Форвард МЮ присоединился к ФК «Тюрьма». Гринвуда обвиняют в домашнем насилии и принуждении к сексу

Кажется, кто-то пустил карьеру под откос.

В воскресенье внимание всего спортивного мира было приковано к теннисному марафону в финале Australian Open, футбол на время отошел на второй план из-за перерыва на матчи сборных. Уикенд, который был лишен тура Английской Премьер-Лиги, взорвался из-за нескольких публикаций в «Инстаграм»: Харриет Робсон, девушка Мэйсона Гринвуда, выложила в сторис несколько фотографий, где видны многочисленные синяки, гематомы, разбитая в кровь губа.

Первая реакция обычно отрицание. Не верится, что молодой и с виду нормальный парень способен на такое, тем более тут нужны не только садистские наклонности, но и абсолютная тупость: неужели Мэйсон не понимал, что может лишиться всего — профессии, денег, положения в обществе и даже свободы? Хочешь драться — иди на ринг, хочешь секса — найди ту, которая согласится. По любви, за деньги или потому что ты такой классный парень.

Mason Greenwood’s Girlfriend Harriet Robson Accuses Footballer of Physical Violence.



Mason Greenwood's girlfriend Harriet Robson blamed the footballer for beating her up. Harriet Robsontook to social media and posted snapshots and videos of the bruises on Instagram pic.twitter.com/ExC2ODjlWI