Форвард МЮ присоединился к ФК «Тюрьма». Гринвуда обвиняют в домашнем насилии и принуждении к сексу

1643619579

вчера, 11:59

Кажется, кто-то пустил карьеру под откос.

И грянул гром

В воскресенье внимание всего спортивного мира было приковано к теннисному марафону в финале Australian Open, футбол на время отошел на второй план из-за перерыва на матчи сборных. Уикенд, который был лишен тура Английской Премьер-Лиги, взорвался из-за нескольких публикаций в «Инстаграм»: Харриет Робсон, девушка Мэйсона Гринвуда, выложила в сторис несколько фотографий, где видны многочисленные синяки, гематомы, разбитая в кровь губа.

Для каждого, кто хочет знать, что Мэйсон Гринвуд делает со мной.

Первая реакция обычно отрицание. Не верится, что молодой и с виду нормальный парень способен на такое, тем более тут нужны не только садистские наклонности, но и абсолютная тупость: неужели Мэйсон не понимал, что может лишиться всего — профессии, денег, положения в обществе и даже свободы? Хочешь драться — иди на ринг, хочешь секса — найди ту, которая согласится. По любви, за деньги или потому что ты такой классный парень.

Mason Greenwood’s Girlfriend Harriet Robson Accuses Footballer of Physical Violence.



Mason Greenwood's girlfriend Harriet Robson blamed the footballer for beating her up. Harriet Robsontook to social media and posted snapshots and videos of the bruises on Instagram pic.twitter.com/ExC2ODjlWI — The Post Exclusive (@DPostExclusive) January 30, 2022

Но Гринвуд — похоже, не классный парень. После публикации фото Харриет определенная надежда на это еще оставалась: с учетом опыта многочисленных историй вокруг богатых публичных людей, всегда нужно оставлять кусочек скепсиса. Вдруг девушка решила отомстить или получить «золотой парашют» после разрыва? На фото видны побои, но нет доказательств, что их нанес Гринвуд. А вот голос на дополнивших картину аудиозаписях точно принадлежит какому-то животному:

Мне плевать, чего ты хочешь. Харриет, тебе нужно поднять ноги. Подними свои чертовы ноги! [в ответ на возражения] Заткнись и не разговаривай со мной. Я хочу тебя трахнуть. Мне плевать, что ты не хочешь заниматься со мной сексом, слышишь? Я тебя вежливо попросил, а ты не хочешь. Что еще ты хочешь, чтобы я сделал? Толкни меня еще раз и увидишь, что с тобой будет.

Реакция «Манчестер Юнайтед» и полиции: Гринвуд отстранен и арестован

Позже публикации Робсон были удалены, но колесо судьбы уже завертелось. Если будет доказано, что Мэйсон избивал Харриет, а голос на аудиозаписи принадлежит ему, то большая футбольная карьера Гринвуда может завершиться, так толком и не начавшись. В любом случае, история приняла такой оборот, что кого-то точно ждет жестокая расплата: либо Гринвуда, если все подтвердится, либо Робсон, если это какая-то клеветническая супероперация. Третьего не дано: за преступлением должно последовать наказание.

Гринвуд уже столкнулся с проблемами: «Манчестер Юнайтед» отстранил форварда от команды до окончания разбирательств, а полиции Манчестера понадобилось около семи часов, чтобы отреагировать на публикации Харриет и вызванный ими общественный резонанс. Мэйсон заключен под стражу, его подозревают в изнасиловании и нанесении побоев.

В англоязычном сегменте «Твиттера» есть сатирический аккаунт гипотетического футбольного клуба под названием Prison FC ( ФК «Тюрьма»). Футболисты, нарушившие закон, присоединяются к этой команде. Символично, что трансфер Мэйсона Гринвуда состоялся на финише зимнего трансферного окна, незадолго до дедлайна. Впрочем, черту форвард «Манчестер Юнайтед», видимо, перешел несколько раньше.

Prison FC can confirm that club representatives have made contact with Manchester United over the possibility of bringing Mason Greenwood to the club.



Details to follow. pic.twitter.com/ro2G0zpJk2 — Prison FC (@PrisonAFC) January 30, 2022

Заметная, но не критичная потеря для «Манчестер Юнайтед»

Многие сейчас сокрушаются по поводу того, что талантливый футболист, скорее всего, разрушил карьеру, которая могла получиться блестящей. Карьера Гринвуда — это в первую очередь источник его благосостояния, а не общественное достояние или произведение искусства. Не думаю, что об этом вообще стоит беспокоиться. Сейчас на Мэйсона Гринвуда следует смотреть не как на талантливого футболиста, а как на молодого мужчину с предположительно девиантным поведением, который может быть опасен для окружающих.

Но с точки зрения «Манчестер Юнайтед» потерю оценить стоит, и здесь двух мнений быть не может: это чувствительный удар по команде Рангника. Гринвуд в последних матчах играл в основе, у него 6 голов и 2 ассиста в этом сезоне. Больше результативных действий только у Криштиану Роналду и Бруну Фернандеша. После перехода Марсьяля в «Севилью» и отстранения Гринвуда чрезмерные запасы атакующих футболистов МЮ сократились до более или менее приемлемого количества: Роналду, Кавани, Рэшфорд, Санчо, Эланга, Лингард.

Не первый «залет» Гринвуда

К 20 годам у Гринвуда 129 матчей и 35 забитых мячей за «Манчестер Юнайтед», он уже дебютировал за сборную Англии. Мэйсону прочили большое будущее, но если на поле он часто был не по годам хорош, то примерными поведением за пределами зеленого прямоугольника не отличается. В сентябре 2020 года Гринвуд и Фоден впервые приехали в расположение сборной Англии, дебютировали за «Трех Львов» в матче Лиги Наций с Исландией, после чего решили отметить свой успех в компании милых дам прямо в Рейкьявике.

Пытались провести в отель четырех девушек, но хватило и двух, чтобы вылететь из сборной. Как минимум, Фил и Мэйсон нарушили строгие правила «пузыря безопасности», который был создан медицинским штабом. Кстати, о приключениях Гринвуда и Фодена стало известно из «Снэпчата» одной из девушек. Вскоре в Сети появилось видео, на котором парень, похожий на Гринвуда, вдыхает оксид азота («веселящий газ») из шарика. Конечно, по сравнению с новой историей — это мелочи. Но мелочи вполне характерные для человека, который не думает о последствиях.