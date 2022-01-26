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Агент Сафонов: «В „Локомотиве“ идёт сплошной финансовый „сенокос“»

вчера, 14:25

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о трансферах московского «Локомотива».

Со стороны трудно понять, что творится в «Локомотиве». Никакой логики в действиях руководства не просматривается. Сплошной финансовый «сенокос», не имеющий отношения к футболу. Впрочем, Томас Цорн так же ударно и в «Спартаке» поработал — там его до сих пор вспоминают. «Локо» наступил на те же грабли. Многие трансферы вызывают вопросы — что на вход, что на выход.

Учитывая странную селекцию и непонятное назначение Маркуса Гисдоля, который как тренер совершенно не убедил, за «Локомотив» по-настоящему тревожно. Трансферная чехарда еще ведь и микроклимат в команде нарушила. Плюс по-прежнему травмирован Гильерме. Интересно, о чем думают руководители клуба? Надеются, что 18-летний Худяков поведет «Локо» за собой? Парень-то одаренный, но до Акинфеева или Сафонова ему далеко. Кстати, о возрасте. Гильерме — 36, и он на семь лет старше австрийца Марта, который теперь в «Локомотиве» отвечает за работу с вратарями.

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Все комментарии
Tostao
Tostao ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 00:58
В начале это сделал Прядкин. Слепил за 9 месяцев.
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:21
Локомотив наступил на те же грабли что и спартак.....
8xrmqvgc5ks8
8xrmqvgc5ks8
вчера в 20:09
Ох и тебя задевает, что он идёт без тебя )))) ай ай ай
Ironigor
Ironigor ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:54, ред.
Как бы я хорошо не относился к Сёмину , но исходя из последней работы в Ростове можно сказать что его время закончилось для больших свершений, а тем более для нового руководства Локо которое хочет видеть как я понимаю совершенно другой футбол и совершенно другое развитие клубного хозяйства. И это их полное право . Кто платит, тот и заказывает музыку . А любое нововведение реформирование имеют риски , и никто не может быть застрахован на все сто , что не произойдёт ошибок, например с Гисдолем и т.д . и т.п .
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:45
Сомневаюсь, чтобы умные люди меняли Сёмина на Николича и тут же Николича на Гисдоля. Слишком сложная комбинация даже для шахматиста.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:57
Заразу цорн федун занёс в российский футбол.
Cat01
Cat01
вчера в 15:29
Главное успеть!!!
Futurista
Futurista
вчера в 15:22
makkie
makkie
вчера в 15:18
Об этом уже в открытую говорят, но в РЖД пока верят немецкой чуйке.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:17
Агент Сафонов: «В „Локомотиве“ идёт сплошной финансовый „сенокос“».
Исходя из слов самого агента , - Со стороны трудно понять, что творится в «Локомотиве» , почему тогда он делает такие выводы. Всё конечно же может произойти с Локомотивом, как и полный крах, так и прогресс. Ещё не прошло и года как начался это полное реформирование всего футбольного хозяйства в стане железнодорожников. Но уже почему-то все "специалисты " по реформам сделали категоричные выводы. Но ведь в руководстве клуба сидят далеко не глупые люди которые руководят огромным хозяйством РЖД и расставаться с огромным количеством денежной массы 💰 💰 💰 вложений в реформирование клуба, очевидно сделали и скорее всего не один раз анализ действий и программ развития клубного хозяйства до мелочей. И сейчас говорить о том что это какой-то чей-то сенокос огромного бабла , я думаю очень преждевременно. Реформирование не может произойти мгновенно и без каких-то проблем по ходу дела. Для этого нужно время и естественно терпения. Так что подождём посмотрим , процесс только начинается. От себя конечно же хочется пожелать Локо успехов, всё таки хочется увидеть в российском футболе достойный и конкурентно способный клуб , который будет выступать удачно и на европейской арене .
Всем Добра !!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:00
Куй железо, не отходя от кассы! ©️ Классика жанра.
LOKis09
LOKis09
вчера в 14:49
Идёт сенокос, а мои грабли не участвуют. Безобразие!
berda2003
berda2003
вчера в 14:49
надо возвращать самородскую, хоть и ду.ра, но жадная, фашистов разгонит и то дело...
ДСА
ДСА
вчера в 14:43
ут главное бабла срубить сейчас, а потом можно просто взять и уйти.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:40
Ну в Москве есть ещё 2 клуба...в которые не хаживал Цорн...
В Спартаке была "Индефикация Цорна"
В Локомотиве "Превосходство Цорна"
В Динамо будет "Ультиматум Цорна"
В ЦСКА будет "Эволюция Цорна"
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 14:34
Эб этом уже все говорят в открытую, только у руководства локо глаза зашорены и они всецело доверяют эффективному менеджеру Цорну, думая, что это построение новой команды, а на самом деле раздербанивание очередного большого финансового пирога.
beefs
beefs
вчера в 14:32
беда не только в Локо, беда со всем российским футболом...
Mangur
Mangur
вчера в 14:31
Бойня между корпорациями футбольных мошенников.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:29
К сожалению это так
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