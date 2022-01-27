Миранчук остается в «Аталанте», Адамов выбрал «Зенит». Трансферные приключения футболистов сборной России

1643308120

вчера, 21:28

Футбольными тропами.

Федор Смолов («Динамо»)

Некоторые трансферы футболистов сборной России, анонсированные еще в декабре, состоялись. Главный из них — переход Федора Смолова из «Локомотива» в «Динамо». «Железнодорожники» продолжают избавляться от опытных футболистов, под чистку попал и Федор Смолов, который покинул «Локо» за полгода до истечения контракта, благодаря чему московские клубы сошлись на скромной компенсации в 120 тысяч евро.

Сандро Шварц получил в свое распоряжение опытного нападающего, который уже успел отметиться дублем с пенальти в товарищеском матче, а сам Федор воодушевлен возвращением в «Динамо», где начинал профессиональную карьеру, и твердо намерен помочь «бело-голубым» в борьбе с «Зенитом» за чемпионство. Сам Смолов был серебряным и бронзовым призером чемпионата России, но «золото» РПЛ завоевать пока не сумел.

Иван Сергеев («Зенит»)

Федор Смолов — основной форвард сборной России при Карпине, а Иван Сергеев осенью попадал в обойму национальной команды. Теперь у Сергеева есть шансы подвинуть Смолова в сборной, ведь если заиграет в «Зените», это станет громким сигналом для всех. В прошлом сезоне Иван забил 40 голов в 39 матчах ФНЛ , а в нынешней кампании подтвердил свой класс на уровне РПЛ : форвард оформил 6+5 в 18 матчах за «Крылья Советов» и получил приглашение от сильнейшего клуба страны.

Сергей Семак признался, что Сергеев нужен «Зениту» для конкуренции и ротации, но добавил: «Все в его руках». Азмун уже подписал контракт с «Байером», который вступит в силу летом, и надеется уехать в Германию незамедлительно. Дзюба не вполне вписывается в новую игровую концепцию Семака, а если зимой приедет бразилец, то ему потребуется время на адаптацию. У Сергеева будет игровое время и возможности заявить о себе в Санкт-Петербурге.

Арсен Адамов («Зенит»)

Еще один футболист из обоймы сборной России присоединился к «Зениту», хотя в декабре его ждали в другом топ-клубе РПЛ . «Локомотив» уверенно вел Адамова, но отказывался платить обозначенную в контракте сумму отступных. Попытки сбить цену и договориться с Григорием Ивановым ни к чему не привели, а вот партия в теннис между президентом «Урала» и генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым оказалась судьбоносной. Клубы достигли принципиального соглашения, да и Арсена не пришлось долго уговаривать:

Эмоции положительные. «Зенит» — большой клуб. Очень рад, что за год добился такого прогресса, что оказался в лучшей команде страны. Это шаг вперед. Уверен, каждый футболист хочет играть в такой команде, как «Зенит». Будем работать! Через работу все получится. Были и другие варианты, но отклонил все предложения, узнав о «Зените». Попросил президента вести переговоры именно с «сине-бело-голубыми».

Алексей Миранчук («Аталанта»)

В конце прошлого года не было никаких сомнений, что Миранчуку пора что-нибудь предпринять для спасения своей карьеры, ведь россиянин прилип к скамейке «Аталанты». Клуб тоже вроде был не против, а Андрей Шевченко уговаривал Алексея присоединиться к «Дженоа» на правах аренды. Украинский тренер не довел эти переговоры до конца и был отправлен в отставку, а в январе и планы «Аталанты» относительно Миранчука поменялись.

Сначала Гасперини встал в позу из-за напряженной кадровой обстановки в команде, а сегодня генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси поставил точку в этой истории, заявив, что россиянин остается в Бергамо. Не последнюю роль в этом решении сыграло состояние здоровье Йосипа Иличича, у которого обострилась депрессия. Увы, и сам Алексей получил травму, из-за которой пропустит около трех недель. А ведь был хороший шанс отвоевать место в составе.

Даниил Фомин («Динамо»)

Прокомментируем одновременно громкий и смешной слух, который появился сегодня: якобы «Кристал Пэлас» заинтересовался Даниилом Фоминым, причем россиянин идет у «орлов» под вторым номером в списке зимних пожеланий после Донни ван де Бека. То есть речь шла именно о зимнем трансфере. Очень сложно поверить в том, что клуб АПЛ , находящийся в поисках мгновенного усиления, ищет его в России. Или кто-то верит, что Фомин сходу усилит «Кристал Пэлас»? Хотелось бы увидеть российских футболистов в английском чемпионате, но сегодня нам некого предложить даже середнякам. Может быть, только Головина, но, случись такое, ему ехать из Франции, а не прямым рейсом из РПЛ .

Федор Чалов ( ЦСКА )