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Сафонов: «В „Эльче“ Понсе проявит себя лучше, чем в „Спартаке“»

сегодня, 18:05

Агент Алексей Сафонов высказался о потенциальном переходе нападающего «Спартака» Эсекеля Понсе в испанский «Эльче».

Наверняка, Ваноли смотрел, кто как выглядит, и по Эсекелю приняли такое решение. Может, сейчас кого-то еще возьмут из легионеров. Сможет ли его заменить Николсон? Надо посмотреть, как он адаптируется к России.

Подходящий ли Понсе нападающий для Ла Лиги? Аргентинцы в Испании всегда играли и играют, там климат получше, чем у нас. Понсе — молодой парень, и в «Эльче» проявит себя лучше, чем в «Спартаке».

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:27
Это и ёжику понятно, в спартаке никто не может проявить себя.
makkie
makkie
сегодня в 18:50
Откуда это знать Сафонову?
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 18:44
Я Сафонову верю, в Испании парень заиграет лучше чем в Спартаке!!! Там тепло, и вино хорошее,))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:26
В Испании в любом случае будет лучше !
beefs
beefs
сегодня в 18:11
Руководство клуба знает что делает...
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