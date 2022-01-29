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Юри Альберто перейдёт в «Зенит» уже этой зимой

сегодня, 11:38

Форвард «Интернасьонала» Юри Альберто близок к переходу в «Зенит».

Утверждается, что бразилец присоединится к новому клубу на сборах в португальском Лагуше, где он пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Официально о трансфере будет объявлено в ближайшие дни.

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Все комментарии
Backwoods
Backwoods ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 16:34
Замена Дзюбе - это Сергеев, а Альберто будет заменой Азмуну.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 16:17
Ну это было бы круто)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 16:08
Нее, просто Мария не покатит, тогда лучше Изауру. Ей за еду привычно работать...
particular
particular
сегодня в 15:17, ред.
Сложно будет бразику адаптироваться...
Хотя, может балагур какой-нибудь старый баян задвинет или Азмун раскинет свой поучительный расклад...
Jon718875
Jon718875
сегодня в 14:30
ЗЕНИТ превращается в бразильский САН ПАУЛУ
1bear
1bear
сегодня в 14:24
хорошая замена Дзюбе...
112910415
112910415
сегодня в 14:21
нормально, свято место пусто не бывает
dok66
dok66
сегодня в 14:13
Насколько знаю , спортдира в Зените нет . Это кто ж Юру то привел ? Вот в чем вопрос
Jon718875
Jon718875
сегодня в 13:36
Что за зверь этот ЮРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 13:29
Удачи в Зените.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:33
Зима в Южном полушарии - это июнь,июль,август...
4RT
4RT
сегодня в 12:29
Если ещё 5 млн. накинут
Cat01
Cat01
сегодня в 12:10
Замена пришла
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:08
Дык купите Хуан Карлсона и просто Марию)))
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 12:06
Хорошо если Юру подпишут на первом сборе. До матча в лиге европы не много времени осталось. Надо Юре успеть адаптироваться в Зените
ДинAmo
ДинAmo
сегодня в 12:04, ред.
Верь богу надоели эту жвачку мять, то перейдёт зимой, то не перейдёт, задолбали желтушники.
Будет официально, то будет ясно.
Уже раза 3 прочитал, что перейдёт и что не перейдёт.
Клоуны
протон
протон
сегодня в 12:01
ну и славненько
успехов Юрию Альбертычу в Зените
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:57
Почему то с самого начала у меня в памяти всплыл Луис Альберто из бразильских мыльных опер. А ещё был Хуан Карлсон...
cska1948
cska1948
сегодня в 11:55
Поэтому Азмуна и не взяли в Португалию.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:41
вообще неизвестная личность
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:40
Это русифицированный бразилец.
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