Юри Альберто перейдёт в «Зенит» уже этой зимой

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сегодня, 11:38

Форвард «Интернасьонала» близок к переходу в «Зенит».

Утверждается, что бразилец присоединится к новому клубу на сборах в португальском Лагуше, где он пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Официально о трансфере будет объявлено в ближайшие дни.