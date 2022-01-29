В «Локомотиве» прокомментировали слухи о возможном уходе Камано

Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала слухи о возможном уходе нападающего . Ранее СМИ сообщали, что Камано может перейти в «Труа».

Франсуа Камано — один из лидеров «Локомотива». Всем известны его лучшие игровые качества, которые он продемонстрировал в РПЛ . Камано проявил себя как человек с высокой рабочей этикой. У него хороший футбольный возраст. Игроки с таким набором качеств востребованы на рынке. «Локомотив» видит заинтересованность к Франсуа со стороны других клубов.

Что касается его травмы — это давнее повреждение, полученное им в первой части сезона. Франсуа находится под наблюдением нашего медицинского штаба, было проведено дополнительное медицинское обследование, он проходит процесс восстановления и реабилитации. Камано игрок нашего клуба, но к качественным футболистам всегда есть интерес.