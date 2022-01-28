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Ловчев: «Не хочу комментировать слова Салиховой»

вчера, 16:48

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев ответил спутнице Зареме Салиховой, которая раскритиковала экс-гендиректора команды Шамиля Газизова.

Ну, я вообще не в курсе этой темы. Это надо знать, какие документы, что, чего, как. Я в этом деле мало что понимаю, что там происходит с финансовой стороной. Как я отношусь к тому, что Салихова назвала Газизова никудышным? Ну, она назвала его таким, потом он ее как-нибудь назовет, а я должен это комментировать? Я не буду это комментировать.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:57
Запасайтесь чипсами, то ли еще будет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:34
Жека в душе рад и хочет, чтобы Газизов отсудил спартак у федуна.
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:31
А, если б ещё Сталина оживить ...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:23, ред.
"...говорите,говорите-я молчу! О полотнах и о моде,о делах,и о природе,и вообще о чём угодно-Вы же знаете,я слышать Вас хочу...Говорите,говорите-я молчу!".
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:21
Был бы сейчас жив Николай Петрович Старостин, что бы он сказал глядя на нынешний Спартак?
Самим то не стрёмно от всего этого?
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:16
Это хлеб для желтой прессы, а Евгений Серафимович не будет опускаться до уровня обычных сплетников.
beefs
beefs
вчера в 17:05
и правильно, не лезь в эту кухню...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:03
Ни х(чего) не понял, но было интересно...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:50
Грязи ещё много будет.
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