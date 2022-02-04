Сафонов — о Чернове: «„Спартак“ приобрёл хорошего футболиста»

Агент Алексей Сафонов прокомментировал подписание контракта воспитанника ЦСКА со «Спартаком».

Все равно, что Чернов воспитанник ЦСКА . Сейчас он сильнее Кутепова, тем более Никита моложе Ильи. «Спартак» купил хорошего игрока. Есть такая поговорка: «Где деньги, там и родина», — не важно, что Чернов раньше был футболистом ЦСКА . Есть много примеров, когда игроки переходят в команду соперника.

Нужен ли теперь Кутепов «Спартаку»? У него контракт заканчивается летом, тогда и уйдет. По поводу продления контрактов Бакаева и Рассказова могу сказать только одно — тренер решает с кем ему работать. Лично мне не нравится ни Рассказов, ни его агент. Зелимхан — хороший полузащитник, в будущем может помочь «Спартаку».