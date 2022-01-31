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«Назову дочку Леонидой». Деспотович — о конфликте со Слуцким

сегодня, 10:44

Нападающий Джордже Деспотович, который вчера официально покинул «Рубин», во время трансляции в инстаграме рассказал о своих отношениях с главным тренером казанского клуба Леонидом Слуцким.

Казань — это такой негативный город. Вообще не понимаю, почему вы все меня хейтите. Конфликта со Слуцким у меня не было, честно скажу. Я дочку назову Леонида.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 12:41
Он уже инвалид, еле ноги волочит и за это получал самую большую зп в клубе, тот же Онугха бегает и борется, видно есть желание просто он от природы деревянный, а этот пешеход который либо сам не захотел двигаться, либо ввиду травмы. Леня все правильно сделал, подошел и сказал , что так не пойдет, давай ищи команду, могу помочь в этом плане с агентом, так как у тебя его нет, вот и все что было. Просто Деспот инвалид и легионер с самой большой зп, все против него, подписали тем более Лиса который будет выгрызать место в основе. Самое главное что его сплавили и освободили место под лега, а кто из клубов РПЛ его возьмет с такими запросами, с таким либидо и с такой игрой как последние пол года, это уже головняк его нового клуба)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:39
Весёлые ребята
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:15
Кто ещё за отмену лимита, что бы к нам приезжали средненькие игрочишки с манией величия повелителя всего на свете?
Достаточно посмотреть на его карьеру, что бы понять какой он игрок. Ну и как человек он себя зарекомендовал как ничтожество. Одно его высказывание болельщику про его маму говорит об его человеческих качествах. Таких надо гнать поганой метлой подальше от нашего чемпионата.
Деспот только позорит наших братьев сербов!
kust07
kust07
сегодня в 11:51
Леонида Джорджевна Деспотович.. ну и ну.
Если характер будет как у папы.-вешайся
wjqvfzuq5dgm
wjqvfzuq5dgm
сегодня в 11:41
Знатно потроллил пельмешонка
Мaлик
Мaлик
сегодня в 11:31
Не прав Джордже.... ой не прав
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 11:17
А дочери то с чего хуже станет?
112910415
112910415
сегодня в 11:11
всем напрячься !
не станет ли обижать дочку ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:03
С ним лучше не связывацца...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:56
Кстати, Казань один из красивейщих и благоустроенных городов в России, 25процетному клоуну при случае всё таки советую туда поехать.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 10:53
У узбеков есть пословица: " Если у тебя есть друг татарин,то имей под подушкой топор" так и здесь Казань негативный
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:53
Помоему кроме дочери никому от этого хуже не станет.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:52
А я свою собаку назвал Путин.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:46
Не был в Казани, но теперь точно туда не хочу, не люблю негатив
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