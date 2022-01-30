Банят и шлют оскорбления в «личку». Роналду и Месси капризные и обидчивые в Сети

1643550903

вчера, 16:55

Забавные истории из жизни легенд.

Лионелю и Криштиану тяжело не терять голову

Во всех смыслах пустые места вершат судьбы миллионов. Поэтому не спешим упрекать талантливых футболистов за то, что ничто человеческое им не чуждо. Но отретушированные образы Криштиану и Лионеля, которые важны для заключения многомиллионных рекламных контрактов, разбиваются о смешные истории.

Им стоило учиться у ребят постарше. Однажды Пуйоль вернулся после травмы, а Пике решил подмазаться: «С возвращением, капитан!» Карлес в ответ крикнул: «Заткнись и работой! Сосредоточься на игре». Месси и Роналду в окружении потакания чаще, чем Пуйоль. Именно поэтому такие капризные?

У актера и комика Джервейса есть монолог о том, как из-за социальных сетей люди все воспринимают персонально. У Рики миллионы подписчиков. Делится шуткой без цели задеть того, о ком никогда не слышал. Затем человек добровольно читает чужое мнение, ни к чему не обязывающее, и обижается.

Это как идти по городу, увидеть объявление об уроках игры на гитаре и закричать: «Но, *****, мне не нужны уроки игры на гитаре». Затем позвонить по указанному номеру и наорать в трубку: «Не нужны мне уроки игры на гитаре!» Так пройди мимо, никто не заставляет реагировать.

Казалось бы, Месси и Роналду с их-то опытом получения ответной реакции должны уметь игнорировать информационный мусор. Или чужое мнение, которое ничего не меняет. Но, оказывается, парни находили повод написать незнакомым людям возмущенный отзыв.

Из-за статуса и окружения португальцу и аргентинцу может казаться, что всегда их личное раздражение справедливое, а недовольство праведное. Как может человек, который столько выиграл и заработал на футболе, ошибаться? И тогда начинается самое смешное.

Месси обиделся на Пике и оскорблял Каррагера

Лионель больше не разговаривает с Пике. Аргентинец посчитал, что защитник виноват в его уходе из «Барселоны» и неудачном выборе нового клуба. В Лиге 1 у форварда тяжелые времена – ужасная реализация. Для Лионеля аномально иметь 1 гол в чемпионате к концу января.

У Месси большой опыт обид. Например, на Марадону за слова о диарее перед важными играми. Еще на Гвардиолу и Энрике после критических высказываний. Лионель демонстративно уходил с тренировки Луиса в «Барселоне». Но Пике получил упреки про «удар ножом в спину» на ровном месте.

Месси считает, что Жерар специально отказался пойти на существенное сокращение оклада и не подбил на этот шаг Альбу и Бускетса летом, чтобы Лионель не остался. Странная версия. Испанцы в курсе, насколько Месси важен для «Барселоны», обида Лионеля кажется надуманной.

Возможно, Пике не знал, что сам форвард не сможет спуститься по зарплате ниже, чем в два раза? Дело в испанских законах, а не в правилах Ла Лиги о потолке зарплат. Юристы «Барселоны» виноваты, что не объяснили Лионелю и его отцу вовремя, как его дикий контракт повлияет на весь клуб стратегически.

Пике не должен отказываться от личных миллионов в пользу без пяти минут миллиардера Месси. Жерар и так отдал свои деньги ради регистрации новичков «Барселоны». Нервы у Лионеля шалят – еще и Каррагера обозвал «ослом». Эксперт получил гневное сообщение после банальных слов, что ПСЖ рискует, ведь Месси – человек одного клуба.

Роналду обиделся на оценку от «Transfermarkt»

У Криштиану проблемы с самоиронией? Возможно, сказывается усталость от каждодневных тренировок и строгой диеты. Еще энергию забирает детский сад вокруг – четверо детей и еще двое на подходе. А в центре всего страх перед неизбежным завершением карьеры.

