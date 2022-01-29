Рекордсмен РПЛ проиграл конкуренцию форварду из ПФЛ. Чалову пора искать новый клуб

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вчера, 10:31

Федор не вписывается в планы тренера.

Алексей Березуцкий не фанат форварда Чалова

Никаких слухов, просто вспомним, что главный тренер ЦСКА говорил о футболисте. Дело было, когда Федор стал лучшим снайпером сезона в РПЛ , причем самым юным в истории турнира:

Я честно скажу, ошибался насчет Чалова. Считал, что не сможет достигнуть такого уровня, на котором находится сейчас. Думал, его максимальная планка ниже. Он доказал всем нам, что я ошибся, хотя сам понимает, что нужно работать дальше.

И все-таки сомнения остались, но уже не о максимальном уровне – Чалов показал его, когда забивал по три гола за матч в РПЛ , и забил 15 мячей в 30 турах в сезоне 2018/19. Остались сомнения в стабильности игрока. Когда Березуцкий возглавил ЦСКА , то говорил о переформатировании атаки с помощью Заболотного, и о новой роли Чалова:

Мне всегда нравилась игра Заболотного. А Чалов все сборы провел на фланге, ничего нового. На данный момент это его основная позиция, а уже запасная – нападающий. Наши хорошие стандарты – работа Бабаяна. Еще ему помогают аналитики. Но также стоит отменить, что средний рост игроков команды стал выше по сравнению с прошлым сезоном.

Прав ли тренер, что задвинул Чалова на фланг? Это явно форвард для центральной оси, пусть даже Федор умеет пасовать и подыгрывать напарнику по атаке. Также о ставке на стандарты было сказано в прошлом июле, с того времени ЦСКА забил пять мячей после розыгрышей мяча (без учета пенальти). Хороший показатель, ведь больше только у «Зенита» (8 голов) и «Динамо» (7 успешных стандартов).

Чалов умеет играть головой и с головой, но Заболотный, хотя в «Зените-2» он играл даже в третьей по счету лиге, его карьера напоминает путь самого Чалова – один сильный сезон в «Тосно», но потом средние голевые показатели. Федор в среднем для себя сезоне забивал 8 мячей в 30 турах в ЦСКА , а Антона забрали обратно в Москву после сезона, когда забил 9 мячей в 27 матчах чемпионата за «Сочи».

Но прямо сейчас у него 5 голов в 16 турах, а у Чалова похожая статистика – 5 созданных мячей (3 удара, 2 паса), но меньшее количество сыгранных минут. Также важно отметить, что Березуцкий держался за свою идею – Федора загнали на правый фланг, где он не был зеркальной версией Эджуке. Его пытались наиграть ниже по схеме, чем рослый Заболотный, но связка не родилась. Кроме того, появление форварда Чалова на правом краю не сделало продуктивнее игру Фернандеса в атаке.

У Марио ни одной голевой передачи за 17 туров, хотя раньше он был куда более продуктивным. Не удивительно, что ЦСКА подписал Медину – парагваец является прирожденным вингером, поэтому даже справа Чалову больше места в основе нет. К футболисту начали проявлять интерес середняки топ-5.

Федору нужен наставник, который его поддержит

Слово самому 23-летнему нападающему:

Возможно, все дело в психологии. Я действительно много думаю о том, как забить.

Ганчаренко, который много лет работал с молодым человеком, тоже настаивал, что горе от ума. Футболисты, которые могут сыграть интеллектуально – а Чалов в лучших матчах по решениям напоминает Сергея Реброва. Украинец много забивал в Лиге чемпионов, успешно играл на старости футбольных лет в центре полузащиты и лишь неудачный выбор клуба в Англии – «Тоттенхэм», мягко говоря, своеобразный, подпортил себе часть карьеры.

То есть человек с набором характеристик Чалова при удачном для него стечении обстоятельств может расти. Надо работать с тревожностью и лишней рефлексией, с чем могут помочь психологи. Нажно найти тренера, который видит Федора основным, ведь человек его склада характера хорош, если ему доверяют. А самое главное – Чалову нужна свобода и правильные передачи. У Федора обычно качество моментов выше количества голов, особенно если он играет в атаке.

Чалов в прошлом сезоне портил шикарные моменты в матчах против «Локомотива» и «Рубина» (обе игры ЦСКА проиграл с разницей в один мяч). Вроде бы всего два момента, к чему тут придираться? Вспомним, что «армейцы» остались без еврокубков, куда попал «Рубин», опередивший их на три пункта. Забираем два очка у Слуцкого, добавляем два очка ЦСКА , если бы Чалова принес две мировые – получаем путевку в Лигу Конференций и шанс на премиальные от УЕФА , которые клубу точно нужны.

Березуцкий видит Федора на тренировках, знаком с ним лично. У него есть право сомневаться в его футболе. Чалов неслучайно оказался в списке главных разочарований первой части сезона в РПЛ . Понятно, что Антон Заболотный тоже не предел тренерских мечтаний, но этот форвард вписывается в концепцию. ЦСКА ведь шел за Мурики, которого «Лацио» мечтает отдать в аренду в «Мальорку», а это тоже рослый нападающий, как и Заболотный.

Можно реанимировать карьеру за рубежом

На днях пробежал слушок, что «Спартаку» пришлось просто так подарить Кокорину 2 млн евро, чтобы он согласился пойти в «Фиорентину», которая согласилась платить «всего» 1.8 млн евро. Влахович, которого презентовал «Ювентус», получал во Флоренции 800 тысяч евро за сезон, к слову. Огромные зарплаты – цепь, на которой сидят карьерные перспективы многих футболистов РПЛ .

Впрочем, у Чалова контракт до 2024 года, но зарплата далеко не рекордная ни для чемпионата, ни для ЦСКА . Поэтому советы Федору уехать за рубеж не удивляют, но должны дополняться всем, что знаем о нападающем. Он точно тот человек, который выдержит конкуренцию и давление? Даже в «Бресте», который идет на 13-м месте в Лиге 1, у форварда будут ровно те же соперники, что у Месси.

А Лионель, хотя он на другой планете по уровню, забил пока один гол в чемпионате Франции, поскольку тоже до этого всю карьеру провел в лиге с другим подходом, причем более сильной. «Брест» лишь немножко отстает в таблице от чемпиона «Лилля», откуда ЦСКА выписал себе Языджи, а «Монако» Головина оторвался от середняка всего на пять пунктов.

Причем Александр, который давно живет в Монако, даже сейчас не может заявить, что железный игрок основы бедовой команды, которая вечно меняет наставников. И причина не только в травмах. У Чалова давно появился зарубежный агент – его опекает опытный египтянин из лондонской конторы, которая ведет дела тренера «Бреста», Сона, Варана, Мэддисона, Али, Уокера и Триппьера. Хотя в «Ньюкасл» Чалова, конечно, никто не возьмет.

Пожалуй, Федор платит за ошибку Гинера. Игрок рвался в АПЛ в «Кристал Пэлас», и тот трансфер мог принести ЦСКА огромные деньги, а юному форварду – шанс всей жизни. Вот так от лучшего снайпера РПЛ и кандидата в сборную России скатился до дублера Заболотного и Медины. Оставаться на весну в ЦСКА смысла особого нет – разве что Василий Березуцкий, в отличие от брата, видит именно Чалова основным и собирается убедить близнеца, что надо оставить Заболотного на лавке.