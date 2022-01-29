Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за переход форварда Альберто

1643465770

сегодня, 17:16

Нападающий «Интернасьонала» переходит в «Зенит».

По информации источника, 20-летний игрок проходит медосмотр перед переходом в петербургский клуб. Переход должен состояться уже зимой.

Утверждается, что итоговая сумма трансфера составит около 24 млн евро.