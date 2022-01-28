Ловчев: «Не хочу комментировать слова Салиховой»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев ответил спутнице Зареме Салиховой, которая раскритиковала экс-гендиректора команды Шамиля Газизова.

Ну, я вообще не в курсе этой темы. Это надо знать, какие документы, что, чего, как. Я в этом деле мало что понимаю, что там происходит с финансовой стороной. Как я отношусь к тому, что Салихова назвала Газизова никудышным? Ну, она назвала его таким, потом он ее как-нибудь назовет, а я должен это комментировать? Я не буду это комментировать.