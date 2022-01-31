«Назову дочку Леонидой». Деспотович — о конфликте со Слуцким

Нападающий Джордже Деспотович, который вчера официально покинул «Рубин», во время трансляции в инстаграме рассказал о своих отношениях с главным тренером казанского клуба Леонидом Слуцким.
Казань — это такой негативный город. Вообще не понимаю, почему вы все меня хейтите. Конфликта со Слуцким у меня не было, честно скажу. Я дочку назову Леонида.
Достаточно посмотреть на его карьеру, что бы понять какой он игрок. Ну и как человек он себя зарекомендовал как ничтожество. Одно его высказывание болельщику про его маму говорит об его человеческих качествах. Таких надо гнать поганой метлой подальше от нашего чемпионата.
Деспот только позорит наших братьев сербов!
Достаточно посмотреть на его карьеру, что бы понять какой он игрок. Ну и как человек он себя зарекомендовал как ничтожество. Одно его высказывание болельщику про его маму говорит об его человеческих качествах. Таких надо гнать поганой метлой подальше от нашего чемпионата.
Деспот только позорит наших братьев сербов!
Если характер будет как у папы.-вешайся
Если характер будет как у папы.-вешайся
не станет ли обижать дочку ?
не станет ли обижать дочку ?