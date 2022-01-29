Сафонов: «В „Эльче“ Понсе проявит себя лучше, чем в „Спартаке“»

Агент Алексей Сафонов высказался о потенциальном переходе нападающего «Спартака» в испанский «Эльче».

Наверняка, Ваноли смотрел, кто как выглядит, и по Эсекелю приняли такое решение. Может, сейчас кого-то еще возьмут из легионеров. Сможет ли его заменить Николсон? Надо посмотреть, как он адаптируется к России.

Подходящий ли Понсе нападающий для Ла Лиги? Аргентинцы в Испании всегда играли и играют, там климат получше, чем у нас. Понсе — молодой парень, и в «Эльче» проявит себя лучше, чем в «Спартаке».