Собственной старости Криштиану точно боится. Отсюда внимание к виду собственного тела и вряд ли меньше пластических корректировок, чем у голливудских актрис. Не удивляет, что такой человек забанил страницу известного сайта «Transfermarkt».

Там посмели оценить рыночную стоимость 36-летнего Роналду всего в 35 млн евро. Сам пошел возмущаться в «личку» и спорить с редакторами сайта. Легенде объяснили, что для его возрастной группы оценочная стоимость и так высокая, ведь МЮ отдал за него всего 15 млн евро.

Да и какая разница? Но Криштиану прочитал объяснение, ответил набором смайлов и забанил страницу сайта. Современный мир делает нас ближе к знаменитостям, и легче увидеть, что успешные люди иногда как анонимы в комментариях.

«Альфа-самцам» пора уступить место «сигма-самцам»

У мелких гадких поступков часто есть первопричина. Месси испугался ухода из «Барселоны», поэтому написал Каррагеру и обозвал его «ослом». Роналду важно его «наследие», поэтому банит немецкие сайты, хотя оценочная стоимость влияет лишь на карьеры молодых людей, а не легенд.

Хотелось бы, чтобы футболисты чаще вели себя, как «сигма-самцы», а не капризные «альфа», теряющие власть. В отличие от вторых, которым нужно внимание, «сигма» не важно, что о них думают. Сами по себе, но уверенные. Пуйоль – пример «сигма-самца» в социальной стае.

Вспомните знаменитый момент, когда в Пике попали зажигалкой в Эль Класио. Карлес выбросил ее за пределы поля и приказал напарнику продолжать играть, а не корчиться, изображая умирающего лебедя. Пике до сих пор дружит с Пуйолем, любят обедать в маленьком ресторанчике в Барселоне.

Там все старомодное. Зеленые скатерти, как у бабушек. Стулья семидесятых годов, старый пол и кафель на стене. Жаль, что старомодными становятся люди, которые не сделали умение оскорбляться работой. Даже папа Римский – большой фанат Месси, недавно поднял вопрос «культуры отмены» и «переписывания истории».

Месси и Роналду могли бы последовать советам Франциска. Понятно, что оба сделали для мира немало хорошего. Как минимум, скрасили ваши футбольные будни. Как максимум, спасли немало жизней непубличной благотворительностью. Но вот что им не стоит делать – представлять себя неприкасаемыми.

Португалец и аргентинец ощутили возраст

В жизни Криштиану и Лионеля столько интересных событий, гарантированной пожизненной роскоши, серьезных стрессов и больших житейских радостей, они на пике популярности и на вершине мира. Но оба вечером в кроватях открывают Инстаграм.

Банят чужие страницы за несогласие с мыслями, которые там высказаны. Пишут оскорбления в личных сообщениях. Нет сомнения, у них по анонимной странице, чтобы спорить в комментариях под новостями о себе любимых.

Возможно, лично вы общались в Сети с тренером или игроком РПЛ , только под другим именем. Не важно, сколько человек выиграл и чего достиг. Задевают всегда мелочи. И у растущей обидчивости легенд есть причины.

Всех диктаторов в итоге свергает время. Футбольные гегемоны Лионель с Криштиану не исключения. Но раз настолько болезненно реагируют на все, что указывает на их уязвимость перед неизбежным старением, то подарят много приколов.

Надо отнестись пониманием, парни ранимые. На это указывает хотя бы голосование Месси за лучшего игрока года по версии ФИФА – не включил Левандовски в свою тройку, в отличие от Роналду. А Криштиану бушевал, когда «Золотой мяч» отдали Модричу.

Вроде взрослые дяди, а такие ревнивые. Трудно представить, чтобы Ибрагимович забанил сайт, на котором его оценочная стоимость всего четыре миллиона евро, а у Дзюбы целых девять.