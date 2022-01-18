Агент Шиманьски: «Мы начнём думать о будущем Себастьяна следующим летом»

Мариуш Пескарски, агент полузащитника «Динамо» , рассказал о планах на будущее в карьере игрока.

Изменения ради изменений не всегда помогают. Себастьян хорошо чувствует себя в «Динамо», команда находится на втором месте в таблице, до «Зенита» всего 2 очка, «Динамо» имеет шансы на что-то большое. Кроме того, это стабильный клуб с большим бюджетом, мощным спонсором и хорошим тренером. Поэтому только следующим летом мы начнем думать о будущем.