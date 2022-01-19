Агент Дембеле: «Давление со стороны „Барселоны“ не работает против нас»

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сегодня, 00:14

Мусса Сиссоко, агент нападающего «Барселоны» , рассказал о давлении со стороны клуба на своего клиента из-за неопределенности по вопросу продления контракта, истекающего этим летом.

«Барса» сама теряет Дембеле. Они не могут использовать угрозы, что Дембеле проведет шесть месяцев без игры, если он не продлит контракт сейчас. Это своего рода давление, которое не работает против таких людей, как мы.

Ранее появлялась информация, что Дембеле хочет получать в «Барселоне» 40 млн евро за сезон.