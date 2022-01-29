Гендир «Зенита»: «Информацию по Альберто получите сегодня поздно вечером»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб близок к трансферу нападающего «Интернасьонала» .

Юри Альберто сейчас проходит углубленное медицинское обследование, всю остальную подробную информацию вы получите сегодня поздно вечером. Не надо бежать впереди паровоза.