Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за переход форварда Альберто

Нападающий «Интернасьонала» Юри Альберто переходит в «Зенит».
По информации источника, 20-летний игрок проходит медосмотр перед переходом в петербургский клуб. Переход должен состояться уже зимой.
Утверждается, что итоговая сумма трансфера составит около 24 млн евро.
Потом польётся "критика селекции" со стороны "даром приглашённых" Тилей-Кралей-Рош - и вообще сделка не состоится...
Заранее Спасибо...за участие со стороны переживающих и вовремя на путь истинный направивших пользователей...
Потом польётся "критика селекции" со стороны "даром приглашённых" Тилей-Кралей-Рош - и вообще сделка не состоится...
Заранее Спасибо...за участие со стороны переживающих и вовремя на путь истинный направивших пользователей...