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Агент Шиманьски: «Мы начнём думать о будущем Себастьяна следующим летом»

вчера, 23:51

Мариуш Пескарски, агент полузащитника «Динамо» Себастьяна Шиманьски, рассказал о планах на будущее в карьере игрока.

Изменения ради изменений не всегда помогают. Себастьян хорошо чувствует себя в «Динамо», команда находится на втором месте в таблице, до «Зенита» всего 2 очка, «Динамо» имеет шансы на что-то большое. Кроме того, это стабильный клуб с большим бюджетом, мощным спонсором и хорошим тренером. Поэтому только следующим летом мы начнем думать о будущем.

Недавно Шиманьски присоединился к «Динамо» на первом сборе в Катаре. Игрок восстанавливается от травмы.

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stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:21
Узнав о покупке у поляков летом девятнадцатого года за рекордные для варшавской Легии шесть миллионов евро двадцатилетнего пацана, многие футбольные специалисты в нашей стране с нескрываемой усмешкой отзывались об этом трансфере динамовского клуба. Сейчас по прошествии двух с половиной лет можно с уверенностью сказать, что потраченные деньги на Шиманьски полностью оправданы и уже, став полноправным лидером команды на поле его стоимость, как минимум подскочила в два раза. Нет сомнений, что этот парень привлекает к себе внимание скаутов многих футбольных клубов в Европе и рано или поздно всё равно уйдёт, поэтому боссы Динамо подстраховались на этот счёт и продлили в это лето контракт с Себастьяном аж до конца сезона двадцать шестого года. Сейчас его цель, как и для всей команды пробиться на следующий год в Еврокубки и, чем выше рейтинг этого турнира, тем естественно выше вероятность громче заявить о себе. Удачи ему в реализации его планов и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:55
Правильно,спешить не надо!
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