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В «Локомотиве» прокомментировали слухи о возможном уходе Камано

сегодня, 18:37

Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала слухи о возможном уходе нападающего Франсуа Камано. Ранее СМИ сообщали, что Камано может перейти в «Труа».

Франсуа Камано — один из лидеров «Локомотива». Всем известны его лучшие игровые качества, которые он продемонстрировал в РПЛ. Камано проявил себя как человек с высокой рабочей этикой. У него хороший футбольный возраст. Игроки с таким набором качеств востребованы на рынке. «Локомотив» видит заинтересованность к Франсуа со стороны других клубов.

Что касается его травмы — это давнее повреждение, полученное им в первой части сезона. Франсуа находится под наблюдением нашего медицинского штаба, было проведено дополнительное медицинское обследование, он проходит процесс восстановления и реабилитации. Камано игрок нашего клуба, но к качественным футболистам всегда есть интерес.

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