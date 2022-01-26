Агент Сафонов: «В „Локомотиве“ идёт сплошной финансовый „сенокос“».

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о трансферах московского «Локомотива».
Со стороны трудно понять, что творится в «Локомотиве». Никакой логики в действиях руководства не просматривается. Сплошной финансовый «сенокос», не имеющий отношения к футболу. Впрочем, Томас Цорн так же ударно и в «Спартаке» поработал — там его до сих пор вспоминают. «Локо» наступил на те же грабли. Многие трансферы вызывают вопросы — что на вход, что на выход.
Учитывая странную селекцию и непонятное назначение Маркуса Гисдоля, который как тренер совершенно не убедил, за «Локомотив» по-настоящему тревожно. Трансферная чехарда еще ведь и микроклимат в команде нарушила. Плюс по-прежнему травмирован Гильерме. Интересно, о чем думают руководители клуба? Надеются, что 18-летний Худяков поведет «Локо» за собой? Парень-то одаренный, но до Акинфеева или Сафонова ему далеко. Кстати, о возрасте. Гильерме — 36, и он на семь лет старше австрийца Марта, который теперь в «Локомотиве» отвечает за работу с вратарями.
Исходя из слов самого агента , - Со стороны трудно понять, что творится в «Локомотиве» , почему тогда он делает такие выводы. Всё конечно же может произойти с Локомотивом, как и полный крах, так и прогресс. Ещё не прошло и года как начался это полное реформирование всего футбольного хозяйства в стане железнодорожников. Но уже почему-то все "специалисты " по реформам сделали категоричные выводы. Но ведь в руководстве клуба сидят далеко не глупые люди которые руководят огромным хозяйством РЖД и расставаться с огромным количеством денежной массы 💰 💰 💰 вложений в реформирование клуба, очевидно сделали и скорее всего не один раз анализ действий и программ развития клубного хозяйства до мелочей. И сейчас говорить о том что это какой-то чей-то сенокос огромного бабла , я думаю очень преждевременно. Реформирование не может произойти мгновенно и без каких-то проблем по ходу дела. Для этого нужно время и естественно терпения. Так что подождём посмотрим , процесс только начинается. От себя конечно же хочется пожелать Локо успехов, всё таки хочется увидеть в российском футболе достойный и конкурентно способный клуб , который будет выступать удачно и на европейской арене .
Всем Добра !!!
Исходя из слов самого агента , - Со стороны трудно понять, что творится в «Локомотиве» , почему тогда он делает такие выводы. Всё конечно же может произойти с Локомотивом, как и полный крах, так и прогресс. Ещё не прошло и года как начался это полное реформирование всего футбольного хозяйства в стане железнодорожников. Но уже почему-то все "специалисты " по реформам сделали категоричные выводы. Но ведь в руководстве клуба сидят далеко не глупые люди которые руководят огромным хозяйством РЖД и расставаться с огромным количеством денежной массы 💰 💰 💰 вложений в реформирование клуба, очевидно сделали и скорее всего не один раз анализ действий и программ развития клубного хозяйства до мелочей. И сейчас говорить о том что это какой-то чей-то сенокос огромного бабла , я думаю очень преждевременно. Реформирование не может произойти мгновенно и без каких-то проблем по ходу дела. Для этого нужно время и естественно терпения. Так что подождём посмотрим , процесс только начинается. От себя конечно же хочется пожелать Локо успехов, всё таки хочется увидеть в российском футболе достойный и конкурентно способный клуб , который будет выступать удачно и на европейской арене .
Всем Добра !!!