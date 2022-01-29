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Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за переход форварда Альберто

сегодня, 17:16

Нападающий «Интернасьонала» Юри Альберто переходит в «Зенит».

По информации источника, 20-летний игрок проходит медосмотр перед переходом в петербургский клуб. Переход должен состояться уже зимой.

Утверждается, что итоговая сумма трансфера составит около 24 млн евро.

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Брулин
Брулин
сегодня в 18:08
А как же новый вектор? Больше 20 миллионов платить за игроков не будем? Опять в смету не уложились!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:08, ред.
Ожидаемо....сейчас зенитовские бухгалтера перечитают на данной ветке критические отзывы со стороны поклонников ЦСКА накупивших зачем то Гаичей-Фуксов и Локомотива который вообще позвал бундес-бригаду по раскулачиванию РЖД - и срочно будут настаивать на снижении стоимости игрока...
Потом польётся "критика селекции" со стороны "даром приглашённых" Тилей-Кралей-Рош - и вообще сделка не состоится...

Заранее Спасибо...за участие со стороны переживающих и вовремя на путь истинный направивших пользователей...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 18:02
Юрий Альберт русский что ли? раз за него такие баблища дают?)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:57
Бизнес по Газпромовски !!!)
Браво менджерам Зенита высшей квалификации !!!)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:51
Раза в два больше, чем он стоит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:41
Не хило. Сначала цена была на уровне 10-12. А когда подключился Газпром в Бразилии поняли, что эту корову в лице бюджета РФ можно и нужно доить по полной. Обычный вариант. Купят за 24, продадут за 6. Малкома купили за 40, а сейчас вряд ли кто его возьмет за 15. А что переживать то. Пилить бюджет в РФ - это святое дело. На этом трансфере чиновники типа Медведева, Митрофанов, Дюкова по паре миллионов получать. Как говорят, все довольны, все смеются. Я имею в виду над нами смеются.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 17:40
Первоначально речь шла о запрашиваемых двадцати лимонах наши хотели пятнадцать, а в итоге сошлись на двидцати четырех.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:40
Не верится мне в такую сумму.
Даже на 20-ке собирались торговаться. Может, за срочность, шобы Азмуна уже сейчас сбавить.
Некрасиво с ним получилось...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:27
хорошенькая сумма!!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:27
«Интернасьонал»: "Продаётся Юри Альберто за 12 млн евро".
«Зенит»: "Мы покупаем этого игрока"
«Интернасьонал»: "Вы из России?"
«Зенит»: "Да".
«Интернасьонал»: "Так это совсем другое дело, от вас мы возьмём только 24 млн евро".
«Зенит»: "Да не вопрос, денег навалом".

Вот так примерно некоторые наши клубы покупают игроков в Бразилии.
1bear
1bear
сегодня в 17:24
это очень много или неправда
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:18
Приличная сумма за молодого игрока
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