Юри Альберто перейдёт в «Зенит» уже этой зимой

Форвард «Интернасьонала» Юри Альберто близок к переходу в «Зенит».
Утверждается, что бразилец присоединится к новому клубу на сборах в португальском Лагуше, где он пройдет медосмотр и подпишет контракт.
Официально о трансфере будет объявлено в ближайшие дни.
Хотя, может балагур какой-нибудь старый баян задвинет или Азмун раскинет свой поучительный расклад...
Хотя, может балагур какой-нибудь старый баян задвинет или Азмун раскинет свой поучительный расклад...
Будет официально, то будет ясно.
Уже раза 3 прочитал, что перейдёт и что не перейдёт.
Клоуны
Будет официально, то будет ясно.
Уже раза 3 прочитал, что перейдёт и что не перейдёт.
Клоуны
успехов Юрию Альбертычу в Зените
успехов Юрию Альбертычу в Зените