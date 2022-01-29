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Гендир «Зенита»: «Информацию по Альберто получите сегодня поздно вечером»

сегодня, 12:04

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб близок к трансферу нападающего «Интернасьонала» Юри Альберто.

Юри Альберто сейчас проходит углубленное медицинское обследование, всю остальную подробную информацию вы получите сегодня поздно вечером. Не надо бежать впереди паровоза.

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David Young
David Young ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 17:45
.
Брулин
Брулин
сегодня в 17:44
Зима близко - Джон Сноу
Трансферная зима близко - ALex Bear....
Бубнин
Бубнин
сегодня в 17:05
"К вечеру планируем закончить работы по подключению Юрия к газовой магистрали и углублению трубы в Пенсионный фонд."
4RT
4RT
сегодня в 15:17
Когда наступают сумерки и зажигаются звёзды,под покровом ночи, гендиректор зенита получает последнюю информацию...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:13
Всё,спать не ложусь,жду инфу!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:05
Подождем....скоро уже вечер...:)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:56
Саня знает))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:44
Очередной кот в мешке.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:31
С Азмуном по ходу дела это схема сломалась!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:12
Оформление сделки переходит в завершающую стадию
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:12
Как обычно...
Деньги утром - Альберто вечером...
Деньги вечером - Альберто утром...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:05
Надо подписывать...
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