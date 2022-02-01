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Газизов — о «Спартаке»: «Думали, что по шапке дадут, я побегу»

сегодня, 00:02

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на критику со стороны Заремы Салиховой, спутницы Леонида Федуна.

Зарема имеет право высказывать свое мнение, но один раз ее уже уличили, Дима Попов. Мне зачем это делать?

Что касается иска, то наверное, они не ожидали, что я крепким парнем окажусь. Думали, что по шапке дадут, я побегу. «Спартак» требует взыскать с меня 100 миллионов рублей? Я устал от этих цифр. Все думают: Газизов совсем с ума сошел — то он требует большие деньги, то у него их требуют. Я, конечно, не бедный человек, но хочу объяснить, что это просто цифры.

Хотел бы перейти в топ-клуб? Сегодня я гендиректор «Уфы» и впереди большая весна, надо думать об этом.

Что касается сделки по Кокорину, то это так показывают, как будто я его старший брат, а Урунову я папа. А Мозес мне кто? Потом Тедеско тоже почему-то оставил я. Если бы у меня были такие полномочия, то я бы наворотил там. Любое решение такого уровня ты будешь согласовывать с первым человеком в таком большом клубе, вокруг люди присутствуют. Это такая сказка для всех, что Шамиль всех обманул.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:35
Скоро на передачах Малахова родственные связи Газизова с футболистами будут обсуждать
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:34
Больше года прошло после ухода Газизова из Спартака, а распри и взаимные обвинения в нечистоплотности продолжают множиться. Неужели нельзя завершить все это тихо , пусть даже в суде ? Зачем выносить сор из избы??? Да , не получилось, с кем то не сработались - это и с более именитыми людьми случается. Пора закончить эту канитель и забыть про нее.
Брулин
Брулин
сегодня в 00:32
Шамиль всех обманул". И заплатит за это Спартаку 100 млн
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 00:08
Теперь дадут по башке
beefs
beefs
сегодня в 00:04
Интересная ситуация продолжается...
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