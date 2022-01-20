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Мостовой: «Хорошо, что „Спартак“ продлил контракт с Айртоном до 2026 года»

сегодня, 13:55

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о продлении контракта между защитником Айртоном и московским клубом до 2026 года.

Правильно сделали, что продлили контракт с Айртоном, потому что бразилец является основным игроком «Спартака». Еще непонятно, сможет ли Классен завоевать место в составе, но два хороших футболиста в команде никогда не помешают.

С новым контрактом Айртон не перейдет в европейский топ-клуб? Да, вряд ли. Просто мы не знаем, какая зарплата у бразильца в клубе. У нас платят безумные деньги, поэтому многие здесь отдыхают. Хорошо, что у Айртона контракт до 2026 года, тем более ему сейчас 24 года – отличный возраст. В российском футболе зарплаты, конечно, перегреты и этим пользуются агенты, футболисты.

Как оценю карьеру Айртона в «Спартаке»? Сначала в его адрес было много негатива, так как он не отрабатывал в обороне, а бежал только вперед. Не хочу сравнивать его с Роберто Карлосом, но я хорошо помню, что про него то же самое говорили. А когда смотришь в статистику Карлоса там голов и передач было больше, чем у любого нападающего. Я бы хотел посмотреть на такого защитника, который пашет по 100 метров туда, обратно и не ошибается.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 14:28
Игрок нужный
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:18
Ну здесь царёк прав
ueb4t7mh5qvt
ueb4t7mh5qvt
сегодня в 14:05
Тут он прав
ДСА
ДСА
сегодня в 14:04
Теперь можно его спокойно продавать.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:04
Правильное решение.
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