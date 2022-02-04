Сафонов — о Чернове: «„Спартак“ приобрёл хорошего футболиста»

Агент Алексей Сафонов прокомментировал подписание контракта воспитанника ЦСКА Никиты Чернова со «Спартаком».
Все равно, что Чернов воспитанник ЦСКА. Сейчас он сильнее Кутепова, тем более Никита моложе Ильи. «Спартак» купил хорошего игрока. Есть такая поговорка: «Где деньги, там и родина», — не важно, что Чернов раньше был футболистом ЦСКА. Есть много примеров, когда игроки переходят в команду соперника.
Нужен ли теперь Кутепов «Спартаку»? У него контракт заканчивается летом, тогда и уйдет. По поводу продления контрактов Бакаева и Рассказова могу сказать только одно — тренер решает с кем ему работать. Лично мне не нравится ни Рассказов, ни его агент. Зелимхан — хороший полузащитник, в будущем может помочь «Спартаку».