Понсе не входит в планы «Спартака» Ваноли. Форварды-легионеры редко задерживаются надолго

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вчера, 17:56

Стабильные нападающие обходят москвичей.

Эсекель мечтает вернуться в элитную лигу

Бывший нападающий «Лилля» и «Ромы» не получал достаточно игровой практики в Москве, и причиной тому была не только травма. Соболев заслужил место в основе, по мнению Витории. Сам Понсе иногда упускал верные моменты. Например, не забил ЦСКА в проигранном дерби. Но куда чаще не видел настоящей поддержки от напарников.

В этом сезоне за 562 минуты на поле в лиге центральный нападающий получил меньше качественных шансов, чем было у плеймейкера Бакаева, который провел на поле 812 минут. При этом Зелимхан не забил в РПЛ ни разу, а у Понсе четыре мяча. Но аргентинец устал быть Сульшером для «красно-белых», играть изредка.

И поскольку зимой подписали еще одного форварда – Никлсона, то надо было думать о расставании с легионерами. Понсе, пока его не забыли, решил вернуться на запад. Выбрал команду, где у него может быть игровая практика, как в АЕКе. «Эльче» уготована борьба за выживание в Ла Лиге, но новый тренер Франсиско – бывший форвард.

Наставник разбирается в атакующей игре, в составе команды шесть аргентинцев с Бойе во главе – автор 7 голов и 2 ассистов. Числится также Пасторе, но дела у известного ветерана идут не очень хорошо, мешают травмы. После очередной операции вернется лишь на днях, но и без передач Хавьера у потенциального новичка хватит моментов.

«Эльче» забил на гол больше, чем «Реал Сосьедад», а класса форвардам не хватает. По качеству моментов они предпоследние в Ла Лиге. Нуждаются в таких игроках, как Понсе, ведь Эсекель является хитрым форвардом. Но вряд ли желает играть в схеме «3-4-3», которую обкатывал Ваноли.

Николсон и Соболев претендуют на роль единственного центрфорварда, а Промес, Бакаев, Ларссон и Мозес – варианты на флангах атаки. Каттани продолжает реформировать состав, ведь начал тихо, но активно. Понсе точно не первый в списке на расставание, но будет подходящий купец – обсудят.

Суперфорварды редко играют за «Спартак»

К рекордным показателям Родионова и Симоняна никто близко после Титова не подобрался. У Павлюченко, если бы провел больше поединков, был шанс на успех. Но если считать голы за игру, то в лидерах увидите Симоняна и Сычева, хотя он сыграл совсем немного матчей за «Спартак», а дальше встречаем Бесчастных с Павлюченко. Вот этот дуэт имел шанс поставить новый рекорд.

Также хорошая скорострельность была у Эменике и Веллитона. Неплохо идет Промес – если не отправится в тюрьму, то будет еще выше в общем рейтинге, хотя и так близок десятке лучших снайперов в истории «Спартака». Есть споры по давней статистике, но у Соболева средний показатель голов на игру примерно такой, как у Юры Мовсисяна. Планка попадания в список лучших снайперов в истории довольно низкая. Хавбек Карпин забил 44 гола и аж 28-й в списке.

У Робсона 41 гол – на тридцатом месте. Увы, но стабильных иностранных нападающих «Спартаку» отчаянно не хватало. Во времена, когда были на голову сильнее всех в РПЛ , уничтожали всех общими усилиями, или привлекали Тихонова с Титовым. Сейчас футболистов класса Промеса, но в другом амплуа – центральных форвардов, отчаянно не хватает. Хотя отечественных нападающих проблема тоже касается. Дзюба забил 38 мячей в 166 матчах (не всегда выходил в основе), а в «Зените» уже имеет 105 голов в 234 играх.

Ваноли определяется со схемой в нападении

Играли «3-4-3» в первом матче нового года, но могут опробовать схему «3-5-2». Под нее тоже есть футболисты. Роль третьего центрального хавбека может оказаться атакующей – туда и Бакаев подходит, и Ларссон, и даже Промес, если впереди Ваноли выберет дуэт нападающих по образу и подобию схемы «Интера», в котором тренер раньше работал. Вариантов достаточно, так что уход Понсе – дань лимиту и желанию сильного мастера играть чаще.

Учитывая, что подписали аргентинского форварда всего за 3 млн евро (с оговоркой о покупке итальянского вратаря «Ромы» во второй состав), то полноценный уход Понсе не в аренду вернет часть средств. Жаль, ведь эмоциональные игроки команде не помешают, ведь в Лиге Европы показали, что страсть может спасти, когда не хватает концентрации или мастерства. Но в целом решение о расставании с Понсе своевременное, как и уход Хендрикса. При нынешнем лимите легионеры в запасе – глупость.

Также глупостью может стать решение стравить Соболева и Николсона, хотя оба – сильные нападающие, между собой. Новый тренер не уверен, что получится вернуть Ларссона на пик формы – еще один кандидат на расставание со «Спартаком» в ближайшем будущем, если останется на скамейке, поэтому расчищают состав для будущих подписаний легионеров. Или для возвращения Гуса Тиля. Голландец неплохо смотрится в «Фейеноорде», у которого нет средств, чтобы повторить его московскую зарплату.

Весной увидим совершенно другую команду

Как обычно, состав «Спартака» напоминает лоскутное одеяло. Все из-за методов призыва. Одного притащили друзья жены владельца, других взяли при Цорне, Газизове или Попове. Жиго хочет уйти, Промес ждет вердикта суда, Ларссон устал создавать моменты без голов, Соболев не рад трансферу Николсона, пускай на словах не боится конкуренции. Шума много, как после слов Заремы, а успехов мало. Уход Понсе напомнит, что «красно-белые» не повышают уровень игроков.

Айртон не вырос в игрока хотя бы для «Эвертона». Понсе уедет в состав аутсайдера Ла Лиги, а не в «Севилью». Соболева не заберут в МЮ , а Зобнина в «Рому». Ваноли в Москве, чтобы возможности клуба помогали игрокам расти, а фанаты чаще были счастливы. Уход Понсе вызывает спокойную грусть, ведь игрок толковый. Но «Спартак» набрал форвардов. Чтобы это не стало проблемой, определились с лишним. Ближе всех к выходу оказался один из тройки претендентов на одно место.

Пока сложно представить, как Николсон и Соболев играют вместе. Даже два рослых парня – Азмун и Дзюба, нашли между собой того, кто сумел отработать в оттяжке. У «Спартака» высокая схема без явного опорника для прессинга. Ямаец и россиянин оба ищут свободные зоны, поэтому уход Понсе не ответит на все кадровые вопросы в нападении. Как один удачный матч Бакаева, которому нужен новый контракт, не говорит о появлении нового лидера в атаке.

«Спартак» снова лишь строится. И поскольку уже надо искать замену Жиго и быть готовыми к потере Промеса и Ларссона по разным причинам, а еще к интеграции Пруцева, Хлусевича и Классона в состав Ваноли. У Свинова шансов меньше, но перемен хватит с головой, чтобы весной увидеть знакомый по идеям Тедеско, но другой «Спартак».