту». Менялись тренеры. А в итоге Криштиану тихо вернулся в «Манчестер Юнайтед», но рассчитывает играть еще много лет.