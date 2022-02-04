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Сафонов — о Чернове: «„Спартак“ приобрёл хорошего футболиста»

сегодня, 18:03

Агент Алексей Сафонов прокомментировал подписание контракта воспитанника ЦСКА Никиты Чернова со «Спартаком».

Все равно, что Чернов воспитанник ЦСКА. Сейчас он сильнее Кутепова, тем более Никита моложе Ильи. «Спартак» купил хорошего игрока. Есть такая поговорка: «Где деньги, там и родина», — не важно, что Чернов раньше был футболистом ЦСКА. Есть много примеров, когда игроки переходят в команду соперника.

Нужен ли теперь Кутепов «Спартаку»? У него контракт заканчивается летом, тогда и уйдет. По поводу продления контрактов Бакаева и Рассказова могу сказать только одно — тренер решает с кем ему работать. Лично мне не нравится ни Рассказов, ни его агент. Зелимхан — хороший полузащитник, в будущем может помочь «Спартаку».

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Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 18:46
Привет дружище . А при чём сейчас Крылья Советов. Во первых хочется пожелать главному тренеру Крылышек Осинькину больших Успехов и Удачи !!! И выразить большую благодарность за его профессионализм. Знаю его как очень большого профессионала по работе с молодёжью ещё со времён его работы в Северной Осетии , откуда он сам родом . Если честно в этом и горжусь. Много его воспитанников до сих пор играют в Алании. И то что в его тренерской практике был такой всеми известный ныне игрок ЦСКА Алан Дзагоев. Я даже не берусь назвать всех его выпускников которые сейчас играют во всех лигах российского футбола ⚽️ . И то что Осинькин является одним из лучших тренеров российского футбола, думаю нет никаких сомнений. Человек преданный своему делу и который получает от своей работы истинное удовольствие, есть тому подтверждение команда Крылья Советов которую он сам выстраивал и создавал из молодого поколения большого числа своих воспитанников. И не это ли заслуга тренера Осинькина. И то что на сегодняшний день его воспитанники востребованы это факт. Жизнь продолжается и Осинькин найдёт ещё перспективную молодёжь. Такого тренера да и с финансовыми возможностями Галицкого , можно было создать классный тандем , который мог бы стать российским Ред Буллом , в отношении построения большого футбольного бизнеса. Как-то так на моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
YVG
YVG
сегодня в 18:39
Хорошие игроки из команды в команду не бегают, явная замена Ещенко.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:07
Говорят в "Крыльях" еще с пяток футболистов осталось. Налетай! Тьфу, растащили команду.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:04
На сколько он хорош покажет время
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:04
Спартак-2 усиливают.
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