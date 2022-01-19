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Агент Дембеле: «Давление со стороны „Барселоны“ не работает против нас»

сегодня, 00:14

Мусса Сиссоко, агент нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, рассказал о давлении со стороны клуба на своего клиента из-за неопределенности по вопросу продления контракта, истекающего этим летом.

«Барса» сама теряет Дембеле. Они не могут использовать угрозы, что Дембеле проведет шесть месяцев без игры, если он не продлит контракт сейчас.

Это своего рода давление, которое не работает против таких людей, как мы.

Ранее появлялась информация, что Дембеле хочет получать в «Барселоне» 40 млн евро за сезон.

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Брулин
Брулин
сегодня в 02:36
После истории с уходом из Дортмунда, негр свою репутацию подорвал, а теперь закопал её окончательно
sash71
sash71
сегодня в 02:05
Мусса смахивает на скандальную бабу Галю с Привоза, которой до всего есть дело и которая знает всё. Если руководство клуба использует риторику угроз то ему стоит обратится за помощью в органы правопорядка. Сам Дембеле походу без языкатый и не может в точности обрисовать проблему вокруг своей персоны. Мне видится, когда всё по утихнет и угомонится к тому времени Дембеле сам будет просить клуб о продлении соглашения.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:00, ред.
Давление испытает на себе только Дембеле. Агент же в любом случае в накладе не останется.Любой новый контракт ему сулит неплохой бонус.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:47
Негр и есть негр.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:52
Барселоне прилетел бумеранг?))) Помните, как Барселона уводила Усмана Дембеле и Филипе Коутиньо у Боруссии Дортмунд и Ливерпуля соответственно? Это было оооочень некрасиво и недостойно, оооочень мягко выражаясь. Теперь вот возвращается должок. Кажется, что Боруссия Дортмунд только рада такому исходу этой истории. Боруссия Дортмунд и Ливерпуль хотя бы деньги хорошие выручили за эти скандальные трансферы и неплохо усилились. А Барселона остаётся почти ни с чем! Посмотрим, как Лапорта выкрутится из этой ситуации.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 00:38
Это проблема!
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